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Финансы
Nazigul Jusupova

Росреестр и Росфинмониторинг выступили против засекречивания информации об инвесторах в Крыму — Forbes Статьи редакции

Законопроект об особом правовом режиме в Крыму, который позволит инвесторам сохранять анонимность, разрабатывает Минэкономразвития.

  • Росфинмониторинг считает, что из-за засекречивания информации банки не смогут получать доступ к сведениям из госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ) — это может снизить эффективность системы контроля за отмыванием доходов. Об этом пишет Forbes со ссылкой на документы с позицией ведомств.
  • Подлинность документа подтвердил источник в одном из ведомств, участвующих в обсуждении законопроекта.
  • Банки берут информацию из ЕРГЮЛ раз в год, чтобы обновлять данные о клиентах. В случае принятия законопроекта они должны будут запрашивать их у властей Крыма и Севастополя. Регулятор просит оставить банкам доступ к ЕРГЮЛ.
  • В Росреестре не знают, как засекречивать данные о недвижимости компаний, которые инвестируют в Крым. В ведомстве считают, это потребует дополнительных расходов, но не указывают, сколько именно. Оно предложило всё же предоставлять данные о недвижимости, но без указания данных о владельце и виде принадлежащего ему права.
  • Forbes направил запросы представителям Минэкономразвития, Росреестра и Росфинмониторинга.
  • В феврале 2021 года Минэкономразвития рассказало про законопроект о введении особого правового режима (ОАР) на территориях Крыма и Севастополя, который позволит инвесторам сохранить анонимность.
  • Взамен на инвестиции в 150 млн рублей в сфере инфраструктуры, производства и туризма, правительство ограничит публичный доступ к сведениям компании в ЕГРЮЛ, в Едином государственном реестре недвижимости, а также предложит льготы СЭЗ по налогам и страховым взносам.

#новости #инвестиции #росреестр #росфинмониторинг

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Пространственный фонарь

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Короче все кто этим в теории будет заниматься , намекают что нужно бабок больше для реализации 

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