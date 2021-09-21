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Финансы
Маша Цепелева

«Сбер» продаст свою долю в разработчике системы для распознавания лиц VisionLabs — Reuters Статьи редакции

Банк хочет развивать другой сервис распознавания лиц и речи, сообщают источники издания.

  • «Сбер» продаст свою долю в 25% VisionLabs обратно АФК «Система», сообщает Reuters со ссылкой на два источника, близкие к сторонам сделки. Представители «Системы» и «Сбера» отказались от комментариев изданию.
  • Банк хочет сосредоточиться на развитии сервисов распознавания лиц и голоса «Центра речевых технологий» и продаст долю VisionLabs, чтобы избежать конфликта интересов. Сумма сделки не сообщается.
  • АФК «Система» продала долю VisionLabs «Сберу» в 2017 году, при этом фонд Sistema VC сохранил контроль над компанией.
  • В мае 2021 года VisionLabs заявила, что разработает систему для распознавания и прогнозирования поведение людей по силуэтам, жестам, позам и направлению взгляда.
  • «Сбер» купил 51% «Центра речевых технологий» в 2019 году.

#новость #сбер #visionlabs

1056 просмотров
17 17 комментариев
4
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17 комментариев
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KINCH

Сегодня звонили из подразделения Сбера, звали на собеседование, я им озвучил 300, согласились. Вот, думаю, есть ли смысл при моем отношении к Сберу там работать?

Все, пока, пошел икру гусями запивать 😂

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2
Сергей Янзин

А ты внутри МКАДа живёшь или снаружи?

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2
Кирилл Макеев

когда звонят из Сбера, переходит МКАД на внутреннюю сторону

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1
Mike Espoo

Кстати говоря, вот
Frontend - разработчик в Сбере
от 300 000 руб. до вычета налогов
https://hh.ru/vacancy/47948882?from=vacancy_search_list&query=Javascript

P.S.:
Мне кажется они вам и больше могут предложить. Не спешите говорить о 
зп, пройдите тестовые задания и если все хорошо, то поломайтесь, что уходить с работы не хотите.
Может и больше предложат. ред.

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2
Mike Espoo

 Не знаю насколько правда.
Но я уже ни раз слышу, что Сбер очень много предлагает.
Видел несколько вакансий у них от 300к на руки.
Знаю одного человека, который работал Team Lead в USA компании на юге Москвы на приличные деньги, но Сбер его схантил на 700к на руки.

P.S.:
 Ну у меня тоже к Сберу отношение такое...
Но если они такие деньги предлагают, я бы на вашем месте сходил.

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1
Dima Kalinov

Если тимлид по реакту, то ему 700 и так в любой компании дадут. 
Не обязательно в сбер идти. 
Сбер хорошим аналитикам 400-450 дает спокойно, а архитекторам и того больше. 

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1
KINCH

Спасибо, значит будем набивать цену 😉

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0
Green Base

Конечно набивай. У них дохуя бабок

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0
Кирилл Макеев

Если тимлид по реакту, то ему 700 и так в любой компании дадут.

если только в любой компании в Латвии

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0
Артём А.

Я думаю, они отфутболят тебя, так как и запросы будут на +-300

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0
Mike Espoo

 Посмотрите какие сейчас зп предлагают на вакансии в hh в общем по рынку.
Наши топовые разрабы либо свалили забугор, либо работают на удаленке на иностранные компании.
Хантить некого. ред.

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1
KINCH

 Я думаю, они отфутболят тебя

Отфутболят тебя, во дворе, за бесплатно 😂

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0
Александр Привалов

Банк хочет развивать другой сервис

Месье сам не знает, чего он хочет?

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1
Denis Avakumov

Объять необъятное...

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0
it-eng

Сбер- это банк государства. А государственное как правило всё- гавно. Хоть его и назвали ОАО- он всё равно государственный.

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0
hakhagmon

история про говно и мед 

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0
Fahim Ashraf

история про говно и мед
http://gradsymp.forestry.oregonstate.edu/sites/gradsymp/files/webform/video-hb2.html
http://gradsymp.forestry.oregonstate.edu/sites/gradsymp/files/webform/video-hb3.html
http://gradsymp.forestry.oregonstate.edu/sites/gradsymp/files/webform/video-hb4.html ред.

&gt; ##LiveStream: Man City vs Wycombe Live…
Manchester City vs Wycombe
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