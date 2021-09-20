Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":6504,"title":"\u0417\u043d\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0430\u0432\u044b\u043a\u0438 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0443\u043d\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438 \u2014 \u0447\u0442\u043e \u0432\u0430\u0436\u043d\u0435\u0435 \u0434\u043b\u044f \u0441\u0442\u0443\u0434\u0435\u043d\u0442\u0430","url":"\/redirect?component=advertising&id=6504&url=https:\/\/vc.ru\/fsteamchallenge\/288106-studentam-predlozhili-ocenit-svoi-kompetencii-i-gibkie-navyki&placeBit=1&hash=118553100066d9bc16989880064450525097b2f22a603a7346eca248be17a7ff","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Лиана Липанова

Основатели «Модульбанка» отказались от претензий к банку и Артёму Аветисяну — они требовали 400 млн рублей Статьи редакции

Учредители ушли из банка на фоне конфликта акционера с Baring Vostok и безвозмездно передали свои доли Аветисяну, а затем потребовали выплат «за создание и увеличение стоимости банка».

5 5 комментариев
994 просмотров

Никаких претензий ни к «Модульбанку», ни к его акционеру Артёму Аветисяну сооснователи не имеют, рассказал на своей странице в Facebook один из учредителей Яков Новиков.

По его словам, сооснователи были не правы, когда связывали личные вопросы с «Модульбанком» и его акционером с темой корпоративного спора и уголовного дела в отношении менеджеров фонда Baring Vostok.

Одним из самых сильных достоинств настоящего предпринимателя является умение признавать свои ошибки – извиняться, если был не прав. И в этом нет ничего зазорного или постыдного.

<..> Нам нужно было воздержаться от высказываний, не разобравшись с фактами и, тем более, не связывать корпоративный спор с уголовным делом, так как Baring Vostok сами официально заявили, что корпоративный спор и уголовное дело – не связанные между собой процессы.

Яков Новиков

Новиков также поблагодарил Артёма Аветисяна за то, что «в своё время поверил в сооснователей и дал возможность построить совместными усилиями один из лучших банков для предпринимателей на российском рынке», а также за то, что все пять лет совместной работы «честно выполнял все обязательства».

В «Модульбанке» отказались от комментариев vc.ru. На момент публикации заметки Яков Новиков и Олег Лагута не ответили на запросы. Андрей Петров отказался от комментариев.

  • Новиков, Петров и Лагута создали онлайн-банк «Модульбанк» в 2014 году на базе «Регионального кредита» Артёма Аветисяна.
  • В 2016 году они получили по 7,5% стоимостью 230 млн рублей каждый. Сооснователи должны были рассчитаться с Аветисяном до осени 2021 года за счёт дивидендов банка.
  • В конце 2019 года сооснователи ушли из «Модульбанка», вернули акции и обещали не создавать конкурента в России. Они приняли такое решение на фоне разбирательств банка «Восточный» с Baring Vostok: 42% «Восточного» через компанию «Финвижн» принадлежит Артёму Аветисяну.
  • Соучредители перешли на работу в «Восточный», а их доли получил Аветисян. Они не получили денег за свои доли, говорил тогда источник «Ведомостей».

Переговоры о выходе из партнерства с Артемом Аветисяном начали мы. Дело в том, что весной прошлого года мы увидели пример неэтичного и недостойного поведения по отношению к своим деловым партнерам по банку «Восточный» со стороны Артёма Аветисяна. Вы знаете, чем это закончилось в 2019 году для фонда Baring Vostok и лично для пятерых его сотрудников.

После всего этого мы решили, что хотим цивилизованно выйти из бизнеса с Артёмом.

основатели «Модульбанка»
апрель 2020 года
  • В апреле 2020 года основатели Петров, Новиков и Лагута подали иски к «Модульбанку» и обвинили компанию в нарушении трудовых соглашений. Они потребовали выплатить 400 млн рублей «за создание и увеличение стоимости банка».
  • В самом банке тогда заявили, что расчёты Петрова, Новикова и Лагуты содержат много арифметических и фактических ошибок. В ноябре 2020 года суд отказал в удовлетворении иска и посчитал, что сумма компенсации завышена: это 168 месячных окладов или зарплата за 14 лет.
  • Основатели оспаривали решение суда, но так и не добились выплаты.

#новость #модульбанк #восточный

5 5 комментариев
2
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u043e\u0434\u0443\u043b\u044c\u0431\u0430\u043d\u043a","\u0432\u043e\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u044b\u0439"], "comments": 5, "likes": 2, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 295477, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 20 Sep 2021 12:54:39 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
5 комментариев
Популярные
По порядку
Острый жар

с мешком на голове и связанными сзади руками, сидя на стуле в подвале всегда кажется, что где-то ты немного был не прав.

Ответить
4
Bulat Ziganshin

10 правил ведения бизнеса в россии:
1-10. бегите, глупцы!

Ответить
1
Yan Varskii

Бегут трусы, прогибаются рабы, борются партизаны, побеждают революционеры!

Ответить
0
Bulat Ziganshin

мы будем гордиться тобой!

Ответить
1
Ivan Susanin

Благодарим правоохранительные органы России и лично Артема, что у нас не нашли белый порошок и патроны к автомату Калашникова. Верим в прекрасный инвестклимат и честные суды, желаем Владимиру Владимировичу долгих лет

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 5 комментариев
Сервисы
Маша Цепелева
Profi.ru заявил, что не договорился с «Яндексом» по поводу «колдунщиков» — он только тестирует обогащённые ответы Статьи редакции

Компания всё ещё настаивает, чтобы «Яндекс» прекратил давать своим сервисам приоритет в поиске.

5 5 комментариев
8
Транспорт
Евгения Евсеева
Система оплаты проезда лицом Face Pay заработала на всех станциях метро в Москве Статьи редакции

Дептранс изучает возможности для внедрения оплаты по лицу на МЦК, МЦД и наземном транспорте.

153 153 комментария
17
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
IBS
Как превратить дистанционных сотрудников из 65 городов в эффективную команду

IT-компании давно научились работать с дистанционными сотрудниками. Однако если раньше речь шла о найме нескольких специалистов или небольшой команды под проект, то последние полтора года дали бизнесу серьезный опыт управления целыми удаленными коллективами, а дистанционных сотрудников законодательно наделили новыми правами, создав больше…

0 Обсудить
2
TikTok
«Ожидали 100 тысяч просмотров, а вышло в восемь раз больше»: как и зачем крупные бренды снимают ролики для TikTok

Истории «Ситилинка», «Тинькофф», «Спортмастера» и «КиноПоиска».

2 2 комментария
2
Приёмная
Tatiana Kuznetsova
ПЭК уничтожила мебель при доставке

Заказали изготовление дивана-шкафа-кровати трансформера на мебельной фабрике в Москве, стоимостью 140000 руб., доставка была поручена компании ПЭК.

34 34 комментария
30
Поставщик счастья
Как нишевый портал про секс привлек b2c-аудиторию: история Sexshopers.ru

Марина Чичева, главный редактор портала Sexshopers.ru, рассказала о том, почему из математика она переквалифицировалась в редактора издания о сексе, а также о цензуре и темах, которые больше всего интересуют читателей.

0 Обсудить
1
Ozon
Ozon запустил Route 256 — карьерный маршрут для IT-специалистов

Ozon открывает набор на 1-й поток бесплатной программы Route 256 для талантливых IT-специалистов, которые хотят добавить к своим навыкам: GO-разработку; C#-разработку; автотесты на Go и Python или прогрессивный фреймворк Vue.js.

1 1 комментарий
2
SEO
Константин Скобеев
28 SEO идей для взлета интернет магазина

Узнайте за 10 минут все основные практические SEO-фишки продвижения интернет магазина, вышедшие в 2021 году и написанные в телеграфном стиле из внутреннего обучения оптимизаторов «Скобеев и Партнеры».

2 2 комментария
13
БКС Мир инвестиций
Если вы уже на пенсии, то эти акции — для вас

Мы живем в интересное время, когда приумножить капитал гораздо проще, чем найти источник стабильных дивидендов. Рынки США и России последние 5 лет прибавляют в среднем более 15% в год. Но при этом дивидендная доходность индексов откатилась на многолетние минимумы. Перечислим семь бумаг для получения стабильной и высокой ренты сразу в двух валютах.

0 Обсудить
0
Еда
Илья Склюев
Фастфуд, где «посуду» тоже едят: как открылось, сколько тратит и зарабатывает кафе из Казани «Супстанция» Статьи редакции

Тут продают супы в стаканах из хлеба и уже получают прибыль с каждой точки.

Все блюда «Супстанции» подают в хлебном стакане Супстанция
68 68 комментариев
32
Больше статей
null