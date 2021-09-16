Сервис для выставления медицинских счетов Collectly выходцев из России привлёк $3 млн от TMT Investments и других Статьи редакции
Инвестиции направят на расширение бизнеса и поиск сотрудников.
- Лид-инвестором раунда выступил венчурный фонд TMT Investments, также в раунде приняли участие фонд Cabra VC и венчурные фонды S16 и Starta Capital, рассказали vc.ru в фонде. Оценка и финпоказатели не раскрываются.
- Инвестиции пойдут на масштабирование бизнеса и привлечение кадров, в первую очередь инженеров из России.
- Collectly основали выходцы из России Левон Брутян и Максим Мизотин. Это платформа для автоматического выставления счетов за медицинские услуги, которая помогает повысить уровень сбора платежей и улучшить качество обслуживания пациентов.
- Сервис планирует интеграцию с 30 новыми медицинскими ERP-системами, подписание контрактов с крупными госпиталями и медицинскими группами.
- В 2017 Collectly привлёк $500 тысяч от Y Combinator. Тогда сервис позиционировал себя как платформу, которая помогает коллекторским фирмам автоматизировать взыскание долгов.
Collectly
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