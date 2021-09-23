Акции китайского застройщика Evergrande выросли на 32% после обещания выплатить проценты по облигациям Статьи редакции
Компания заплатит только по облигациям в юанях, но это всё равно успокоило рынок.
Китайский застройщик заявил, что выплатит проценты по облигациям в юанях с погашением в 2025 году на 232 млн юаней ($35,9 млн), пишет Reuters. На фоне новости акции компании на бирже в Гонконге росли на 32%.
На максимуме акции торговались примерно на уровне 3 гонконгских долларов за штуку, но затем упали до 2,66 гонконгского доллара — рост составил около 17% на момент закрытия.
Компания не сообщила, будет ли платить по пятилетним долларовым облигациям, выплаты по которым составляют $83,5 млн. Тем не менее, её заявление успокоило рынок, отмечает издание.
Evergrande — застройщик с самым большим долгом в мире в $300 млрд. Эксперты Bloomberg считали, что ситуация с компанией похожа на банкротство Lehman Brothers в 2008 году, после которого начался мировой финансовый кризис.
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