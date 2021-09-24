ФНС разработала законопроект о новом налоговом режиме для малого бизнеса — ставка 8%, не будет страховых взносов Статьи редакции
Для компаний, которые платят налоги по УСН с режимом «доходы минус расходы» предлагают поднять минимальный уровень налога — с 1% до 3%.
Новый режим предназначен для компаний и ИП, которые используют упрощенную систему налогообложения (УСН). Их освободят от взносов на пенсионное, социальное и медицинское страхование за себя и сотрудников, но ставка вырастет, пишут «Ведомости» со ссылкой на законопроект. Его подлинность подтвердили несколько источников, участвующих в разработке.
Для компаний с режимом УСН «доходы» ставка вырастет с 6% до 8% от выручки, с режимом «доходы минус расходы» — с 15% до 20% от прибыли. Сумма налога к уплате будет уменьшена на величину торгового сбора — он действует в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.
- Также законопроект предлагает поднять минимальный уровень налога для компаний с режимом «доходы минус расходы» с 1 до 3% от годовой выручки. Сейчас, если сумма налога компании на этом режиме УСН составила меньше 1% от годовой выручки, компания обязана перечислить в бюджет 1% доходов. Законопроект не предполагает, что у регионов будет право снижать ставки, как в базовом варианте УСН.
- Переход на новый налоговый режим будет добровольным, пишут «Ведомости». Если проект согласуют, он коснётся только компаний с численностью до пяти работников и выручкой до 60 млн рублей в год, рассказал изданию президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
В конце июня РБК сообщил, что ФНС начала разработку нового налогового режима для малого бизнеса. Тогда же издание писало про детали проекта — отмену страховых взносов и деклараций и другие. В ФНС сообщали, что проектируется концепция, ведомство проводит опросы в том числе через кредитные организации среди их клиентов.
- В сентябре авторы бывшего канала VTimes рассказали детали нового налогового режима для малого бизнеса от ФНС. Они писали, что ставка составит 7-8% от доходов либо 20% от доходов за вычетом расходов.
Почему-то тут в статье написано:
Тогда же издание писало про детали проекта — *возможную* отмену страховых взносов и деклараций и другие.
А в оригинале в Ведомостях:
Документ предполагает освобождение их от взносов на пенсионное, социальное и медицинской страхование за себя (в случае ИП) и сотрудников при одновременном увеличении налоговой нагрузки.
Какая-то новость в стиле Медузы получилась - "всё пропало".
А по факту дают выбор или 6% + страховые взносы или 8% но без страховых взносов. Вполне нормальный выбор. ред.
Для компаний с режимом УСН «доходы» ставка вырастет с 6% до 8% от выручки
Переход на новый налоговый режим будет добровольным, пишут «Ведомости». Если проект согласуют, он коснётся только компаний с численностью до пяти работников и выручкой до 60 млн рублей в год,
Объясните на цифрах в чем выгода? Пока не соображу. ред.
Все защитники малого бизнеса и общественные объединения и ассоциации должны быть жёстко против этого закона. И активно высказываться
Это переходный этап на перевод всей упрощёнки под 8% с доходов и 3% с Доходы минус расходы.
Лягушку варят медленно.
В следующем году введут этот режим
А ещё через год скажут, что это несправедливо, что малый бизнес до 5 человек платит налогов больше с доходов, чем другой малый бизнес на 6% и на 1%.
А ещё через год и по этой системе введут уплату страховых взносов. Ведь в бюджете дыра и надо наше здравоохранение финансировать чем-то.
Неоднократно это уже проходили.
Аналогично было и с дивидендами под 9%, которые сейчас от сумм свыше 5 млн стали 15%. Тоже самое будет и здесь.
Всем лишь бы поорать, как все плохо.
Какая еще дыра в бюджете, когда он профицитный? Почему все разорались?
Судя по описанию вполне адекватно, если у вас низкая прибыль и дорогие, высокооплачиваемые сотрудники, то может быть вполне выгодно, если я правильно все понял.
И заодно может простимулировать зп сотрудникам поднять :)
Если наплевать на свою пенсию и пенсионеров текущих - это ж хороший режим для всяких мелких разработчиков выходит и прочих у кого ЗП весомая часть затрат?
Страховые взносы уберут, НДФЛ останется, ок - в сумме работяги будут обходится дешевле чем у ИТ-шных контор на спецрежиме их халявном?
Ключевой вопрос "когда" :)
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Для компаний, которые платят налоги по УСН с режимом «доходы минус расходы» предлагают поднять минимальный уровень налога — с 1% до 3%.
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