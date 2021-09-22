Американский сервис для оценки продуктивности сотрудников Performetry привлёк $1,2 млн от AltaIR Capital Статьи редакции
Performetry собирает данные из Zoom, Slack и других сервисов для оценки продуктивности, вовлечённости и эмоций сотрудников.
- В сделке приняли участие венчурный фонд AltaIR Capital Игоря Рябенького, инвесткомпания AltaClub и частные инвесторы — «топ-менеджеры Google, Cisco, LinkedIn, DropBox, DocuSign, Salesforce, Facebook, Lyft и Uber», рассказали vc.ru в компании.
- Привлечённые инвестиции команда направит на укрепление своих позиций на рынке США и на запуск нового продукта для анализа продуктивности сотрудников.
- Performetry запустили в 2019 году Денис и Елена Грабчак. Денис Грабчак работал в глобальном офисе Google и управлял бюджетом Google Cloud. Позднее он работал в ирландском подразделении Facebook. Елена Грабчак работала в «Тинькофф Банке» и компании «Enter Связной». Позднее она перешла в глобальный офис Google в Дублине.
- Платформа может отслеживать продуктивность сотрудников — от их эмоционального состояния до вовлечённости в рабочие процессы и коммуникации. Performetry собирает информацию из рабочих инструментов, опросов и корпоративных социальных сетей. Подключить его можно к Zoom, Gmail, Slack, Mattemost, MS Teams и Google Workspace.
- Performetry рассчитан на технологические компании с численностью сотрудников от 100 до 3000 человек. Сервис работает по подписке, стоимость зависит от числа подключенных сотрудников и длительности договора.
- К платформе уже подключено несколько тысяч сотрудников, в ближайшие несколько месяцев подключатся еще 10 тысяч. Своих клиентов Performetry не называет, сервис работает с американскими и европейскими компаниями.
Любые попытки сделать какие-то метрики для оценки продуктивности или полезности сотрудников всегда будут приводить к тому, что вся деятельность этих сотрудников будет направляться на улучшение этих конкретных метрик любыми способами, а не решению настоящих задач.
С другой стороны, такие попытки, конечно, нужны. Возможно, когда-нибудь эти метрики станут настолько сложными и всеобъемлющими, что будут более-менее точно отражать вклад сотрудника в деятельность компании.
Но на данный момент оценка сотрудника руководителем и коллегами в большинстве случаев даст гораздо более точную картину.
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