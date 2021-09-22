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Финансы
Евгения Евсеева

Американский сервис для оценки продуктивности сотрудников Performetry привлёк $1,2 млн от AltaIR Capital Статьи редакции

Performetry собирает данные из Zoom, Slack и других сервисов для оценки продуктивности, вовлечённости и эмоций сотрудников.

  • В сделке приняли участие венчурный фонд AltaIR Capital Игоря Рябенького, инвесткомпания AltaClub и частные инвесторы — «топ-менеджеры Google, Cisco, LinkedIn, DropBox, DocuSign, Salesforce, Facebook, Lyft и Uber», рассказали vc.ru в компании.
  • Привлечённые инвестиции команда направит на укрепление своих позиций на рынке США и на запуск нового продукта для анализа продуктивности сотрудников.
  • Performetry запустили в 2019 году Денис и Елена Грабчак. Денис Грабчак работал в глобальном офисе Google и управлял бюджетом Google Cloud. Позднее он работал в ирландском подразделении Facebook. Елена Грабчак работала в «Тинькофф Банке» и компании «Enter Связной». Позднее она перешла в глобальный офис Google в Дублине.
  • Платформа может отслеживать продуктивность сотрудников — от их эмоционального состояния до вовлечённости в рабочие процессы и коммуникации. Performetry собирает информацию из рабочих инструментов, опросов и корпоративных социальных сетей. Подключить его можно к Zoom, Gmail, Slack, Mattemost, MS Teams и Google Workspace.
  • Performetry рассчитан на технологические компании с численностью сотрудников от 100 до 3000 человек. Сервис работает по подписке, стоимость зависит от числа подключенных сотрудников и длительности договора.
  • К платформе уже подключено несколько тысяч сотрудников, в ближайшие несколько месяцев подключатся еще 10 тысяч. Своих клиентов Performetry не называет, сервис работает с американскими и европейскими компаниями.

#новость #стартапы #инвестиции

944 просмотров
14 14 комментариев
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14 комментариев
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Shepard

Свято место XSolla пусто не бывает

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10
Artem Gn

Барменов жалко. ред.

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1
Superposition

Сервис для фейковой продуктивности сотрудников `FakePerformetry`  привлёк $19,2 млн.

`FakePerformetry` генерирует данные из Zoom, Slack и других сервисов для создания продуктивности, вовлечённости и эмоций сотрудников.

Звучит смешно, а вот возьму и напишу.

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6
Вася Пражкин

Начните с бота для Слака, который за меня будет на вопросы отвечать и беседы вести.

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0
Павел Аншуков

Мне кажется, что такие сервисы предлагают красивую обертку, и не более того. Пользоваться ими, это как открыть "Диспетчер задач" на пк, и от уровня загруженности процессора оценивать эффективность своей работы.

Оценка труда одна единственная, какой результат и за какое время выдает человек?

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5
Денис Демидов

Ну выявить, что вы в тайне работаете на несколько работодателей как это сейчас распространено в IT, он таки сможет.

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1
Pavel Pavel

Разработчика у которого хватает скилла тянуть несколько проектов навряд ли.

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1
Сергей Щукин

Ну и что?
Где тут криминал, если ты по факту вовремя деплоишь то, что нужно/требуется? ред.

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0
Alexander Perlamutrov

Любые попытки сделать какие-то метрики для оценки продуктивности или полезности сотрудников всегда будут приводить к тому, что вся деятельность этих сотрудников будет направляться на улучшение этих конкретных метрик любыми способами, а не решению настоящих задач.

С другой стороны, такие попытки, конечно, нужны. Возможно, когда-нибудь эти метрики станут настолько сложными и всеобъемлющими, что будут более-менее точно отражать вклад сотрудника в деятельность компании.

Но на данный момент оценка сотрудника руководителем и коллегами в большинстве случаев даст гораздо более точную картину.

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5
Иннокентий Фефилов

Можно ввести метрики, которые будут отслеживать фейковую продуктивность ради метрик. Их тоже обойдут, но не все и не сразу.

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0
Кирилл Фотькин

Запускаем сервис, имитирующий бурную деятельность в Зуме, Гмейле и Гугл Воркспейсе. Гонка вооружений!

До сих пор считал, что критерий качества работы – результат, а не вовлечённость, эмоции и проперженность стульев  ред.

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4
Pavel Pavel

в ближайшие несколько месяцев подключатся еще 10 тысяч. Своих клиентов Performetry не называет

Не связывайтесь дети со стартапами из Украины...

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3
Сергей Щукин

Да уж - бритву с ЛАЗЕРНЫМ лезвием на кикстартере до сих пор помнят 🤣🤣🤣

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0
Элмарз Чербижев

Главное, что из слака и зума, а не из кассы) ред.

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0
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