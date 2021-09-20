Платформа для покупки и продажи онлайн-бизнеса Flippa привлекла $11 млн Статьи редакции
Компания собирается открыть офисы по всему миру и разработать новые предложения для клиентов.
- Раунд возглавила компания OneVentures, в нём также участвовали бывший гендиректор Hitwise Эндрю Уолш, соучредители Flippa Марк Харботтл и Мэтт Мицкевич, а также основатели Catch.com.au Габби и Хези Лейбович и другие, пишет TechCrunch.
- Компания была основана в 2009 году. Flippa помогает продавать бизнес напрямую через платформу, привлекать брокеров или консультантов, а также предлагает комплексную проверку, в том числе финансирования покупки.
- Стартап зарабатывает на комиссиях с продаж. Например, при продаже бизнеса за $50 тысяч платформа получает 10%, от $50 001 до $100 тысяч — 7,5%, от $100 тысяч и выше — 5%. Также есть фиксированная комиссия по категориям: блоги, интернет-магазины, приложения, сайты и другие.
- По данным издания, у неё более 3 млн зарегистрированных пользователей, из которых 300 тысяч пришли за последний год. Общий объём транзакций ежегодно растёт на 100%, отмечает TechCrunch.
- Полученные средства компания направит на расширение штата, так как она построит офисы по всему миру, в том числе главные — в Мельбурне, Сан-Франциско и Остине. Также деньги направят на маркетинг и разработку новый продуктов.
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