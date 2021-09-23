Mail.ru Group рассказала о возможном IPO «AliExpress Россия» в 2022 году Статьи редакции
А игровое подразделение компании My.Games планирует войти в 25 крупнейших игровых компаний и увеличить выручку до $1 млрд в год.
- Mail.ru Group не исключает IPO «AliExpress Россия» и совместных предприятий со «Сбером» в 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по связям с инвесторами компании Татьяну Волочкович.
«В 2019 году мы сказали, что IPO этих активов может быть одним из сценариев развития в ближайшие 3-5 лет. Теоретически, если ничего не изменится, то что-то можно будет увидеть уже в следующем году. Но таких решений не было принято», — сказала она.
- Также во время вебинара «Mail.ru Group: источники роста и стратегические цели» Волочкович сообщила, что игровое подразделение Mail.ru Group My.Games планирует войти в 25 крупнейших игровых компаний по выручке в мире.
- По её словам, My.Games растет три раза быстрее мирового рынка игр и через какое-то время выручка только от игрового бизнеса будет превышать $1 млрд в год. Компания ожидает роста показателей рентабельности по итогам года, но не планирует выплачивать дивиденды.
- «AliExpress Россия» создано в 2019 году Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафоном» и РФПИ. В апреле 2021 года компания впервые раскрыла годовой оборот проданных товаров — он составил 229,3 млрд рублей.
- В СП «Сбера» и Mail.ru Group входят «Ситимобил», Delivery Club, компания SberFood, каршеринг YouDrive, «СберМаркет», автоматы с едой DC Daily, сервис доставки готовых блюд Performance Group, «2ГИС» и «Самокат».
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