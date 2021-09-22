Pointer запустил в 2019 году Артём Ефремов. Сервис автоматизирует работу с адресными данными компаний и отзывах о них на картах, поисковиках, соцсетях и других платформах — например, «Яндекс.Карты», карты и поиск Google, Mail.Ru, «2ГИС», «Фламп», Apple Maps, Facebook, Instagram и другие. В основе работы сервиса лежит собственная нейросеть для определения тональности и автоответов на отзывы.