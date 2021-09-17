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Финансы
Евгения Евсеева

Авторы бывшего канала VTimes узнали детали нового налогового режима для малого бизнеса от ФНС — ставка 7-8% от доходов Статьи редакции

Есть ограничения по выручке и видам деятельности — но их пока не определили.

49 49 комментариев
4294 просмотров

Новый налоговый режим смогут использовать компании и ИП, в которых работает до пяти человек, пишет Telegram-канал V... со ссылкой на трёх федеральных чиновников.

  • Налоговой базой, как при упрощённой системе налогообложения, будут либо только доходы, либо доходы за вычетом расходов. Сейчас ставки при УСН — 6% и 15%.

  • При первом варианте ставка будет 7-8%, включая страховые взносы. При втором — ближе к 20%, говорит один из чиновников.

  • Будут ограничения по выручке и видам деятельности, но их пока не определили.

  • ФНС будет сама рассчитывать налог на основании данных из банков и кассовых аппаратов.

  • Зарплату нужно выплачивать через банки. Банк будет выступать налоговым агентом по расчёту и уплате НДФЛ на основании зарплатных реестров.
  • Предприятиям не надо будет вести бухгалтерской и налоговый учёт, подавать отчётность по упрощённой схеме налогообложения, НДФЛ, страховым взносам, в социальные фонды и Росстат.

Переход на новый режим будет выгоден компаниям с большой долей расходов на зарплату, отметил управляющий партнёр финансово-юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин. При этом бизнес сможет сэкономить на административных издержках, но есть риск, что в ситуации спора налогоплательщику будет труднее обосновать свою позицию, считает Костальгин.

РБК сообщил, что ФНС начала разработку нового налогового режима для малого бизнеса, в конце июня. Тогда же издание писало про детали проекта — возможную отмену страховых взносов и деклараций и другие.

В ФНС сообщали, что проектируется концепция, ведомство проводит опросы в том числе через кредитные организации среди их клиентов.

  • 14 мая Минюст внёс в реестр «иностранных агентов» зарегистрированный в Нидерландах фонд Stichting 2 Oktobe — это администратор доменного имени VTimes.io. 3 июня издание VTimes объявило о закрытии с 12 июня.
  • 11 июня журналисты VTimes пообещали создать новое медиа — с прежней повесткой и «без каких-то иностранных денег». Они удалили все публикации из Telegram-канала, переименовали его в V... и продолжили публиковать материалы.

#новость #налоги

49 49 комментариев
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49 комментариев
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Мурад Муртазалиев

24

Просто поднимут налоги на несколько процентов?

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Михаил Филиппов

Мурад
13

Написано что включая страховые взносы. Сейчас я по УСН 6% плачу в год около 42к взносов разных, если эти взносы отменят, но повысят ставку до 7%, будет выгоднее. Но как будет по итогу на самом деле, когда примут закон - хрен его знает.

Ответить

Bulat Ziganshin

Михаил
23

так взносы можно вычесть из 6%

Ответить

Михаил Филиппов

Bulat
6

Зависит от оборотов ) у многих такая история, что через ИП проходит оборот, 6% с которого не превышают сумму страховых взносов. Соответственно ты платишь страховые взносы только.

Ответить

Alex Petrov

Михаил
0

Ну такое ИП проще перевести на НДП уже сейчас, и платить просто с дохода 6 или 4 процента и все.

Ответить

Анон Плиз

Alex
1

У НПД тоже ограничений по виду деятельности хватает

Ответить

Станислав

Bulat
4

Если ты один, а если у тебя работает несколько человек, то там уже слишком много получается и значительно дешевле платить 7-8%.

Ответить

Денис Демидов

Bulat
0

Там же еще отмена бухучета, многим зайдет. 

Ответить

Bulat Ziganshin

Денис
0

кому как, но многим банковской бухгалтерии хватает

Ответить

Загадочный звук

Bulat
0

Ну вот возьмите небольшой, но продвинутый магазин.
Касса розничная для оффлайн - один реестр.
Касса облачная для онлайн - второй.
Служба доставки по городу с РКО - третий.
Почта - четыре.
СДЭК - пять.
Кредитная линия - шесть.
Поставщики - семь.
Зарплаты - восемь.
Комиссии - девять.
При этом, там легко может быть 5 сотрудников, а вот банковская бухгалтерия уже не потянет.

Ответить

Roman Fedoscev

Михаил
1

Выгоднее платить страховые в конце квартала в размере 6% усн, пока не исчерпается лимит. И страховые взносы не отменят. Откуда тогда вашим гипотетическим пенсиям взяться?

Ответить

Михаил Филиппов

Roman
7

Я не рассчитываю на пенсию )

Ответить

Roman Fedoscev

Михаил
7

И государство очень радо этому) Но нологи плотите!

Ответить

Михаил Филиппов

Roman
3

Так и платим, куда деваться.

Ответить

Дмитрий Малахов

Михаил
1

Это если сотрудников нет.
Сейчас их настолько невыгодно нанимать - что почти у всего микробизнеса "сотрудники" в тени

Ответить

Богдан Водолазский

7

Я готов платить 7-8% и избавиться от всех остальных документов, страховых и пенсионных взносов. Но у меня небольшой оборот и мало сотрудников, не знаю, выгодно ли это тем, у кого бизнес серьёзнее…

Главный вопрос в том, как это будет реализовано по факту.

Ответить

Valentin Dombrovsky

Богдан
1

Не очень понятно, избавит ли это от взносов за сотрудников — в теории вроде да, но неясно как это будет работать с тем же пенсионным фондом на практике.

Ответить

Максим Митин

Valentin
0

Не избавит, но посчитают все за тебя и доки не надо подавать.

Ответить

Загадочный звук

Valentin
0

Судя по этому тексту - избавит. Там написано, что для компаний до 5 сотрудников ставка "включая СВ".

Ответить

Silverjohn

Богдан
0

О каком там бизнесе серьезнее можно говорить, если лимит не более 5 сотрудников

Ответить

Максим Митин

4

Если действительно будет так, как написано, то охуенно. То есть больше прозрачности для ИПшек и меньше ебли с проверками и подачей документов.

Но есть шанс, что все будет как обычно.

Ответить

Murat Oshroev

Максим
3

Думаю, всё будет, как обычно )

Ответить

Загадочный звук

Murat
0

А как обычно?

Ответить

Илья М

4

При первом варианте ставка будет 7-8%, включая страховые взносы.

скрестим пальцы чтобы "страховые взносы" в этой фразе включали не только взносы с самого ИПшника, но и наемных сотрудников. Ну а вдруг :)

Ответить

Максим Митин

Илья
0

100% только с ИП. Схренали им убирать страховые с сотрудников?

Ответить

Илья М

Максим
1

тогда никакого смысла кроме того что бабло отожмут сразу еще до попадания к ИП :)
Но я верю в лучшее.

Ответить

Загадочный звук

Илья
0

По тексту так и есть.
Это не только для ИП, но и вообще для ЮЛ.

Ответить

Игорь Миронов

2

7-8% это реально много. При больших оборотах лучше платить 6 и страховые взносы

Ответить

Максим Митин

Игорь
2

Какие 6%?
Это до 300 000 в год 6%, а потом +1%.
Теоретик.

Ответить

Denis Nichik

Максим
0

Это 1% так же уменьшает налог, поэтому ИП без сотрудников, не нулёвка, всегда платит 6%

Ответить

Максим Митин

Denis
0

Чушь полная, ИП без сотрудников точно так же платит 1% сверху

Ответить

Denis Nichik

Максим
0

И уменьшает налог на сумму этого 1%. В итоге всегда 6%

Ответить

Сергей Ваничкин

Denis
0

если конечно 1% + 6% уже не превысили сумму взносов

Ответить

Denis Nichik

Сергей
0

Не очень понял про «не превысил». Если есть не «уменьшенный» налог, то 1% всегда можно вычесть.

Ответить

Сергей

Denis
0

ну вычесть можно только на величину взносов, а не до бесконечности

Ответить

Denis

Сергей
1

Эммм... 42к фиксированных взносов + 1% сверх 300к от дохода можно вычесть. До бесконечности))

Давайте на примере.
- ИП заработал 1 миллион рублей.
- Он платит 42к фиксированных взносов + 7000 (1% от 1 000 000 - 300 00). Всего взносов 49 000 рублей.
- дальше ИП начисляют по УСН налог 6% от 1 000 000. Итого налога 60 000 рублей.
- Так как ИП заплатил уже 49 000 рублей взносов, то ему остаётся заплатить 60 000 - 49 000 = 11 000 рублей налога.

В итоге 49 000 взносов + 11 000 налога = 60 000 рублей выплат. Ровно 6%.

ИП на УСН без сотрудников, который ведёт деятельность (не нулёвка) всегда платит 6% налога. Хоть сколько там взносов будет у вас, общая сумма в любом случае 6%.

Ответить

Алексей Новиков

2

Все эти налоговые режимы это конечно хорошо.
Но проблемы у бизнеса в том, что Администрирование налогов и налоговой дисциплинны на местах, бывает хуже чем сам размер налога.  

Ответить

Максим Митин

Алексей
0

Поэтому и делают «под ключ». Плати % от всего и забей на учёт. Но как уже написал ниже, это может не сработать и все равно будут ебать.

Ответить

Andrei Nosov

1

Точка среди своих клиентов ещё примерно полгода назад соответствующий опрос проводила. Видимо буду собирать все входящие ИП и их облагать налогом автоматически. 

Ответить

Artem Kravchenko

Andrei
0

Ага, а по агентским потом сам ебись как хочешь)))

Ответить

Геннадий Прохоренко

0

"Все для малого бизнеса"

Ответить

Felix Matveev

0

В России на любой вопрос только один ответ: повышай нОлоги.

А ведь могли бы или понизить налог УСН на первые пару миллионов рублей. Или скажем, при выплате зарплаты сделать небольшие взносы, как у самого ипешника

Ответить

Захаров Антон

Felix
1

ИП для гос-ва нашего это шелуха, и она  глобально не делает  экономическую погоду, так пилят что то, квас варят, примусы починяют, посему, чтобы граждане не охеревали от такой свободы их нужно тонизировать. ЛОгика начальника сурова по идиотски

Ответить

Загадочный звук

Felix
0

Это не для повышения налогов сделано.
Это скорее для вывода из тени - параллельно с ужесточением контроля переводов физиков.
Если страховые взносы будут считать как процент от оборота или прибыли, уже не важно какой размер ЗП сотрудников - цифра СВ-то фиксирована.
И проще их взять в штат, чем платить в конверте.

Ответить

Просторный Гоша

0

Доя PoC все равно слишком сложно делать там какие-то ИП и прочее. Нужно проще.

Ответить

Загадочный звук

Просторный
0

Проще - самозанятый.

Ответить

Целевой колос

0

Считать надо -) 

Ответить

Загадочный звук

0

Не знаю, что тут кому не нравится, отличный режим на первый взгляд. 

Ответить

Sebastian Danilov

0

Эта фраза портит все: «Новый налоговый режим смогут использовать компании и ИП, в которых работает до пяти человек»

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