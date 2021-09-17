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Финансы
Евгения Евсеева

Журналисты VTimes узнали детали нового налогового режима для малого бизнеса от ФНС — ставка 7-8% от доходов Статьи редакции

Есть ограничения по выручке и видам деятельности — но их пока не определили.

19 19 комментариев
1897 просмотров

Новый налоговый режим смогут использовать компании и ИП, в которых работает до пяти человек, пишет Telegram-канал бывшего издания VTimes со ссылкой на трёх федеральных чиновников.

  • Налоговой базой, как при упрощённой системе налогообложения, будут либо только доходы, либо доходы за вычетом расходов. Сейчас ставки при УСН — 6% и 15%.

  • При первом варианте ставка будет 7-8%, включая страховые взносы. При втором — ближе к 20%, говорит один из чиновников.

  • Будут ограничения по выручке и видам деятельности, но их пока не определили.

  • ФНС будет сама рассчитывать налог на основании данных из банков и кассовых аппаратов.

  • Зарплату нужно выплачивать через банки. Банк будет выступать налоговым агентом по расчёту и уплате НДФЛ на основании зарплатных реестров.
  • Предприятиям не надо будет вести бухгалтерской и налоговый учёт, подавать отчётность по упрощённой схеме налогообложения, НДФЛ, страховым взносам, в социальные фонды и Росстат.

Переход на новый режим будет выгоден компаниям с большой долей расходов на зарплату, отметил управляющий партнёр финансово-юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин. При этом бизнес сможет сэкономить на административных издержках, но есть риск, что в ситуации спора налогоплательщику будет труднее обосновать свою позицию, считает Костальгин.

РБК сообщил, что ФНС начала разработку нового налогового режима для малого бизнеса, в конце июня. Тогда же издание писало про детали проекта — возможную отмену страховых взносов и деклараций и другие.

В ФНС сообщали, что проектируется концепция, ведомство проводит опросы в том числе через кредитные организации среди их клиентов.

  • 14 мая Минюст внёс в реестр «иностранных агентов» зарегистрированный в Нидерландах фонд Stichting 2 Oktobe — это администратор доменного имени VTimes.io. 3 июня издание VTimes объявило о закрытии с 12 июня.
  • 11 июня журналисты VTimes пообещали создать новое медиа — с прежней повесткой и «без каких-то иностранных денег». Они удалили все публикации из Telegram-канала, но продолжили публиковать материалы.

#новость #налоги

19 19 комментариев
6
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19 комментариев
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Мурад Муртазалиев

6

Просто поднимут налоги на несколько процентов?

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Михаил Филиппов

Мурад
5

Написано что включая страховые взносы. Сейчас я по УСН 6% плачу в год около 42к взносов разных, если эти взносы отменят, но повысят ставку до 7%, будет выгоднее. Но как будет по итогу на самом деле, когда примут закон - хрен его знает.

Ответить

Bulat Ziganshin

Михаил
11

так взносы можно вычесть из 6%

Ответить

Станислав

Bulat
3

Если ты один, а если у тебя работает несколько человек, то там уже слишком много получается и значительно дешевле платить 7-8%.

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Михаил Филиппов

Bulat
1

Зависит от оборотов ) у многих такая история, что через ИП проходит оборот, 6% с которого не превышают сумму страховых взносов. Соответственно ты платишь страховые взносы только.

Ответить

Alex Petrov

Михаил
0

Ну такое ИП проще перевести на НДП уже сейчас, и платить просто с дохода 6 или 4 процента и все.

Ответить

Анон Плиз

Alex
0

У НПД тоже ограничений по виду деятельности хватает

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Roman Fedoscev

Михаил
0

Выгоднее платить страховые в конце квартала в размере 6% усн, пока не исчерпается лимит. И страховые взносы не отменят. Откуда тогда вашим гипотетическим пенсиям взяться?

Ответить

Михаил Филиппов

Roman
2

Я не рассчитываю на пенсию )

Ответить

Roman Fedoscev

Михаил
2

И государство очень радо этому) Но нологи плотите!

Ответить

Михаил Филиппов

Roman
0

Так и платим, куда деваться.

Ответить

Богдан Водолазский

4

Я готов платить 7-8% и избавиться от всех остальных документов, страховых и пенсионных взносов. Но у меня небольшой оборот и мало сотрудников, не знаю, выгодно ли это тем, у кого бизнес серьёзнее…

Главный вопрос в том, как это будет реализовано по факту.

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Илья М

1

При первом варианте ставка будет 7-8%, включая страховые взносы.

скрестим пальцы чтобы "страховые взносы" в этой фразе включали не только взносы с самого ИПшника, но и наемных сотрудников. Ну а вдруг :)

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Игорь Миронов

1

7-8% это реально много. При больших оборотах лучше платить 6 и страховые взносы

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Andrei Nosov

1

Точка среди своих клиентов ещё примерно полгода назад соответствующий опрос проводила. Видимо буду собирать все входящие ИП и их облагать налогом автоматически. 

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Artem Kravchenko

Andrei
0

Ага, а по агентским потом сам ебись как хочешь)))

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Геннадий Прохоренко

0

"Все для малого бизнеса"

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Felix Matveev

0

В России на любой вопрос только один ответ: повышай нОлоги.

А ведь могли бы или понизить налог УСН на первые пару миллионов рублей. Или скажем, при выплате зарплаты сделать небольшие взносы, как у самого ипешника

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Захаров Антон

Felix
0

ИП для гос-ва нашего это шелуха, и она  глобально не делает  экономическую погоду, так пилят что то, квас варят, примусы починяют, посему, чтобы граждане не охеревали от такой свободы их нужно тонизировать. ЛОгика начальника сурова по идиотски

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