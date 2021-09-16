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Финансы
Nazigul Jusupova

Сеть магазинов «Красное и белое» запланировала выйти на биржу при оценке в $20 млрд — Bloomberg Статьи редакции

Компания может провести IPO в 2021 году или в начале 2022-го.

  • Владелец сети «Красное и белое» Mercury Retail Group провёл предварительные встречи с инвесторами, пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.
  • По данным издания, компания выбрала для сделки такие банки, как JPMorgan, Bank of America Merrill Lynch, ВТБ, «Сбербанк» и Renaissance Capital. Представители Mercury и банков от комментариев отказались.
  • IPO Mercury Retail Group может пройти в 2021 году или в начале 2022 года, пишет Bloomberg. В июле «Ъ» писало, что компания наняла аудиторско-консалтинговую компанию E&Y для проведения due diligence сети перед её возможным биржу.

  • Сеть «Красное и белое» основал в 2006 году бизнесмен из Челябинска Сергей Студенников. В 2018 году сеть превзошла по темпам открытия магазинов сеть «Магнит». В январе 2019 года сети «Красное & Белое», «Дикси» и «Бристоль» договорились о слиянии. Владельцам «Дикси» и «Бристоль» Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву досталась доля в 51%, Студенникову — в 49%.

  • В июле 2021 года «Магнит» купил сеть «Дикси» за 87,6 млрд рублей.

#новости #красноебелое

923 просмотров
16 16 комментариев
8
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16 комментариев
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Михаил Синицын

4

Ну цены там реально топ

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Павел Морозов

Михаил
2

Пиво вообще у них 40-60 рублей за бутылку, можно за дешево нажраться

Ответить

Влад Борщ

Павел
0

Только более низкого качества))) Производители тоже не дураки, если закупочная цена низкая (а именно благодаря этому цены в КБ ниже другого ритейла), то и производитель удешевляет производство.
Да и крепкий алкоголь там хуже, кругом паль)

Ответить

Сергей Милосердов

Павел
0

Помимо алкашки там хорошие цены на другие продукты - сыр, яйца, молоко, йогурты, соки, шоколадки и подобное. Но ассортимент конечно маленький.

Ответить

Pavel Zhirnov

Павел
0

ну если стоит именно такая цель, то можно и еще дешевле)) 

Ответить

Денис Трон

Павел
0

🤢

Ответить

Damir Saifullin

3

$20 млрд? Вы точно не ошиблись?

Ответить

Павел Морозов

Damir
5

$200 млрд.

Ответить

Ринат Хафизов

2

Шаурмячная "Кот Базилио" тоже уже подумывает об IPO. А чо...

Ответить

Konstantin_Andreevich

1

"Красное и белое" держится на синих.

Ответить

Ivan Gorinov

0

Cтартапы, смузи, ИИ, машин ленинг, генная инженерия 

< Дешевое пивко и другие гиперборейские напитки

Ответить

Павел Морозов

0

Круто. Можно будет по акции закупить

Ответить

Dmitry No Name

0

Ну это стонкс

Ответить

Илья М

0

надо брать. Пить не бросят никогда :)

Ответить

Предельный будильник

0

Часто беру там еду по мелочи, дешевле других сетей на 20% в среднем
Как ни странно, алкашку там не беру

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Ivan Zenkov

0

Мой любимый магазин. Уже живу там просто

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