Основатели «Модульбанка» отказались от претензий к банку и Артёму Аветисяну — они требовали 400 млн рублей Статьи редакции
Учредители ушли из банка на фоне конфликта акционера с Baring Vostok и безвозмездно передали свои доли Аветисяну, а затем потребовали выплат «за создание и увеличение стоимости банка».
Никаких претензий ни к «Модульбанку», ни к его акционеру Артёму Аветисяну сооснователи не имеют, рассказал на своей странице в Facebook один из учредителей Яков Новиков.
По его словам, сооснователи были не правы, когда связывали личные вопросы с «Модульбанком» и его акционером с темой корпоративного спора и уголовного дела в отношении менеджеров фонда Baring Vostok.
Новиков также поблагодарил Артёма Аветисяна за то, что «в своё время поверил в сооснователей и дал возможность построить совместными усилиями один из лучших банков для предпринимателей на российском рынке», а также за то, что все пять лет совместной работы «честно выполнял все обязательства».
В «Модульбанке» отказались от комментариев vc.ru. На момент публикации заметки Яков Новиков и Олег Лагута не ответили на запросы. Андрей Петров отказался от комментариев.
- Новиков, Петров и Лагута создали онлайн-банк «Модульбанк» в 2014 году на базе «Регионального кредита» Артёма Аветисяна.
- В 2016 году они получили по 7,5% стоимостью 230 млн рублей каждый. Сооснователи должны были рассчитаться с Аветисяном до осени 2021 года за счёт дивидендов банка.
- В конце 2019 года сооснователи ушли из «Модульбанка», вернули акции и обещали не создавать конкурента в России. Они приняли такое решение на фоне разбирательств банка «Восточный» с Baring Vostok: 42% «Восточного» через компанию «Финвижн» принадлежит Артёму Аветисяну.
- Соучредители перешли на работу в «Восточный», а их доли получил Аветисян. Они не получили денег за свои доли, говорил тогда источник «Ведомостей».
- В апреле 2020 года основатели Петров, Новиков и Лагута подали иски к «Модульбанку» и обвинили компанию в нарушении трудовых соглашений. Они потребовали выплатить 400 млн рублей «за создание и увеличение стоимости банка».
- В самом банке тогда заявили, что расчёты Петрова, Новикова и Лагуты содержат много арифметических и фактических ошибок. В ноябре 2020 года суд отказал в удовлетворении иска и посчитал, что сумма компенсации завышена: это 168 месячных окладов или зарплата за 14 лет.
- Основатели оспаривали решение суда, но так и не добились выплаты.
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