Mastercard снизит комиссию для малого бизнеса при приёме платежей с помощью смартфонов Статьи редакции
Платёжная система хочет расширить аудиторию с учётом роста спроса на бесконтактную оплату устройством.
- Mastercard объявил банкам о введении с 21 января 2022 года спецтарифа для малого бизнеса — interchange 1% при оплате с технологией Tap on Phone, пишет «Коммерсантъ».
- Платёжная система хочет поддержать микробизнес и расширить аудиторию клиентов с учётом роста клиентского спроса на бесконтактную оплату смартфоном.
- В Visa сообщили, что сертифицировали в России решение для приёма бесконтактных платежей на смартфонах в 2020 году. Компания не уточнила тарифы.
- Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что эта технология дешевле классического эквайринга, чьи тарифы превышают 2%.
- По данным издания, «Сбербанк», ВТБ, «Альфа-банк», СКБ-банк предложили собственные решения использования смартфонов в виде терминалов. По данным «Делобанка», это «возможность принимать оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП)».
- По словам главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, комиссия в СБП не превышает 0,7%, поэтому снижение комиссии на спецтарифах Mastercard не слишком существенны.
Я даже не думал ставить СБП на свой интернет-магазин. Юкасса вроде не предлагает его вообще
Visa, MC, Apple Pay и Google Pay.
Как и через какой сервис Мастеркард хочет предложить оплачивать с комиссией 1%, если оператором оплаты картой Мастеркард и Виза
Всегда выступает какой-то эквайринг?
Кто-то может объяснить? Я чёт не понимаю видимо
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Платёжная система хочет расширить аудиторию с учётом роста спроса на бесконтактную оплату устройством.