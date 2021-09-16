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Финансы
Евгения Евсеева

Сервис для выставления медицинских счетов Collectly выходцев из России привлёк $3 млн от TMT Investments и других Статьи редакции

Инвестиции направят на расширение бизнеса и поиск сотрудников.

  • Лид-инвестором раунда выступил венчурный фонд TMT Investments, также в раунде приняли участие фонд Cabra VC и венчурные фонды S16 и Starta Capital, рассказали vc.ru в фонде. Оценка и финпоказатели не раскрываются.
  • Инвестиции пойдут на масштабирование бизнеса и привлечение кадров, в первую очередь инженеров из России.
  • Collectly основали выходцы из России Левон Брутян и Максим Мизотин. Это платформа для автоматического выставления счетов за медицинские услуги, которая помогает повысить уровень сбора платежей и улучшить качество обслуживания пациентов.
  • Сервис планирует интеграцию с 30 новыми медицинскими ERP-системами, подписание контрактов с крупными госпиталями и медицинскими группами.
  • В 2017 Collectly привлёк $500 тысяч от Y Combinator. Тогда сервис позиционировал себя как платформу, которая помогает коллекторским фирмам автоматизировать взыскание долгов.

#новость #collectly

296 просмотров
4 4 комментария
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4 комментария
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Герман Воронов

0

Collectly

Угу, монетизация тоже понятна, за доп подписку получите специальный пакет Debt Collectly, с возможностью вернуть до 80% самых безнадежных долгов!

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boj Ko

Герман
0

45% не более

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Герман Воронов

boj
1

А то вы не знаете магию "до" ))

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boj Ko

Герман
0

это да...

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