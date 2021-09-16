За десять лет Facebook, Google, Amazon, Apple и Microsoft приобрели 616 компаний примерно за $1 млн каждую — FTC Статьи редакции
Регулятор начал проверять приобретения компаний в феврале 2020 года.
- Федеральная торговая комиссия США (FTC) проверила все приобретения компаний в период с 2010 по 2019 года, пишет Reuters. Сумма сделок превысила $1 млн, но все ещё слишком маленькая, чтобы о покупке нужно было сообщать в антимонопольные органы, отмечает издание.
- Данные о всех приобретениях небольших компаний регулятор запросил ещё в феврале 2020 года.
- Если рассматривать сделки по отдельности, влияние на рынок может показаться несущественным, заявила комиссар Ребекка Слотер (Rebecca Slaughter). А вот приобретение сотен компаний может указать на монопольное поведение.
Если посчитать сколько я пакетов в Пятерочке купил за тот же период, то в обморок можно упасть 😱
"А вот приобретение сотен компаний может указать на монопольное поведение" без этого мы и не догадывались
Если учесть, что всего в США под 20 млн компаний, то догадаться довольно трудно.
Серьезно? И все типа делают продукты аналогичные Windows, iPhone, Android ?
1 миллион в сша за компанию это ведь копейки. Забавно, когда к 5 двадцатилетним студентам почти без выручки приходит амазон и даёт чек на миллион. И так создаются монополии на триллионы:)
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