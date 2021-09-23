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Финансы
Евгения Евсеева

Приложение для одновременной записи видео и демонстрации экрана Salo привлекло $600 тысяч от Adventures Lab и других Статьи редакции

Сейчас приложение тестируется — можно скачать в App Store.

  • Лид-инвестором в предпосевном раунде стал Adventures Lab, рассказали vc.ru в фонде. среди други инвесторов — Digital Future, TA Ventures, директор по инженерным вопросам в Snap Юрий Монастыршин, сооснователь Belka Technologies Юрий Мазаник и другие.
  • Salo (от англ. “Say Hello!”) — мобильное приложение, которое в режиме реального времени записывает видео самого пользователя и его взаимодействия с любым контентом на смартфоне.
  • Приложение создали белорусские разработчики. Привлечённые средства команда потратит на техническую доработку приложения, а также на маркетинг и продвижение приложения.
  • Сейчас Salo находится на стадии открытого тестирования и c начала сентября доступно в App Store для скачивания. Участники тестов уже собрали более 1 млн просмотров видео, сделанных в приложении.

#новость #стартапы #инвестиции

479 просмотров
11 11 комментариев
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11 комментариев
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Сергей Янзин

Якое гарное название

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12
Раскаяние и Мармелад

Salo

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8
Sergey Ontime

На зиму многие вкладываются в сало.

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5
Dennis Gooddeni

Куда то же надо вложится

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1
Почетный шмель

однако эти инвестиции нужно постоянно подпитывать

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0
Sergey Ontime

Ну с этим ни у кого нет проблем)

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0
Ilya Brin

Новые времена - новое salo

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1
Sergey Ontime

Сложно придумать создание хреновее)

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1
anzh

Казалось бы, причем тут Украина?

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1
Клемент Бурдин

Только ради вибрации в демке уже стоит скачать это приложение!)

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0
andr oid

У меня жир с экрана стекает ))))

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