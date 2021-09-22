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Финансы
Маша Цепелева

«Тинькофф» опубликовал подробности о дочернем банке на Филиппинах — будет акционерный капитал около $59 млн и совладелец Статьи редакции

С помощью «дочки» компания хочет выйти на азиатский рынок.

  • Одобренный акционерный капитал дочерней компании составит 3 млрд филиппинских песо (около $59,8 млн). В него войдут 30 млн обыкновенных акций стоимостью 100 филиппинских песо ($1,99) за акцию, они будут голосующими, следует из сообщения банка.

  • Первоначальный акционерный капитал (на момент регистрации общества) составит 2 млрд филиппинских песо (около $39,85 млн) и будет состоять из 20 млн обыкновенных акций.
  • Учредителю АО «Тинькофф банк» будет принадлежать от 60% до 100% голосующих акций. У компании может быть второй учредитель, не входящий в банковский холдинг, с долей владения не более 40% голосующих акций.
  • Компания подала документы на получение лицензии цифрового банка на Филиппинах в конце августа 2021 года.

#новость #тинькофф

891 просмотров
12 12 комментариев
6
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Женатый паук например

Первый кто открыл дочерний банк на Филиппинах. (с) Олежа

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5
Daniel Vazome

Тинькофф первым придумал дочерние банки.
Тинькофф первый придумал акции.
Тинькофф первый придумал Тинькофф.
Тинькофф первый придумал думать. ред.

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5
Женатый паук например

Загадка человечества: кто первый придумал Тинькова.

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0
Daniel Vazome

Олега

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0
Женатый паук например

Ну типа

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0
Daniel Vazome

Олега и придумал Олег Тиньков.

Тиньков не Тинькофф, на корпоративах не выступает.

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0
Стэнли Штейгенбергер

Абсолютно не понимаю зачем они идут в принципе уже на прогрессивный рынок, с таким продуктам надо выходить на европейские американский рынок, где до сих пор чтобы узнать баланс карты нужно записываться к менеджеру в банк

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3
Дмитрий Юрьевич

Главное чтобы компания понимала зачем она делает.

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2
Павел Лапшин

Думаю все куда просто, им туда закрыт вход, негласно.

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1
Стэнли Штейгенбергер

Возможно, ну с другой стороны Сбербанк прекрасно работает во многих государствах Евросоюза

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0
Aleksandr Matveev

Хьюз сказал в интервью, что Филлипины похожи на Россию 10 лет назад, и со своим опытом как раз за эти года в РФ, у них есть шансы  хорошо влиться в их рынок

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0
Mike Kosulin

Скорее всего, там проще оттестить модель работы на зарубежных рынках.
В ЕС регуляторки больше, а значит и запуск будет сильно дороже и дольше.

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1
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