Сеть «Красное и белое» основал в 2006 году бизнесмен из Челябинска Сергей Студенников. В 2018 году сеть превзошла по темпам открытия магазинов сеть «Магнит». В январе 2019 года сети «Красное & Белое», «Дикси» и «Бристоль» договорились о слиянии. Владельцам «Дикси» и «Бристоль» Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву досталась доля в 51%, Студенникову — в 49%.