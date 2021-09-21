В 2019 году компания закрыла направление ипотечного кредитования из-за неприбыльности.

1632 просмотров

Новая услуга появится в банке до конца года, пишет РБК со ссылкой предправления «Тинькофф Банка» Станислава Близнюка.

На первом этапе банк займётся рефинансированием ипотеки, которую клиенты «Тинькофф» взяли в других банках, а не выдачей кредитов. В дальнейшем «Тинькофф» будет развивать партнёрство с застройщиками. До конца года компания планирует начать выдавать кредиты и оставлять их на балансе, работать с залогами и выпускать ценные бумаги, обеспеченные ипотекой.

По словам Близнюка, уже решён вопрос оформления ипотеки дистанционно, без явки клиентов в отделения, которых у банка нет. Для получения нужны будут паспорт и квартира, остальные данные банк соберёт самостоятельно или запросит при необходимости.

Младший директор «Эксперт РА» Екатерина Щурихина сомневается, что выдачу ипотеки можно сделать дистанционной. По её словам, для получения нового кредита нужно передать от одного банка-кредитора в другой ипотечную закладную, которая в России выдаётся в бумажном виде.

В «Тинькофф» ответили, что клиентам нужно будет самостоятельно забрать из другого банка бумажную закладную с отметкой о погашении ипотеки и передать в Росреестр, после этого «Тинькофф» выдаст электронную.

Опрошенные РБК эксперты считают, что для банка рефинансирование ипотеки может оказаться дешевле, чем выдача кредитов новым заемщикам. За счёт этого банк может за короткие сроки сформировать пул надёжных заёмщиков и параллельно предлагать другие услуги.