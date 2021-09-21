«Тинькофф» начнёт внедрение ипотеки с рефинансирования кредитов своих клиентов в других банках Статьи редакции
В 2019 году компания закрыла направление ипотечного кредитования из-за неприбыльности.
Новая услуга появится в банке до конца года, пишет РБК со ссылкой предправления «Тинькофф Банка» Станислава Близнюка.
На первом этапе банк займётся рефинансированием ипотеки, которую клиенты «Тинькофф» взяли в других банках, а не выдачей кредитов. В дальнейшем «Тинькофф» будет развивать партнёрство с застройщиками. До конца года компания планирует начать выдавать кредиты и оставлять их на балансе, работать с залогами и выпускать ценные бумаги, обеспеченные ипотекой.
По словам Близнюка, уже решён вопрос оформления ипотеки дистанционно, без явки клиентов в отделения, которых у банка нет. Для получения нужны будут паспорт и квартира, остальные данные банк соберёт самостоятельно или запросит при необходимости.
Младший директор «Эксперт РА» Екатерина Щурихина сомневается, что выдачу ипотеки можно сделать дистанционной. По её словам, для получения нового кредита нужно передать от одного банка-кредитора в другой ипотечную закладную, которая в России выдаётся в бумажном виде.
В «Тинькофф» ответили, что клиентам нужно будет самостоятельно забрать из другого банка бумажную закладную с отметкой о погашении ипотеки и передать в Росреестр, после этого «Тинькофф» выдаст электронную.
Опрошенные РБК эксперты считают, что для банка рефинансирование ипотеки может оказаться дешевле, чем выдача кредитов новым заемщикам. За счёт этого банк может за короткие сроки сформировать пул надёжных заёмщиков и параллельно предлагать другие услуги.
- Сервис «Тинькофф Ипотека» действовал с 2015 года. «Тинькофф» занимался оформлением документов, подбором недвижимости и её страхованием, а ипотеку предоставляли сначала 11, а с 2018 года девять банков-партнёров.
- В 2019 году банк закрыл направление, посчитав его не прибыльным. В декабре глава банка Оливер Хьюз заявил, что «Тинькофф» рассматривает запуск ипотечного кредитования. В июне компания анонсировала внедрение в 2021 году.
По словам Близнюка, уже решён вопрос оформления ипотеки дистанционно, без явки клиентов в отделения, которых у банка нет. Для получения нужны будут паспорт и квартира, остальные данные банк соберёт самостоятельно или запросит при необходимости.
Но перед этим встретиться с курьером и открыть счет. И, может быть, еще встретиться с курьером и отдать закладную.
8 сентября «AliExpress Россия» собрал топов электронной коммерции и инвестиционных аналитиков на конференции AERO. Собрали самое важное из пятичасового обсуждения.
Изменились и цвета — компания выбрала другие оттенки зелёного.
11 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон, усиливший защиту прав физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами.
Рассказываем, как продвигали интернет-магазин с небольшим ассортиментом товаров, которые покупают только летом.
Буква Е — сокращение от electric, а NEVA — в честь реки в Петербурге.
The Generalist разбирает бизнес с «вечными темами», на который приходится треть всей выручки Гарвардской бизнес школы.
Истории «Ситилинка», «Тинькофф», «Спортмастера» и «КиноПоиска».
Участники корпоративной секции тренировались все лето: сначала на тренажерах, потом на открытой воде. Большая финальная гонка расставила точки над i.
Ставки по вкладам в банках опять начинают расти вслед за повышением ключевой ставки Банка России. У банка «Открытие» есть вклад, который позволяет получить более высокую доходность, чем большинство подобных вкладов на российском банковском рынке. Кроме того, он дает возможность свободно управлять деньгами. Не случайно этот вклад так и называется…
За действия мессенджера грозит штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей, считают они.