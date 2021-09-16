Сеть магазинов «Красное и белое» запланировала выйти на биржу при оценке в $20 млрд — Bloomberg Статьи редакции
Компания может провести IPO в 2021 году или в начале 2022-го.
- Владелец сети «Красное и белое» Mercury Retail Group провёл предварительные встречи с инвесторами, пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.
- По данным издания, компания выбрала для сделки такие банки, как JPMorgan, Bank of America Merrill Lynch, ВТБ, «Сбербанк» и Renaissance Capital. Представители Mercury и банков от комментариев отказались.
- IPO Mercury Retail Group может пройти в 2021 году или в начале 2022 года, пишет Bloomberg. В июле «Ъ» писало, что компания наняла аудиторско-консалтинговую компанию E&Y для проведения due diligence сети перед её возможным биржу.
Сеть «Красное и белое» основал в 2006 году бизнесмен из Челябинска Сергей Студенников. В 2018 году сеть превзошла по темпам открытия магазинов сеть «Магнит». В январе 2019 года сети «Красное & Белое», «Дикси» и «Бристоль» договорились о слиянии. Владельцам «Дикси» и «Бристоль» Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву досталась доля в 51%, Студенникову — в 49%.
- В июле 2021 года «Магнит» купил сеть «Дикси» за 87,6 млрд рублей.
Ну цены там реально топ
Пиво вообще у них 40-60 рублей за бутылку, можно за дешево нажраться
Помимо алкашки там хорошие цены на другие продукты - сыр, яйца, молоко, йогурты, соки, шоколадки и подобное. Но ассортимент конечно маленький.
$20 млрд? Вы точно не ошиблись?
Cтартапы, смузи, ИИ, машин ленинг, генная инженерия
< Дешевое пивко и другие гиперборейские напитки
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