На чём экономить начинающему предпринимателю, чтобы не прогореть

Владельцы бизнеса о своих бесполезных тратах и выгодных вложениях на старте.

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Вложенные на старте сто тысяч рублей могут кратно окупиться, а, например, три миллиона — никогда не вернуться. Какие затраты при открытии бизнеса можно считать оправданными, а от каких лучше бы на время отказаться? Расспросили предпринимателей.

Виталий Лапин Владелец и основатель сети «Сан Суши Сендо»

Десять лет назад у меня оставалось 400 тысяч рублей после закрытия бизнеса, и я решил их вложить в производство суши. Первые деньги потратил на аренду помещения и ремонт. После купил бытовые слайсер, фритюрницу и мультиварку, а ещё — сырьё: водоросли, листы нори, рисовый уксус, сыр. Доставку первые полгода выполняли сами, на семейной машине. Амортизацию авто я даже не считал.

Когда запускаешь новый бизнес, стараешься экономить на всём.

Помещение мы выбирали не с точки зрения логистики, а по цене: арендовали два небольших помещения на местном хлебозаводе. Но у нас не мегаполис, поэтому доставлять заказы получалось в среднем за час.

Конечно, главной ошибкой было покупать не профессиональные приборы, а бытовые: в производственном ритме они быстро ломаются. Нужно было сразу брать оборудование, способное работать беспрерывно. Да и первые закупки сырья были неоптимальными. Например, водорослей и листов нори было куплено с запасом на год, а сыр закончился через неделю. К корректным расчётам запасов я пришёл опытным путём.

Мне кажется, что за качественную технику можно и «переплатить». Например, за хороший автомобиль, который не сломается во время доставки: потери от упущенной выгоды и репутационных издержек превзойдут экономию.

Разумно «переплатить» и за качественные ИТ-продукты. Какой толк в дешёвом сайте, если он не адаптируется под экран телефона или некорректно отображается в одном из популярных браузеров? Или какой толк в мобильном приложении, если оно не способно выдержать одновременную работу сотен или тысяч клиентов?

На чём точно стоит экономить: если у вас бизнес в небольшом городе, то вы можете сэкономить на маркетинге. Вместо того чтобы вложиться в современные инструменты таргетированной и контекстной рекламы, попробуйте самостоятельно походить по клиентам. Это позволит лучше понять свою аудиторию. Не исключено, что вас посетят озарения, которых не случилось бы в комфортном, но отдалённом от клиента офисе.

Татьяна Бурцева Основательница бренда детской одежды BUkidz

Открытие бизнеса — это чёрная дыра, которая засасывает в себя кучу денег. Я была неопытным предпринимателем, поэтому не всегда разумно тратила деньги.

Первые траты — это закупка тканей для моего бренда детской одежды, заказ лекал у конструктора и швейной фурнитуры, аренда небольшого офиса-склада, покупка стола и стула. Четыре года назад на это я потратила около 200 тысяч рублей. По производственной части я сделала всё верно — не экономила на качестве.

Но я допустила ошибку в другом: насмотревшись роликов известных блогеров про важность «упаковки бренда», я пустилась во все тяжкие. Первый логотип мне нарисовали за 6000 рублей. Но этого мне казалось недостаточно, и я заказала фирменный стиль за 200 тысяч рублей (для меня тогда это была огромная сумма).

Это была откровенно глупая трата: четыре года назад я сама смутно понимала, что за бренд я создаю. Фирменный стиль был качественный, но уже через полгода я поняла, что он совсем не отражает мою философию.

Мне нужно было пожить со своей историей, определиться, но я была неопытна и хотела всё сразу.

Если бы я вернулась на 4 года назад, я бы спокойно осталась со своим логотипом за 6000 рублей, используя его по максимуму.

Я экономила на софте — вместо 1С вела таблички в Excel. Экономила на логистике — отвозила сырьё на фабрики сама. Это всё сохраняло мне около 70 тысяч рублей в месяц. Конечно, это и ценный опыт: я поняла, как всё работает изнутри, дальше мне было проще нанимать сотрудников.

На сотрудниках я тоже экономила — долгое время всё делала сама. Но уже через полгода наняла менеджера, потому что не могла больше ночевать на работе. Он стоил мне 40 тысяч рублей в месяц.

На чём точно стоит экономить: не стоит сразу нанимать менеджера на ведение социальных сетей. Только вы знаете свой продукт так, как не знает его никто. Нанять эсэмэмщика можно и попозже. А ещё дорогой офис и неоправданный наём помощников на старте могут дать трещину в бюджете. Всё нужно делать постепенно.

Иван Бондарев Франчайзи СДЭК

Я открывал три офиса СДЭК, последний — в марте 2021-го. На старте мы приобрели мебель на ресепшен, столы, стулья, компьютеры, принтер, стеллажи, сканер штрихкодов, кассовое оборудование. Потратили на всё около 300 тысяч рублей.

Больше всего я сэкономил на кассовом оборудовании: купил кассу, которая удовлетворяет минимальным требованиям, а фискальный регистратор сразу взял на 3 года (на 1 год он существенно дороже). Как показала практика, эта экономия оправданна.

После нескольких месяцев работы я решил заменить китайский сканер штрихкодов на местный, в четыре раза дороже — порядка 8 тысяч рублей. Эту разницу я объяснял тем, что местный качественнее: раз купил — и забыл о замене. В итоге сканер сломался в первый же день. В суете я не потребовал замены, и гарантийный срок закончился. С тех пор я полностью поменял логику и пользуюсь дешёвыми китайскими: гарантийного ремонта придётся ждать очень долго, а дешёвый аналог я могу заменить в любой момент.

Я стараюсь всегда придерживаться правила: начинай с тем, что есть. То есть сначала просто заведи привычку бегать по утрам, а крутые кроссовки купишь себе позже, если бегать всё же понравится.

На чём точно стоит экономить: ремонт, канцтовары, оргтехника и компьютеры. Не стоит закладывать большие бюджеты на имидж: модный офис, дорогие логотипы. Концентрироваться стоит на качестве товаров и услуг и уровне удовлетворённости клиента, а остальное придёт со временем.

Юлия Вешнякова Основательница «Академии Розничных Технологий»

У нас консалтинговый бизнес для владельцев магазинов одежды, открылись мы 10 лет назад. На старте тратили в основном на аренду и ремонт офиса — и набили много шишек.

Когда выбираете помещение под офис, обращайте внимание на вентиляцию и кондиционирование. Первый офис мы сняли с окнами в пол. Это было красиво, но работать в нём было невозможно: форточек нет, нельзя открыть окна, а новый кондиционер не поставить. И это было как раз то лето, когда Москва страдала от смога. И в целом: в офисах с окнами в пол ты или замёрзнешь зимой, или «сгоришь» летом.

Сэкономили мы и на подключении интернета: для корпоративных заказчиков провайдеры предлагают запредельные тарифы при низкой скорости и плохом качестве. Для нас хороший интернет был критичным: мы проводим много видеоконсультаций и тренингов для жителей России и СНГ. В итоге мы схитрили: перекинули интернет из квартиры (я и ещё несколько сотрудников жили неподалёку) в офис.

В России нет зависимости между качеством работы и ценой. Дёшево — не значит плохо.

Например, у нас сейчас дешёвый тариф на платформе Getcourse, где мы обучаем заказчиков. Но его функциональность нас радует, особенно если сравнить с более дорогими решениями конкурентов.

Ещё стараемся исключить посредников и работать с поставщиками услуг напрямую. Это не сложно. К примеру, если снимаете помещение в бизнес-центре, старайтесь использовать бригады, которые уже обслуживают этот бизнес-центр.

На чём точно стоит экономить: сайт компании. Первых ИТ-специалистов нам порекомендовали. Они делали сайт долго, в итоге сделали плохо и дорого. Мы поменяли исполнителя, но снова наступили на те же грабли. В результате разобрались в сайтостроительстве сами и не просто сделали собственный сайт, но и стали предлагать запуск сайтов и ведение соцсетей как услугу.

Вывод, к которому мы пришли: с первого подхода идеального продукта не получается. Лучше выпустить на рынок минимально работающий продукт, чем ждать идеального состояния.

Начинающие предприниматели могут сэкономить на расчётно-кассовом обслуживании с тарифом «1% на всё» от ПСБ. Не нужно платить за обслуживание счёта, если вы им не пользуетесь или не зарабатываете на нём. Платежи контрагентам и открытие счёта — бесплатно. Единственная трата — 1% от поступлений на счёт.