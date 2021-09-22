«Тинькофф» опубликовал подробности о дочернем банке на Филиппинах — будет акционерный капитал около $59 млн и совладелец Статьи редакции
С помощью «дочки» компания хочет выйти на азиатский рынок.
Одобренный акционерный капитал дочерней компании составит 3 млрд филиппинских песо (около $59,8 млн). В него войдут 30 млн обыкновенных акций стоимостью 100 филиппинских песо ($1,99) за акцию, они будут голосующими, следует из сообщения банка.
- Первоначальный акционерный капитал (на момент регистрации общества) составит 2 млрд филиппинских песо (около $39,85 млн) и будет состоять из 20 млн обыкновенных акций.
- Учредителю АО «Тинькофф банк» будет принадлежать от 60% до 100% голосующих акций. У компании может быть второй учредитель, не входящий в банковский холдинг, с долей владения не более 40% голосующих акций.
- Компания подала документы на получение лицензии цифрового банка на Филиппинах в конце августа 2021 года.
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