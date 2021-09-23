Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":6586,"title":"\u041f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0436\u0443\u0442, \u043a\u0430\u043a \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043e\u0431\u043b\u0430\u043a\u0430\u0445","url":"\/redirect?component=advertising&id=6586&url=https:\/\/vc.ru\/yandex.cloud\/296199-kak-ispolzovat-oblachnye-tehnologii-dlya-rosta-biznesa-v-2022-godu-rasskazhem-na-yandex-scale&placeBit=1&hash=86a9775af69c8d2b0b7ae05611e0ceeeee68d1fee132c87b743ace298a8cf221","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Евгения Евсеева

Акции китайского застройщика Evergrande выросли на 32% после обещания выплатить проценты по облигациям Статьи редакции

Компания заплатит только по облигациям в юанях, но это всё равно успокоило рынок.

4 4 комментария
533 просмотров

Китайский застройщик заявил, что выплатит проценты по облигациям в юанях с погашением в 2025 году на 232 млн юаней ($35,9 млн), пишет Reuters. На фоне новости акции компании на бирже в Гонконге росли на 32%.

На максимуме акции торговались примерно на уровне 3 гонконгских долларов за штуку, но затем упали до 2,66 гонконгского доллара — рост составил около 17% на момент закрытия.

Компания не сообщила, будет ли платить по пятилетним долларовым облигациям, выплаты по которым составляют $83,5 млн. Тем не менее, её заявление успокоило рынок, отмечает издание.

Evergrande — застройщик с самым большим долгом в мире в $300 млрд. Эксперты Bloomberg считали, что ситуация с компанией похожа на банкротство Lehman Brothers в 2008 году, после которого начался мировой финансовый кризис.

Обманутые дольщики и долг в $300 млрд: проблемы…
23 сентября компания должна выплатить проценты по облигациям или объявить по ним дефолт — эксперт…
vc.ru

#новость #evergrande #китай

4 4 комментария
7
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["evergrande","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0438\u0442\u0430\u0439"], "comments": 4, "likes": 7, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 296962, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 23 Sep 2021 15:13:47 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
4 комментария
Популярные
По порядку
Juaquita Howard

Обещать- не значит жениться)

Ответить
4
Style GvG

Тоже верно 😂😅

Ответить
0
Andrey Kuragin

У них долг 300 млрд, но они пообещали выплатить 35 млн и это успокоило рынок? Здесь все правильно в этой новости? ред.

Ответить
2
Алексей Амелин

В новости может и да, а вот в людях и рынке - походу нет...

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 4 комментария
Устойчивые города: Москва
Пять брендов, которые выпускают одежду, аксессуары и декор из мусора

Вещи, вышедшие из употребления, могут снова стать полезными — после переработки. Мы составили подборку брендов — от маленьких локальных до более крупных и известных за рубежом — которые производят товары из того, что другие просто выбрасывают.

Еду к деду
6 6 комментариев
9
Техника
Таня Боброва
Еврокомиссия официально предложила сделать USB-C единым зарядным портом для смартфонов и других устройств Статьи редакции

Принятие проекта, вероятно, сильнее всего повлияет на Apple.

51 51 комментарий
14
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Приёмная
Nikita Glazov
МТС перебил вводной кабель в квартиру, когда проводил интернет

Компания обесточила квартиру на несколько дней и отказывается компенсировать ремонт

49 49 комментариев
83
НИУ ВШЭ
Как сделать карьеру из незакрытого со школы гештальта

История создания самого успешного в России университетского мобильного приложения

0 Обсудить
1
NPLaw
Банк России утвердил порядок тестирования неквалифицированных инвесторов

Банк России утвердил в новой редакции стандарт, который устанавливает порядок тестирования неквалифицированных инвесторов для допуска к совершению сделок со сложными финансовыми инструментами.

0 Обсудить
0
Личный опыт
Логомашина
90 самых полезных статей на vc.ru для предпринимателей

Привет, это команда Логомашины. За несколько лет мы прочитали тысячи материалов на vc.ru, а сегодня делимся подборкой из 90 статей, которые нам кажутся самыми полезными для тех, кто создаёт или развивает свой бизнес.

13 13 комментариев
26
Лайфхакер
Как облегчить планирование в редакции: опыт «Лайфхакера»
4 4 комментария
20
Транспорт
Евгения Евсеева
S7 назовёт собственный лоукостер Citrus Статьи редакции

Название состоит из двух слов — city и Russia.

67 67 комментариев
21
Истории
Илья Склюев
Предсказал будущее интернета в 90-ых и пропал, когда его прогнозы стали сбываться: история Филипа Агре Статьи редакции

Исследователь рассказал об опасности сбора данных ещё до запуска Google и Amazon, поставил под сомнение этичность работы над искусственным интеллектом и предсказал китайскую систему рейтинга.

Филип Агре NPR
9 9 комментариев
22
Еда
Маша Цепелева
Burger King и закусочные Tim Hortons протестируют многоразовые контейнеры и стаканчики Статьи редакции

Их будут выдавать в кафе под залог, а получить деньги обратно можно при сдаче посуды в кафе.

Многоразовая посуда Loop Burger King
71 71 комментарий
21
ВКонтакте
Задания от самого титулованного программиста в мире и 3,72 млн призовых: каким был VK Cup в этом году

Зачем в VK Cup ежегодно участвуют тысячи специалистов из разных стран и чем запомнится турнир в этом году? Отвечаем на главные вопросы.

13 13 комментариев
11
Больше статей
null