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Финансы
Маша Цепелева

Платформа для оценки навыков программистов для найма CodeSignal привлекла $50 млн от Index Ventures и других Статьи редакции

Компания потратит инвестиции на увеличение штата в три раза и модернизацию продукта.

  • В раунде на $50 млн кроме Index Ventures участовал фонд Menlo Ventures, Headline и A Capital, сообщили vc.ru в CM Ventures — CodeSignal портфельная компания фонда.

  • CodeSignal основали в 2014 году в Сан-Франциско разработчики из Армении Тигран Слоян и Арам Шатахцян. Компания создала инструменты для оценки навыков программистов перед приёмом на работу. По ней компании могут сравнить знания и умения кандидатов со стандартами в своей сфере.
  • Также CodeSignal готовит для компаний отчёты с подробным анализом технических способностей специалистов. Среди клиентов — Facebook, Zoom, Uber, Robinhood и Asana. Выручка CodeSignal во втором квартале 2021 выросла в 3,5 раза год к году, сообщает Techcrunch.
  • Компания планирует потратить инвестиции на модернизацию своих сервисов, увеличение вариантов оценки навыков и расширение штата в три раза в ближайшие месяцы.
  • По данным Crunchbase, всего CodeSignal привлекла $87,5 млн. Предыдущие инвестиции были в июле 2020 года — $25 млн от CM Ventures, Capital One Ventures и других.

#новость #codesignal

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3 3 комментария
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3 комментария
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Любопытный теркин30см

0

Судя по тому, что сорока на хвосте принесла, где-то вздохнули люди, желающие попасть в Яшу. 
Их собственная система оценки скилла, это жесть.

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Akop Petrossian

0

Рыночная стоимость уже 500 миллионов ,второй единорог из Армении на подходе 

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Eugeneer

Akop
0

Ребята на бирже рыночная стоимость - это стоимость спекулянтов которые что то раздувают до космических маштабов чтобы потом шортануть так что мама  не горюй. Сейчас 50 миллионов, а потом ноль.

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