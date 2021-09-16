Согласно постановлению Правительства группам МИД и МВД поручили вернуть на родину 500 тысяч россиян-эмигрантов

11 сентября 2021 года вышло Постановление Правительства Российской Федерации от № 1541 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" согласно ему, до 2030 года в страну планируется вернуть не менее 500 тысяч граждан, уехавших из России, следует из…