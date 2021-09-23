Приложение для одновременной записи видео и демонстрации экрана Salo привлекло $600 тысяч от Adventures Lab и других Статьи редакции
Сейчас приложение тестируется — можно скачать в App Store.
- Лид-инвестором в предпосевном раунде стал Adventures Lab, рассказали vc.ru в фонде. среди други инвесторов — Digital Future, TA Ventures, директор по инженерным вопросам в Snap Юрий Монастыршин, сооснователь Belka Technologies Юрий Мазаник и другие.
- Salo (от англ. “Say Hello!”) — мобильное приложение, которое в режиме реального времени записывает видео самого пользователя и его взаимодействия с любым контентом на смартфоне.
- Приложение создали белорусские разработчики. Привлечённые средства команда потратит на техническую доработку приложения, а также на маркетинг и продвижение приложения.
- Сейчас Salo находится на стадии открытого тестирования и c начала сентября доступно в App Store для скачивания. Участники тестов уже собрали более 1 млн просмотров видео, сделанных в приложении.
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