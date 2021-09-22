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Финансы
Евгения Евсеева

Сервис автоматизации данных о компании в картах и поисковиках Pointer привлёк 40 млн рублей от QVentures Статьи редакции

Платформа помогает отслеживать информацию в сервисах и автоматически отвечать на отзывы о компании.

  • Привлеченные средства пойдут на укрепление позиций на рынке, расширение географии присутствия и запуск нового продукта для малого и среднего бизнеса по отслеживанию отзывов и автоматизации ответов на них, рассказали vc.ru в фонде.

  • Pointer запустил в 2019 году Артём Ефремов. Сервис автоматизирует работу с адресными данными компаний и отзывах о них на картах, поисковиках, соцсетях и других платформах — например, «Яндекс.Карты», карты и поиск Google, Mail.Ru, «2ГИС», «Фламп», Apple Maps, Facebook, Instagram и другие. В основе работы сервиса лежит собственная нейросеть для определения тональности и автоответов на отзывы.

  • Также сервис сосредоточится на ускорении роста в России и выходе в страны СНГ. Сейчас Pointer работает с российскими клиентами и поддерживает их локации в 14 странах. Среди партнёров — «Татнефть», «Спортмастер», «Вкусвилл», «Газпромбанк». Компания планирует за два-три года выйти на европейские рынки.
  • По оценке Pointer, более 70 млн человек в России используют карты, чтобы найти нужную компанию — смотрят часы работы, контакты и другие данные. Актуальная информация поможет показать себя с лучшей стороны, считают в сервисе.
  • Pointer работает с компаниями, у которых больше 20 филиалов. Стоимость услуг начинается от 16800 рублей за 12 месяцев и зависит от размера сети и функциональности сервиса.
  • По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Поинтер» в 2020 году составила 30,9 млн рублей, чистая прибыль — 4,6 млн рублей. По собственным данным компании, выручка за полгода 2021 года выросла в 2,5 раза по сравнению с 2020-м.
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vc.ru

#новость #pointer #стартапы #инвестиции

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