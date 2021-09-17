Журналисты VTimes узнали детали нового налогового режима для малого бизнеса от ФНС — ставка 7-8% от доходов Статьи редакции
Есть ограничения по выручке и видам деятельности — но их пока не определили.
Новый налоговый режим смогут использовать компании и ИП, в которых работает до пяти человек, пишет Telegram-канал бывшего издания VTimes со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
Налоговой базой, как при упрощённой системе налогообложения, будут либо только доходы, либо доходы за вычетом расходов. Сейчас ставки при УСН — 6% и 15%.
При первом варианте ставка будет 7-8%, включая страховые взносы. При втором — ближе к 20%, говорит один из чиновников.
Будут ограничения по выручке и видам деятельности, но их пока не определили.
ФНС будет сама рассчитывать налог на основании данных из банков и кассовых аппаратов.
- Зарплату нужно выплачивать через банки. Банк будет выступать налоговым агентом по расчёту и уплате НДФЛ на основании зарплатных реестров.
- Предприятиям не надо будет вести бухгалтерской и налоговый учёт, подавать отчётность по упрощённой схеме налогообложения, НДФЛ, страховым взносам, в социальные фонды и Росстат.
Переход на новый режим будет выгоден компаниям с большой долей расходов на зарплату, отметил управляющий партнёр финансово-юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин. При этом бизнес сможет сэкономить на административных издержках, но есть риск, что в ситуации спора налогоплательщику будет труднее обосновать свою позицию, считает Костальгин.
РБК сообщил, что ФНС начала разработку нового налогового режима для малого бизнеса, в конце июня. Тогда же издание писало про детали проекта — возможную отмену страховых взносов и деклараций и другие.
В ФНС сообщали, что проектируется концепция, ведомство проводит опросы в том числе через кредитные организации среди их клиентов.
- 14 мая Минюст внёс в реестр «иностранных агентов» зарегистрированный в Нидерландах фонд Stichting 2 Oktobe — это администратор доменного имени VTimes.io. 3 июня издание VTimes объявило о закрытии с 12 июня.
- 11 июня журналисты VTimes пообещали создать новое медиа — с прежней повесткой и «без каких-то иностранных денег». Они удалили все публикации из Telegram-канала, но продолжили публиковать материалы.
Просто поднимут налоги на несколько процентов?
Написано что включая страховые взносы. Сейчас я по УСН 6% плачу в год около 42к взносов разных, если эти взносы отменят, но повысят ставку до 7%, будет выгоднее. Но как будет по итогу на самом деле, когда примут закон - хрен его знает.
так взносы можно вычесть из 6%
Зависит от оборотов ) у многих такая история, что через ИП проходит оборот, 6% с которого не превышают сумму страховых взносов. Соответственно ты платишь страховые взносы только.
Ну такое ИП проще перевести на НДП уже сейчас, и платить просто с дохода 6 или 4 процента и все.
Выгоднее платить страховые в конце квартала в размере 6% усн, пока не исчерпается лимит. И страховые взносы не отменят. Откуда тогда вашим гипотетическим пенсиям взяться?
Я не рассчитываю на пенсию )
И государство очень радо этому) Но нологи плотите!
Я готов платить 7-8% и избавиться от всех остальных документов, страховых и пенсионных взносов. Но у меня небольшой оборот и мало сотрудников, не знаю, выгодно ли это тем, у кого бизнес серьёзнее…
Главный вопрос в том, как это будет реализовано по факту.
При первом варианте ставка будет 7-8%, включая страховые взносы.
скрестим пальцы чтобы "страховые взносы" в этой фразе включали не только взносы с самого ИПшника, но и наемных сотрудников. Ну а вдруг :)
7-8% это реально много. При больших оборотах лучше платить 6 и страховые взносы
Точка среди своих клиентов ещё примерно полгода назад соответствующий опрос проводила. Видимо буду собирать все входящие ИП и их облагать налогом автоматически.
В России на любой вопрос только один ответ: повышай нОлоги.
А ведь могли бы или понизить налог УСН на первые пару миллионов рублей. Или скажем, при выплате зарплаты сделать небольшие взносы, как у самого ипешника
ИП для гос-ва нашего это шелуха, и она глобально не делает экономическую погоду, так пилят что то, квас варят, примусы починяют, посему, чтобы граждане не охеревали от такой свободы их нужно тонизировать. ЛОгика начальника сурова по идиотски
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