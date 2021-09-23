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Финансы
Маша Цепелева

Mail.ru Group рассказала о возможном IPO «AliExpress Россия» в 2022 году Статьи редакции

А игровое подразделение компании My.Games планирует войти в 25 крупнейших игровых компаний и увеличить выручку до $1 млрд в год.

  • Mail.ru Group не исключает IPO «AliExpress Россия» и совместных предприятий со «Сбером» в 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по связям с инвесторами компании Татьяну Волочкович.

  • «В 2019 году мы сказали, что IPO этих активов может быть одним из сценариев развития в ближайшие 3-5 лет. Теоретически, если ничего не изменится, то что-то можно будет увидеть уже в следующем году. Но таких решений не было принято», — сказала она.

  • Также во время вебинара «Mail.ru Group: источники роста и стратегические цели» Волочкович сообщила, что игровое подразделение Mail.ru Group My.Games планирует войти в 25 крупнейших игровых компаний по выручке в мире.
  • По её словам, My.Games растет три раза быстрее мирового рынка игр и через какое-то время выручка только от игрового бизнеса будет превышать $1 млрд в год. Компания ожидает роста показателей рентабельности по итогам года, но не планирует выплачивать дивиденды.
  • «AliExpress Россия» создано в 2019 году Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафоном» и РФПИ. В апреле 2021 года компания впервые раскрыла годовой оборот проданных товаров — он составил 229,3 млрд рублей.
  • В СП «Сбера» и Mail.ru Group входят «Ситимобил», Delivery Club, компания SberFood, каршеринг YouDrive, «СберМаркет», автоматы с едой DC Daily, сервис доставки готовых блюд Performance Group, «2ГИС» и «Самокат».

#новость #mailrugroup #aliexpressrussia

657 просмотров
7 7 комментариев
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7 комментариев
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Ivan Zenkov

Когда уже вцру выйдет из Комитета и сразу на ипо?!

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Сергей Милосердов

Падать будет так же, как Alibaba?)

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Вася Пражкин

buy the dip, retard

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Александр Берд

И тут ты рождаешь блестящую идею - новые ситуации, новые акции. Катай клиентов на чертовом колесе, весь мать его век))) И пусть они думают что стали дофига богатыми, на бумаге. Но мы то брокеры, мы уносим домой реальный нал, нашу комиссию мать его)))

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Rownie

Интересно что на этой скажет главный Aliexpress

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0
Dima

Любая новость про Mail содержит только потенциальную выручку. Ни слова про прибыль. ред.

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Инженерный американец

@Денис Демидов , зайдём в первый день? 

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