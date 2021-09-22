Не маркетплейсом единым: о конкурентном фудтех-приложении на примере KFC

Конкурировать с маркетплейсами сложно. Их уровень сервиса и технический уровень приложений очень высоки. Сегодня предлагаем на примере нашего концепта для KFC обсудить, каким должно быть собственное мобильное приложение бренда, чтобы клиент предпочел заказать у него напрямую, а не через привычный удобный агрегатор.