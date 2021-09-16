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Финансы
Евгения Евсеева

За десять лет Facebook, Google, Amazon, Apple и Microsoft приобрели 616 компаний примерно за $1 млн каждую — FTC Статьи редакции

Регулятор начал проверять приобретения компаний в феврале 2020 года.

  • Федеральная торговая комиссия США (FTC) проверила все приобретения компаний в период с 2010 по 2019 года, пишет Reuters. Сумма сделок превысила $1 млн, но все ещё слишком маленькая, чтобы о покупке нужно было сообщать в антимонопольные органы, отмечает издание.
  • Данные о всех приобретениях небольших компаний регулятор запросил ещё в феврале 2020 года.
  • Если рассматривать сделки по отдельности, влияние на рынок может показаться несущественным, заявила комиссар Ребекка Слотер (Rebecca Slaughter). А вот приобретение сотен компаний может указать на монопольное поведение.

#новость #facebook #apple #microsoft #google #amazon

996 просмотров
10 10 комментариев
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Irbayhan Goytemirov

9

Даже не пытайтесь догнать Сбер

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Роман Хабиров

2

Если посчитать сколько я пакетов в Пятерочке купил за тот же период, то в обморок можно упасть 😱

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Павел Морозов

Роман
1

Регулятор уже завел расследование

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Михаил Протопопов

1

"А вот приобретение сотен компаний может указать на монопольное поведение" без этого мы и не догадывались

Ответить

Денис Демидов

Михаил
0

Если учесть, что всего в США под 20 млн компаний, то догадаться довольно трудно.

Ответить

Михаил Протопопов

Денис
0

Серьезно? И все типа делают продукты аналогичные Windows, iPhone, Android ?

Ответить

Dzmitry

Михаил
2

уже не делают :)

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Михаил Беркут

0

Такими темпами корпорации обгонят государства по уровню влияния на людей

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Наивный кран

0

 примерно за $1 млн каждую

 Сумма сделок превысила $1 млн

Как то коряво написано, не?

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Михаил Мясников

0

1 миллион в сша за компанию это ведь копейки. Забавно, когда к 5 двадцатилетним студентам почти без выручки приходит амазон и даёт чек на миллион. И так создаются монополии на триллионы:)

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