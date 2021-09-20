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Финансы
Nazigul Jusupova

Платформа для покупки и продажи онлайн-бизнеса Flippa привлекла $11 млн Статьи редакции

Компания собирается открыть офисы по всему миру и разработать новые предложения для клиентов.

  • Раунд возглавила компания OneVentures, в нём также участвовали бывший гендиректор Hitwise Эндрю Уолш, соучредители Flippa Марк Харботтл и Мэтт Мицкевич, а также основатели Catch.com.au Габби и Хези Лейбович и другие, пишет TechCrunch.
  • Компания была основана в 2009 году. Flippa помогает продавать бизнес напрямую через платформу, привлекать брокеров или консультантов, а также предлагает комплексную проверку, в том числе финансирования покупки.
  • Стартап зарабатывает на комиссиях с продаж. Например, при продаже бизнеса за $50 тысяч платформа получает 10%, от $50 001 до $100 тысяч — 7,5%, от $100 тысяч и выше — 5%. Также есть фиксированная комиссия по категориям: блоги, интернет-магазины, приложения, сайты и другие.
  • По данным издания, у неё более 3 млн зарегистрированных пользователей, из которых 300 тысяч пришли за последний год. Общий объём транзакций ежегодно растёт на 100%, отмечает TechCrunch.
  • Полученные средства компания направит на расширение штата, так как она построит офисы по всему миру, в том числе главные — в Мельбурне, Сан-Франциско и Остине. Также деньги направят на маркетинг и разработку новый продуктов.

#новости #flippa

1003 просмотров
5 5 комментариев
1
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KINCH

Flippa привлекла $11 млн. Компания собирается открыть офисы по всему миру

Вот это бизнес-план. Что не хватает компаниям в 21 веке? Офисов! ред.

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4
Сергей Никитин

Упомянул на Серче эту биржу - получил бан. Это какой-то секретный сайт или что?

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0
Nick

Вообще слово "биржа" незаконно использовать если организация не имеет лицензии на осуществление биржевой деятельности. В связи с этим есть и штраф немалый. Это так для сведений

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0
Сергей Никитин

Как ее тогда называть?) Бан на Серче получил за спам, хотя просто упомянул эту площадку.

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0
Nick

Торговая площадка скорее подходит. Я к тому, что использование некоторых слов регламентируется в описании сервисов на сайтах самих сервисов. Вы по идее можете как хотите называть, они не могут 🥴

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