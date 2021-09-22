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Финансы
Nazigul Jusupova

Mastercard снизит комиссию для малого бизнеса при приёме платежей с помощью смартфонов Статьи редакции

Платёжная система хочет расширить аудиторию с учётом роста спроса на бесконтактную оплату устройством.

  • Mastercard объявил банкам о введении с 21 января 2022 года спецтарифа для малого бизнеса — interchange 1% при оплате с технологией Tap on Phone, пишет «Коммерсантъ».
  • Платёжная система хочет поддержать микробизнес и расширить аудиторию клиентов с учётом роста клиентского спроса на бесконтактную оплату смартфоном.
  • В Visa сообщили, что сертифицировали в России решение для приёма бесконтактных платежей на смартфонах в 2020 году. Компания не уточнила тарифы.
  • Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что эта технология дешевле классического эквайринга, чьи тарифы превышают 2%.
  • По данным издания, «Сбербанк», ВТБ, «Альфа-банк», СКБ-банк предложили собственные решения использования смартфонов в виде терминалов. По данным «Делобанка», это «возможность принимать оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП)».
  • По словам главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, комиссия в СБП не превышает 0,7%, поэтому снижение комиссии на спецтарифах Mastercard не слишком существенны.

#новости #mastercard

684 просмотров
9 9 комментариев
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andr oid

Что-то я уже запутался в их комиссиях. ред.

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1
Sergey Nikolaevich Gerasimov

Я даже не думал ставить СБП на свой интернет-магазин. Юкасса вроде не предлагает его вообще
Visa, MC, Apple Pay и Google Pay.

Как и через какой сервис Мастеркард хочет предложить оплачивать с комиссией 1%, если оператором оплаты картой Мастеркард и Виза
Всегда выступает какой-то эквайринг?
Кто-то может объяснить? Я чёт не понимаю видимо

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0
Андрей Новиков

Эквайер берет комиссию сверх того самого 1%, поправьте, если ошибаюсь. И речь видимо про бизнес, а не клиента и оплату, который в конечном счёте все равно оплачивает все эти комиссии)) ред.

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0
Sergey Nikolaevich Gerasimov

Да щаз
Комиссию оплачивает бизнес
Она не снимается в момент оплаты.
2,8-3,5% за транзакцию +6% в налоговую по УСН - все это бизнес оплачивает из оборота)))

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0
Евгений Рогов

Точно не помню, но мне кажется, что комиссия платежной системы включена в комиссию эквайринга.

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0
Sergey Nikolaevich Gerasimov

Да я в курсе. Я о том, как Мастеркард будет принимать платежи БЕЗ ЭКВАЙРИНГА?)))

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0
Денис Мамаев

Афтар!
Давай подробнее, тема важная.
Кто что какие бесконтактные платежи сделал? 
Что за Tap on Phone?
И все вот это давай по порядку.

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0
Тимур Петров

Я не понимаю какой смысл пользователю от сбп, нет кэшбека, вопросы с возвратом и т.д. 

Должно быть так:
Клиент приходит в предприятие малого бизнеса, кассир говорит, переведите на карту или сбп. Пользователь разворачивается и уходит туда, где принимают платежи по карте или с устройства нфс. 

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0
ЯжПрограммист

Как-то новости о комиссиях платежных систем и каком-то их шевелении прям ворвались с момента заброса со стороны wildberries. Расшевелили их что ли, или таких новостей всегда было много... ред.

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0
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