23 сентября компания должна выплатить проценты по облигациям или объявить по ним дефолт — эксперт называет это более важным событием, чем заседание ФРС.

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В четверг, 23 сентября, китайский застройщик с самым большим долгом в мире в $300 млрд — China Evergrande Group — должен выплатить по своим облигациям $83 млн. Это событие может затмить заседание ФРС: банкротство девелопера сравнивают с крахом Lehman Brothers в 2008 году, ставшим началом мирового кризиса.

Здания Evergrande в китайской провинции Цзянсу NYT

Некоторые эксперты уверены, что китайское правительство не допустит провала Evergrande — это разрушит экономику страны. Другие считают, что помощь застройщику подаст плохой пример для остальных компаний, и они продолжат накапливать долги.

Недвижимость, электромобили и медицинские услуги

Сюй Цзяинь NYT

Сюй Цзяинь (или Хуэй Ка Янь на кантонском диалекте, Xu Jiayin) основал Evergrande в 1996 году в Гуанчжоу. В 2009 году компания вышла на биржу.

По собственным данным, Evergrande владеет около 1300 проектами в более чем 280 городах Китая, но это не единственный профиль компании. Группа совмещает в себе инвестиционный холдинг, производство электромобилей, продуктов питания и напитков, медицинские услуги и другое.

Компания утверждает, что в ней работает 200 тысяч человек, но косвенно она создает более 3,8 млн рабочих мест каждый год. Ей также принадлежит одна из крупнейших футбольных команд страны.



По данным Forbes, личное состояние Цзяиня составляет около $10,7 млрд, а глава Alibaba Group Джек Ма — миноритарный акционер группы.

Evergrande строит стадион для своей футбольной команды BBC

Компания была основана в момент, когда Китай начал переселять миллионы жителей из сельской местности в города. Вместе с урбанизацией росли и цены на недвижимость и выручка Evergrande — чиновники стали зависеть от её экономической активности, утверждает The New York Times.

По мере роста девелопер привлекал инвестиции и кредиты от китайских банков. Они доверяли основателю: Цзяинь входит в Народный политический консультативный совет Китая — совещательный орган при руководстве страны.

Evergrande агрессивно расширялась и в итоге накопила долгов более чем на $300 млрд.

Новое регулирование и снижение продаж

Проблемы компании копились годами, но усугубились в 2019 году. Застройщик продавал квартиры до завершения строительства и получал деньги для продолжения работы. Однако регуляторы обратили внимание на огромные задолженности компаний в сфере недвижимости.

Крах жилищного строительства ударил бы и по финансовой системе Китая: опасаясь этого, центральный банк страны ввёл новые правила, регулирующие размер задолженности крупных девелоперов.

Так регулятор хотел ограничить влияние банковского сектора на рынок недвижимости, но некоторые застройщики лишились средств на завершение проектов.

Затем, летом 2020 года, несмотря на пандемию, застройщик сообщил о росте продаж за июнь на 51,3% ($10,8 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Но уже тогда The Economist писало, что долги компании несовместимы с нормальной деятельностью. В сентябре 2020 года фирма объявила о скидках на 30% на все виды недвижимости. Это говорит о недостатке наличных средств, отмечало издание.

В 2021 году Evergrande сообщила о снижении темпов продаж летом на 88%: в июне объём продаж составил $11,12 млрд, в июле — $6,8 млрд, а в августе — $5,91 млрд, что на 26% ниже, чем в августе 2020 года.

Компания задумалась о продаже части своей «империи», однако, чтобы выжить, Evergrande должна продолжать продавать свои квартиры. Но из-за новостей о финансовых трудностях застройщика покупатели опасаются приобретать у неё жильё.

Кроме того, некоторые банки в Гонконге, включая HSBC и Standard Chartered, отказались выдавать новые кредиты покупателям двух незавершенных жилых проектов Evergrande.

В китайском интернете покупатели рассказывают, что ждут свои квартиры от Evergrande месяцами и даже годами. Некоторые обвиняют компанию в том, что она использует пандемию как предлог для дальнейших задержек в строительстве.

По данным исследования REDD Intelligence, у девелопера около 800 незавершенных проектов по всему Китаю, около 1,2 млн человек всё ещё ожидают заселения в новые дома.

На фоне финансовых трудностей Evergrande международные агентства понизили рейтинг её облигаций, ссылаясь на проблемы с ликвидностью. Fitch назвало дефолт Evergrande «вероятным», а Moody's заявило, что у застройщика закончились деньги и время.

Застройщик начал передавать недостроенные объекты, а поставщики, не дождавшись выплат, закрывают строительные площадки.

За год акции компании упали почти на 85% — до $0,32 к 21 сентября.

Кто пострадал

13 сентября перед офисом Evergrande в Шэньчжэне собрались около 100 протестующих инвесторов. На фоне слухов о банкротстве компании они требовали вернуть деньги по финансовым продуктам.

В тот же день компания заявила, что слухи о банкротстве и реструктуризации неправда, но Evergrande действительно столкнулась с беспрецедентными трудностями.

Застройщик также обнародовал план выплат и предложил инвесторам три основных варианта:

Инвесторы, у которых уже подошло время выплат, могут по истечении срока получить в конце месяца 10%, а оставшиеся средства — по 10% каждые три месяца.

Другие инвесторы могут использовать свои деньги для получения скидки на недвижимость: 7,2% на дома, 5,4% на квартиры, 4,8% на коммерческие помещения и автомобильные парковки.

Также вложенные деньги можно использовать для частичной оплаты недвижимости.

Основной долг и проценты по первому варианту будут выплачивать 2,5 года: инвесторы опасаются, что компания столько не продержится. Но Evergrande заявила, что не может позволить себе выплатить инвесторам $6,2 млрд сразу.

По данным Bloomberg, бумаги Evergrande есть у примерно 70 тысяч человек, включая сотрудников компании, которым она продавала свои инвестпродукты.

Очередное испытание для долгового кризиса Evergrande наступит 23 сентября: в этот день компания должна выплатить проценты по пятилетним бондам или объявить по ним дефолт. Согласно данным S&P Global Ratings, компания должна выплатить $83 млн. Еще один процентный платеж по семилетним облигациям должен быть 29 сентября.

«То, что произойдет в четверг, обещает стать важным событием для рынков, и, возможно, более значительным, чем результаты заседания ФРС, которое состоится всего за несколько часов до этого», — заявил CNBC Рэй Этрилл из Национального австралийского банка.

Штаб-квартира Evergrande в городе Шэньчжэнь NYT

Опрошенные CNBC аналитики ожидают, что Evergrande пропустит выплату процентов, но технически дефолт не наступит, если компания выплатит деньги в течение 30 дней.

Кроме инвесторов, из-за проблем компании могут пострадать банки, поставщики и покупатели жилья:

Банковский сектор будет одним из первых, кто пострадает, если дефолт выйдет за рамки сектора недвижимости, говорит Марк Уильямс из Capital Economics. По данным BBC, Evergrande задолжала деньги примерно 171 национальному банку и 121 другой финансовой фирме.

будет одним из первых, кто пострадает, если дефолт выйдет за рамки сектора недвижимости, говорит Марк Уильямс из Capital Economics. По данным BBC, Evergrande задолжала деньги примерно 171 национальному банку и 121 другой финансовой фирме. Многие покупатели жилья внесли депозиты ещё до начала строительных работ, поэтому они будут приоритетом для застройщика, считают аналитики исследовательской компании TS Lombard. Компания может сосредоточиться на том, чтобы достроить дома за счёт средств инвесторов. Сейчас компания направляет большую часть оборотных средств на завершение начатых проектов, но имеющихся денег недостаточно даже для этого, подтверждают источники Bloomberg.

внесли депозиты ещё до начала строительных работ, поэтому они будут приоритетом для застройщика, считают аналитики исследовательской компании TS Lombard. Компания может сосредоточиться на том, чтобы достроить дома за счёт средств инвесторов. Сейчас компания направляет большую часть оборотных средств на завершение начатых проектов, но имеющихся денег недостаточно даже для этого, подтверждают источники Bloomberg. Поставщикам , включая строительные и проектные фирмы и поставщиков материалов, Evergrande предлагает оплату физическими активами. Например, поставщик краски Skshu Paint сообщил, что застройщик погасил часть своего долга недвижимостью, причем недостроенной. Если девелопер не сможет заплатить, поставщики также могут разориться.

20 сентября компания должна была выплатить банкам проценты по кредитам, но власти Китая предупредили банки-кредиторы, что в этот день выплат ждать не стоит, узнало Bloomberg.

Как Evergrande пытается решить проблему

14 сентября в документах для Гонконгской биржи Evergrande всё же призналась, что может объявить дефолт по долгам, если не сможет найти покупателей для своих активов.

В частности, Evergrande пытается продать свой бизнес по производству электромобилей и бизнес в сфере управления недвижимостью. Кроме того, компания ведёт переговоры о продаже своего 26-этажного здания в Гонконге.

Компания уже наняла внешних консультантов для помощи в реструктуризации долга — из американской компании Houlihan Lokey, которые уже сотрудничали с обанкротившимися бизнесами Enron, Lehman Brothers, Luckin Coffee, и Admiralty Harbour Capital.

Правительство может вмешаться, но это противоречит целям Пекина

Некоторые аналитики считают, что у краха Evergrande будут слишком серьёзные последствия, поэтому китайские власти могут вмешаться, чтобы предотвратить банкротство.

«Вместо того, чтобы рисковать нарушением цепочек поставок и злить собственников жилья, правительство скорее всего найдёт способ сохранить основной бизнес Evergrande», — заявил аналитик Economist Group Мэтти Бекинк (Mattie Bekink).

Китайскому правительству придётся вырабатывать новые механизмы регулирования долгового кризиса у компаний уровня Evergrande, пишет Bloomberg. Например, компанию может спасти выкуп активов госпредприятием с большим объёмом наличных средств. Но пока китайские власти не объявляли о планах помочь Evergrande.

Кроме того, в августе регуляторы публично упрекнули компанию и призвали ей самостоятельно решить свои долговые проблемы.

Но не все эксперты ожидают вмешательства властей: главный редактор поддерживаемой государством газеты Global Times Ху Сицзинь заявил, что Evergrande не должна полагаться на госпомощь — она должна спасать себя сама.

Пекин изначально планировал ограничить долги компаний, поэтому громкое спасение Evergrande может подать плохой пример другим компаниям, объясняет BBC.

В итоге провал Evergrande спровоцирует не мировой финансовый кризис, а крах в сфере недвижимости, ожидают опрошенные Reuters аналитики. Из-за распродаж квартир Evergrande могут обвалиться цены на жильё, что создаст проблемы для других китайских девелоперов.

Последствия для Китая и мира

Аналитики сравнивают ситуацию Evergrande с началом мирового финансового кризиса 2008 года: китайский застройщик, как и Lehman Brothers, накопил большой объем «мусорных облигаций», будучи самым крупным их эмитентом в Азии. Кроме того, компания может скрывать реальный объём задолженности.

Если Evergrande объявит о банкротстве, банки и другие кредиторы могут снизить количество и объёмы выдаваемых кредитов. Это может привести к кредитному кризису, когда компаниям трудно занять деньги по приемлемым ставкам. Без кредитов трудно расти, а в некоторых случаях компании вообще не смогут продолжать свою деятельность.

Дефолт Evergrande также может отпугнуть иностранных инвесторов: они перестанут вкладываться в Китай.



Кроме того, возможное банкротство компании приведет к коллапсу на рынке рабочей силы Китая.



Бывший председатель правления «АТФБанка» Сергей Коваленко утверждает, что административная программа кредитования в Китае накопила множество нерешаемых проблем, но дело не в конкретном застройщике. По его словам, сектор недвижимости занимает 28% ВВП Китая и служит основой экономического роста страны.

«Мы не знаем чем закончится текущая история. Но я продолжаю утверждать, что толчок прийдет из Китая», — добавил он.