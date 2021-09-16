Платформа для оценки навыков программистов для найма CodeSignal привлекла $50 млн от Index Ventures и других Статьи редакции
Компания потратит инвестиции на увеличение штата в три раза и модернизацию продукта.
В раунде на $50 млн кроме Index Ventures участовал фонд Menlo Ventures, Headline и A Capital, сообщили vc.ru в CM Ventures — CodeSignal портфельная компания фонда.
- CodeSignal основали в 2014 году в Сан-Франциско разработчики из Армении Тигран Слоян и Арам Шатахцян. Компания создала инструменты для оценки навыков программистов перед приёмом на работу. По ней компании могут сравнить знания и умения кандидатов со стандартами в своей сфере.
- Также CodeSignal готовит для компаний отчёты с подробным анализом технических способностей специалистов. Среди клиентов — Facebook, Zoom, Uber, Robinhood и Asana. Выручка CodeSignal во втором квартале 2021 выросла в 3,5 раза год к году, сообщает Techcrunch.
- Компания планирует потратить инвестиции на модернизацию своих сервисов, увеличение вариантов оценки навыков и расширение штата в три раза в ближайшие месяцы.
- По данным Crunchbase, всего CodeSignal привлекла $87,5 млн. Предыдущие инвестиции были в июле 2020 года — $25 млн от CM Ventures, Capital One Ventures и других.
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