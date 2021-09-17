Есть ограничения по выручке и видам деятельности — но их пока не определили.

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Новый налоговый режим смогут использовать компании и ИП, в которых работает до пяти человек, пишет Telegram-канал бывшего издания VTimes со ссылкой на трёх федеральных чиновников.

Налоговой базой, как при упрощённой системе налогообложения, будут либо только доходы, либо доходы за вычетом расходов. Сейчас ставки при УСН — 6% и 15%.

При первом варианте ставка будет 7-8%, включая страховые взносы. При втором — ближе к 20%, говорит один из чиновников.

Будут ограничения по выручке и видам деятельности, но их пока не определили.

ФНС будет сама рассчитывать налог на основании данных из банков и кассовых аппаратов.

Зарплату нужно выплачивать через банки. Банк будет выступать налоговым агентом по расчёту и уплате НДФЛ на основании зарплатных реестров.

Предприятиям не надо будет вести бухгалтерской и налоговый учёт, подавать отчётность по упрощённой схеме налогообложения, НДФЛ, страховым взносам, в социальные фонды и Росстат.

Переход на новый режим будет выгоден компаниям с большой долей расходов на зарплату, отметил управляющий партнёр финансово-юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин. При этом бизнес сможет сэкономить на административных издержках, но есть риск, что в ситуации спора налогоплательщику будет труднее обосновать свою позицию, считает Костальгин.

РБК сообщил, что ФНС начала разработку нового налогового режима для малого бизнеса, в конце июня. Тогда же издание писало про детали проекта — возможную отмену страховых взносов и деклараций и другие.

В ФНС сообщали, что проектируется концепция, ведомство проводит опросы в том числе через кредитные организации среди их клиентов.