Авторы бывшего канала VTimes узнали детали нового налогового режима для малого бизнеса от ФНС — ставка 7-8% от доходов Статьи редакции
Есть ограничения по выручке и видам деятельности — но их пока не определили.
Новый налоговый режим смогут использовать компании и ИП, в которых работает до пяти человек, пишет Telegram-канал V... со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
Налоговой базой, как при упрощённой системе налогообложения, будут либо только доходы, либо доходы за вычетом расходов. Сейчас ставки при УСН — 6% и 15%.
При первом варианте ставка будет 7-8%, включая страховые взносы. При втором — ближе к 20%, говорит один из чиновников.
Будут ограничения по выручке и видам деятельности, но их пока не определили.
ФНС будет сама рассчитывать налог на основании данных из банков и кассовых аппаратов.
- Зарплату нужно выплачивать через банки. Банк будет выступать налоговым агентом по расчёту и уплате НДФЛ на основании зарплатных реестров.
- Предприятиям не надо будет вести бухгалтерской и налоговый учёт, подавать отчётность по упрощённой схеме налогообложения, НДФЛ, страховым взносам, в социальные фонды и Росстат.
Переход на новый режим будет выгоден компаниям с большой долей расходов на зарплату, отметил управляющий партнёр финансово-юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин. При этом бизнес сможет сэкономить на административных издержках, но есть риск, что в ситуации спора налогоплательщику будет труднее обосновать свою позицию, считает Костальгин.
РБК сообщил, что ФНС начала разработку нового налогового режима для малого бизнеса, в конце июня. Тогда же издание писало про детали проекта — возможную отмену страховых взносов и деклараций и другие.
В ФНС сообщали, что проектируется концепция, ведомство проводит опросы в том числе через кредитные организации среди их клиентов.
- 14 мая Минюст внёс в реестр «иностранных агентов» зарегистрированный в Нидерландах фонд Stichting 2 Oktobe — это администратор доменного имени VTimes.io. 3 июня издание VTimes объявило о закрытии с 12 июня.
- 11 июня журналисты VTimes пообещали создать новое медиа — с прежней повесткой и «без каких-то иностранных денег». Они удалили все публикации из Telegram-канала, переименовали его в V... и продолжили публиковать материалы.
Просто поднимут налоги на несколько процентов?
Написано что включая страховые взносы. Сейчас я по УСН 6% плачу в год около 42к взносов разных, если эти взносы отменят, но повысят ставку до 7%, будет выгоднее. Но как будет по итогу на самом деле, когда примут закон - хрен его знает.
так взносы можно вычесть из 6%
Зависит от оборотов ) у многих такая история, что через ИП проходит оборот, 6% с которого не превышают сумму страховых взносов. Соответственно ты платишь страховые взносы только.
Ну такое ИП проще перевести на НДП уже сейчас, и платить просто с дохода 6 или 4 процента и все.
Там же еще отмена бухучета, многим зайдет.
кому как, но многим банковской бухгалтерии хватает
Загадочный звук
Ну вот возьмите небольшой, но продвинутый магазин.
Касса розничная для оффлайн - один реестр.
Касса облачная для онлайн - второй.
Служба доставки по городу с РКО - третий.
Почта - четыре.
СДЭК - пять.
Кредитная линия - шесть.
Поставщики - семь.
Зарплаты - восемь.
Комиссии - девять.
При этом, там легко может быть 5 сотрудников, а вот банковская бухгалтерия уже не потянет.
Выгоднее платить страховые в конце квартала в размере 6% усн, пока не исчерпается лимит. И страховые взносы не отменят. Откуда тогда вашим гипотетическим пенсиям взяться?
Я не рассчитываю на пенсию )
И государство очень радо этому) Но нологи плотите!
Это если сотрудников нет.
Сейчас их настолько невыгодно нанимать - что почти у всего микробизнеса "сотрудники" в тени
Я готов платить 7-8% и избавиться от всех остальных документов, страховых и пенсионных взносов. Но у меня небольшой оборот и мало сотрудников, не знаю, выгодно ли это тем, у кого бизнес серьёзнее…
Главный вопрос в том, как это будет реализовано по факту.
Не очень понятно, избавит ли это от взносов за сотрудников — в теории вроде да, но неясно как это будет работать с тем же пенсионным фондом на практике.
Загадочный звук
Судя по этому тексту - избавит. Там написано, что для компаний до 5 сотрудников ставка "включая СВ".
О каком там бизнесе серьезнее можно говорить, если лимит не более 5 сотрудников
Если действительно будет так, как написано, то охуенно. То есть больше прозрачности для ИПшек и меньше ебли с проверками и подачей документов.
Но есть шанс, что все будет как обычно.
Думаю, всё будет, как обычно )
При первом варианте ставка будет 7-8%, включая страховые взносы.
скрестим пальцы чтобы "страховые взносы" в этой фразе включали не только взносы с самого ИПшника, но и наемных сотрудников. Ну а вдруг :)
100% только с ИП. Схренали им убирать страховые с сотрудников?
7-8% это реально много. При больших оборотах лучше платить 6 и страховые взносы
Какие 6%?
Это до 300 000 в год 6%, а потом +1%.
Теоретик.
Это 1% так же уменьшает налог, поэтому ИП без сотрудников, не нулёвка, всегда платит 6%
Чушь полная, ИП без сотрудников точно так же платит 1% сверху
И уменьшает налог на сумму этого 1%. В итоге всегда 6%
если конечно 1% + 6% уже не превысили сумму взносов
Не очень понял про «не превысил». Если есть не «уменьшенный» налог, то 1% всегда можно вычесть.
Эммм... 42к фиксированных взносов + 1% сверх 300к от дохода можно вычесть. До бесконечности))
Давайте на примере.
- ИП заработал 1 миллион рублей.
- Он платит 42к фиксированных взносов + 7000 (1% от 1 000 000 - 300 00). Всего взносов 49 000 рублей.
- дальше ИП начисляют по УСН налог 6% от 1 000 000. Итого налога 60 000 рублей.
- Так как ИП заплатил уже 49 000 рублей взносов, то ему остаётся заплатить 60 000 - 49 000 = 11 000 рублей налога.
В итоге 49 000 взносов + 11 000 налога = 60 000 рублей выплат. Ровно 6%.
ИП на УСН без сотрудников, который ведёт деятельность (не нулёвка) всегда платит 6% налога. Хоть сколько там взносов будет у вас, общая сумма в любом случае 6%.
Все эти налоговые режимы это конечно хорошо.
Но проблемы у бизнеса в том, что Администрирование налогов и налоговой дисциплинны на местах, бывает хуже чем сам размер налога.
Поэтому и делают «под ключ». Плати % от всего и забей на учёт. Но как уже написал ниже, это может не сработать и все равно будут ебать.
Точка среди своих клиентов ещё примерно полгода назад соответствующий опрос проводила. Видимо буду собирать все входящие ИП и их облагать налогом автоматически.
В России на любой вопрос только один ответ: повышай нОлоги.
А ведь могли бы или понизить налог УСН на первые пару миллионов рублей. Или скажем, при выплате зарплаты сделать небольшие взносы, как у самого ипешника
ИП для гос-ва нашего это шелуха, и она глобально не делает экономическую погоду, так пилят что то, квас варят, примусы починяют, посему, чтобы граждане не охеревали от такой свободы их нужно тонизировать. ЛОгика начальника сурова по идиотски
Загадочный звук
Это не для повышения налогов сделано.
Это скорее для вывода из тени - параллельно с ужесточением контроля переводов физиков.
Если страховые взносы будут считать как процент от оборота или прибыли, уже не важно какой размер ЗП сотрудников - цифра СВ-то фиксирована.
И проще их взять в штат, чем платить в конверте.
Эта фраза портит все: «Новый налоговый режим смогут использовать компании и ИП, в которых работает до пяти человек»
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