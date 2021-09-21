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Финансы
Nazigul Jusupova

«Тинькофф» начнёт внедрение ипотеки с рефинансирования кредитов своих клиентов в других банках Статьи редакции

В 2019 году компания закрыла направление ипотечного кредитования из-за неприбыльности.

8 8 комментариев
1632 просмотров

Новая услуга появится в банке до конца года, пишет РБК со ссылкой предправления «Тинькофф Банка» Станислава Близнюка.

На первом этапе банк займётся рефинансированием ипотеки, которую клиенты «Тинькофф» взяли в других банках, а не выдачей кредитов. В дальнейшем «Тинькофф» будет развивать партнёрство с застройщиками. До конца года компания планирует начать выдавать кредиты и оставлять их на балансе, работать с залогами и выпускать ценные бумаги, обеспеченные ипотекой.

По словам Близнюка, уже решён вопрос оформления ипотеки дистанционно, без явки клиентов в отделения, которых у банка нет. Для получения нужны будут паспорт и квартира, остальные данные банк соберёт самостоятельно или запросит при необходимости.

Младший директор «Эксперт РА» Екатерина Щурихина сомневается, что выдачу ипотеки можно сделать дистанционной. По её словам, для получения нового кредита нужно передать от одного банка-кредитора в другой ипотечную закладную, которая в России выдаётся в бумажном виде.

В «Тинькофф» ответили, что клиентам нужно будет самостоятельно забрать из другого банка бумажную закладную с отметкой о погашении ипотеки и передать в Росреестр, после этого «Тинькофф» выдаст электронную.

Опрошенные РБК эксперты считают, что для банка рефинансирование ипотеки может оказаться дешевле, чем выдача кредитов новым заемщикам. За счёт этого банк может за короткие сроки сформировать пул надёжных заёмщиков и параллельно предлагать другие услуги.

  • Сервис «Тинькофф Ипотека» действовал с 2015 года. «Тинькофф» занимался оформлением документов, подбором недвижимости и её страхованием, а ипотеку предоставляли сначала 11, а с 2018 года девять банков-партнёров.
  • В 2019 году банк закрыл направление, посчитав его не прибыльным. В декабре глава банка Оливер Хьюз заявил, что «Тинькофф» рассматривает запуск ипотечного кредитования. В июне компания анонсировала внедрение в 2021 году.

#новости #тинькофф

8 8 комментариев
14
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8 комментариев
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Михаил Синицын

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6
Misha Zakarin

По словам Близнюка, уже решён вопрос оформления ипотеки дистанционно, без явки клиентов в отделения, которых у банка нет.

Что-то из Чехова ред.

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4
Роковой пёс_анон

Тиньков кстати первый кто придумал выдавать ипотеку дистанционно!

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1
Dmitri Petrov

.. Так-то под залог квартиры уже давно выдают... Но немного дороговато

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0
Павел Морозов

Круто, что сказать Тинькофф молодцы!

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0
Алексей Дымов

По словам Близнюка, уже решён вопрос оформления ипотеки дистанционно, без явки клиентов в отделения, которых у банка нет. Для получения нужны будут паспорт и квартира, остальные данные банк соберёт самостоятельно или запросит при необходимости.

Но перед этим встретиться с курьером и открыть счет. И, может быть, еще встретиться с курьером и отдать закладную. 

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0
Eugene Danilov

Тиньков кстати первый кто придумал ипотеку

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0
EK

Будет как всегда, ставка от 5-6%, но сверху страховка за +10%, при этом будут по телефону убеждать, что платить им 40к, выгоднее, чем твоему банку 30 =), ведь у них 6% годовых...

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0
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