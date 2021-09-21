«Сбер» продаст свою долю в разработчике системы для распознавания лиц VisionLabs — Reuters Статьи редакции
Банк хочет развивать другой сервис распознавания лиц и речи, сообщают источники издания.
- «Сбер» продаст свою долю в 25% VisionLabs обратно АФК «Система», сообщает Reuters со ссылкой на два источника, близкие к сторонам сделки. Представители «Системы» и «Сбера» отказались от комментариев изданию.
- Банк хочет сосредоточиться на развитии сервисов распознавания лиц и голоса «Центра речевых технологий» и продаст долю VisionLabs, чтобы избежать конфликта интересов. Сумма сделки не сообщается.
- АФК «Система» продала долю VisionLabs «Сберу» в 2017 году, при этом фонд Sistema VC сохранил контроль над компанией.
- В мае 2021 года VisionLabs заявила, что разработает систему для распознавания и прогнозирования поведение людей по силуэтам, жестам, позам и направлению взгляда.
- «Сбер» купил 51% «Центра речевых технологий» в 2019 году.
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P.S.:
Мне кажется они вам и больше могут предложить. Не спешите говорить о
зп, пройдите тестовые задания и если все хорошо, то поломайтесь, что уходить с работы не хотите.
Может и больше предложат. ред.
Не знаю насколько правда.
Но я уже ни раз слышу, что Сбер очень много предлагает.
Видел несколько вакансий у них от 300к на руки.
Знаю одного человека, который работал Team Lead в USA компании на юге Москвы на приличные деньги, но Сбер его схантил на 700к на руки.
P.S.:
Ну у меня тоже к Сберу отношение такое...
Но если они такие деньги предлагают, я бы на вашем месте сходил.
история про говно и мед
http://gradsymp.forestry.oregonstate.edu/sites/gradsymp/files/webform/video-hb2.html
http://gradsymp.forestry.oregonstate.edu/sites/gradsymp/files/webform/video-hb3.html
http://gradsymp.forestry.oregonstate.edu/sites/gradsymp/files/webform/video-hb4.html ред.
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