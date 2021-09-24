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Финансы
Евгения Евсеева

ФНС разработала законопроект о новом налоговом режиме для малого бизнеса — ставка 8%, не будет страховых взносов Статьи редакции

Для компаний, которые платят налоги по УСН с режимом «доходы минус расходы» предлагают поднять минимальный уровень налога — с 1% до 3%.

  • Новый режим предназначен для компаний и ИП, которые используют упрощенную систему налогообложения (УСН). Их освободят от взносов на пенсионное, социальное и медицинское страхование за себя и сотрудников, но ставка вырастет, пишут «Ведомости» со ссылкой на законопроект. Его подлинность подтвердили несколько источников, участвующих в разработке.

  • Для компаний с режимом УСН «доходы» ставка вырастет с 6% до 8% от выручки, с режимом «доходы минус расходы» — с 15% до 20% от прибыли. Сумма налога к уплате будет уменьшена на величину торгового сбора — он действует в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

  • Также законопроект предлагает поднять минимальный уровень налога для компаний с режимом «доходы минус расходы» с 1 до 3% от годовой выручки. Сейчас, если сумма налога компании на этом режиме УСН составила меньше 1% от годовой выручки, компания обязана перечислить в бюджет 1% доходов. Законопроект не предполагает, что у регионов будет право снижать ставки, как в базовом варианте УСН.
  • Переход на новый налоговый режим будет добровольным, пишут «Ведомости». Если проект согласуют, он коснётся только компаний с численностью до пяти работников и выручкой до 60 млн рублей в год, рассказал изданию президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

  • В конце июня РБК сообщил, что ФНС начала разработку нового налогового режима для малого бизнеса. Тогда же издание писало про детали проекта — отмену страховых взносов и деклараций и другие. В ФНС сообщали, что проектируется концепция, ведомство проводит опросы в том числе через кредитные организации среди их клиентов.

  • В сентябре авторы бывшего канала VTimes рассказали детали нового налогового режима для малого бизнеса от ФНС. Они писали, что ставка составит 7-8% от доходов либо 20% от доходов за вычетом расходов.

#новость #налоги #фнс

2112 просмотров
48 48 комментариев
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7
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48 комментариев
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Андрей Николаев

Это шутка? Обычно малому бизнесу помогают....

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14
Илья Шишкунов

Обычно? Это когда? 

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7
Юрий Савинский
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7
Никита Шультайс

Почему-то тут в статье написано:

Тогда же издание писало про детали проекта — *возможную* отмену страховых взносов и деклараций и другие.

А в оригинале в Ведомостях:

Документ предполагает освобождение их от взносов на пенсионное, социальное и медицинской страхование за себя (в случае ИП) и сотрудников при одновременном увеличении налоговой нагрузки.

Какая-то новость в стиле Медузы получилась - "всё пропало".

А по факту дают выбор или 6% + страховые взносы или 8% но без страховых взносов. Вполне нормальный выбор. ред.

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12
Денис Шумилов

А ничего, что страховые взносы если платятся вовремя - то компенсируются в сторону налогов и выходит, что страховые ты не платишь.

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1
Кирилл Фотькин

Возможно, этот режим будет интересен для тех, кто хочет попробовать открыть ИП, платишь налог только с доходов. Их нет – ничего не платишь.

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4
Денис Демидов

Этот режим, чтобы как-то смазать вот это дерьмо:
Для компаний, которые платят налоги по УСН с режимом «доходы минус расходы» предлагают поднять минимальный уровень налога — с 1% до 3%.

Это как раз про меня, сейчас в районе 1% и плачу, так как наценки убиты в усмерть.  ред.

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3
Александр Якунин

 Зависит от оборота, считать надо

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1
Blackrock

Здесь наверно логика в том что будет меньше волокиты с бумагами. Для организаций меньше 5 человек может заинтересовать.

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1
IA F

Почему повышение налогов прикрывают новым налоговым режимом?
Вопрос риторический.
Опять правила игры меняются, это шуллерство чистой воды.
Выборы прошли, можно и малый бизнес потрясти.

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10
Макс Попов

Добровольно повысить себе уплату налогов?
Конечно, в какую очередь вставать?😂😂

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7
Тимур Петров

 Для компаний с режимом УСН «доходы» ставка вырастет с 6% до 8% от выручки

 Переход на новый налоговый режим будет добровольным, пишут «Ведомости». Если проект согласуют, он коснётся только компаний с численностью до пяти работников и выручкой до 60 млн рублей в год,

Объясните на цифрах в чем выгода? Пока не соображу.  ред.

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3
Илья Шишкунов

Будешь платить больше налогов, вот выгода 

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11
Александр Хрусталев

Отмена страховых взносов, вероятно.

Ответить
6
Игорь Миронов

Потому что переход будет добровольный только в первый год, а потом всех под одну гребёнку переведут 🤷

Ответить
2
Madina Djalilova

Все защитники малого бизнеса и общественные объединения и ассоциации должны быть жёстко против этого закона. И активно высказываться
Это переходный этап на перевод всей упрощёнки под 8% с доходов и 3% с Доходы минус расходы.
Лягушку варят медленно.
В следующем году введут этот режим
А ещё через год скажут, что это несправедливо, что малый бизнес до 5 человек платит налогов больше с доходов, чем другой малый бизнес на 6% и на 1%.
А ещё через год и по этой системе введут уплату страховых взносов. Ведь в бюджете дыра и надо наше здравоохранение финансировать чем-то.
Неоднократно это уже проходили.
Аналогично было и с дивидендами под 9%, которые сейчас от сумм свыше 5 млн стали 15%. Тоже самое будет и здесь.

Ответить
6
Aydar Sultanov

Всем лишь бы поорать, как все плохо.
Какая еще дыра в бюджете, когда он профицитный? Почему все разорались?
Судя по описанию вполне адекватно, если у вас низкая прибыль и дорогие, высокооплачиваемые сотрудники, то может быть вполне выгодно, если я правильно все понял.
И заодно может простимулировать зп сотрудникам поднять :)

Ответить
–4
Madina Djalilova

Когда это снижение налогов стимулировало рост зарплат?

Ответить
0
Shmyax

Добровольно с 6 на 8%? Это что за новый мем? 

Ответить
5
Марат Нагаев

читать нужно внимательно
там сказано, что отменили страховые взносы

Ответить
0
Emissar

на сумму которых можно уменьшить налог сейчас, ага ред.

Ответить
1
Японский Мурод

Наибут в любом случае, к гадалке не ходи

Ответить
3
V S

Наконец-то что то хорошее. 8% это лучше чем 6% + 40% страховые

Ответить
2
Руслан Агаев

Почему новости о налогах всегда плохие?)

Ответить
0
Kirill Sidorov

в данном случае автор новости плохой, а не новость. Потому что там не указано, об отмене ОПС И ОМС ред.

Ответить
4
Илья Мартынов

Ну тут есть тонкость - сейчас на сумму уплаченных взносов можно уменьшить основной налог.

Ответить
0
Василий Буров

На ИП 6% только на 50% взносов вроде можно уменьшить?

Ответить
0
Аккаунт

На 100%

Ответить
1
Андрей Мельник

Так сейчас только для себя, а в новом режиме и на сотрудников отменяют 

Ответить
0
Илья Шишкунов

Тупо подняли налоги, забавно 

Ответить
1
Nikolay Kenig

Чтооооо?
Для бизнеса до 60млн вообще налоги надо убрать если они создают рабочие места

Ответить
1
AnlimiT

Выборы прошли, теперь можно и налоги поднимать ред.

Ответить
1
Evgeniy Zorin

уклонение от налогов единственное интеллектуальное занятие, которое всё ещё окупает себя (с) Дж.Кейнс

Ответить
1
Анатолий Щербина

Когда уже введут "добровольный" режим, где малый бизнес должен будет отдавать всего лишь 110% своей прибыли?
ЕНВД отменили, а сейчас решили и УСН пофиксить в рамках "помощи" малому бизнесу. Ну ок, пускай развлекаются. Потом удивляются, почему казна пустеет 😁

Ответить
1
Дима Мельник

Бессмысленный режим, разве что ради повышения налога.
1. Налог повысят 
2. Пенсионные отнимут

Кому это надо? В чем новшество?

Ответить
1
Alexey Shabolkin
Ответить
1
Илья М

Если наплевать на свою пенсию и пенсионеров текущих - это ж хороший режим для всяких мелких разработчиков выходит и прочих у кого ЗП весомая часть затрат?
Страховые взносы уберут, НДФЛ останется, ок -  в сумме работяги будут обходится дешевле чем у ИТ-шных контор на спецрежиме их халявном?
Ключевой вопрос "когда" :)

Ответить
1
Степан Фадеев

-Заманивают бизнес выйти из тени всякими плюшками.
-Наивный бизнес выходит.
-Мышеловка схлопывается.

Ответить
1
KINCH

Да пошли вы. Хуже "бяк" свет не видывал.  ред.

Ответить
0
Иван Гладышко

Не понял, если переход на новый режим добровольный, то кто по своей воли согласится платить больше налогов? Что-то я запутался..

Ответить
0
Василий Буров

Для тех кто как ИП зарабатывает меньше 60 тыс рублей в месяц примерно

Ответить
0
Игорь Миронов

Вот и помощь малому бизнесу подъехала. Особенно порадует предпринимателей из регионов, которые по льготке платят.

Ответить
0
Александр Падей

Конченые просто... Мало того что во время логдауна никакой помощи оказано не было для ИПшников, так ещё и теперь налоги подняли. Почему делают они, а стыдно людям.

Ответить
0
Бедный франт

это делается только лишь для вывода из тени мелкого бизнеса, чтобы собирать больше налогов. как только все из тени выйдут, то обратно все эти взносы вернут или ещё больше ставки поднимут. ред.

Ответить
0
user user

Да ничего страшного, народ схавает) как и все то, что уже раньше было сделано «во благо».

Ответить
0
Alexander Kirpichenkov

Ну в целом плюсы вижу, можно создать себе подрядные организации, которые по фатку будут получать только отчисления в ФОТ. И иметь хороший гешефт на экономии взносов. Но надо смотреть уже когда примут такой режим

Ответить
0
Василий Буров

Неплохой режим для тех кто хочет попробовать стать ИП без всяких взносов

Ответить
0
Artem Simonenkov

Ушел на ИП на НПД т.к. с ИП на УСН платить все эти фиксированные страховые взносы совсем не хочется. 

А то захотел почилить годик имея ИП, а страховые взносы пожалуйста оплати. А они ппц не маленькие.

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0
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