Revolut запустит в США торговлю акциями без комиссии в приложении Статьи редакции
Это позволит сервису конкурировать с Robinhood и Square, отмечает CNBC.
- Revolut в скором времени объявит о получении в США лицензии на брокерскую деятельность, рассказал CNBC основатель Revolut Николай Сторонский. Это даст пользователям возможность торговать ценными бумагами без комиссии.
- Лицензия позволит Revolut конкурировать с такими компаниями, как Robinhood и Square, отмечает издание. Также компания тестирует сервис, который позволит покупать акции биржевых инвестиционных фондов (ETF) и компаний, чьи акции торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже и Nasdaq. Сервис будет доступен через несколько месяцев.
- Revolut основан в 2014 году Николаем Сторонским и Владом Яценко. В феврале 2020 года он привлёк $500 млн при оценке в $5,5 млрд. В июле 2021 года Revolut привлёк $800 млн при оценке в $33 млрд и стал самым дорогим финтех-стартапом Великобритании.
- Revolut — банковский сервис, который работает в Великобритании и Европе. Он позволяет заводить банковский счёт, делать международные переводы, торговать криптовалютой и акциями.
- Сервис подал заявку на банковскую лицензию в США в марте 2021 года. Сейчас он предлагает сбережения под высокий процент, банковские услуги для малого бизнеса, денежные переводы в Мексику и торговлю криптовалютами.
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