Одним из самых сильных достоинств настоящего предпринимателя является умение признавать свои ошибки – извиняться, если был не прав. И в этом нет ничего зазорного или постыдного.

<..> Нам нужно было воздержаться от высказываний, не разобравшись с фактами и, тем более, не связывать корпоративный спор с уголовным делом, так как Baring Vostok сами официально заявили, что корпоративный спор и уголовное дело – не связанные между собой процессы.