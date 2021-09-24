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Финансы
Маша Цепелева

Создатель роботов для анализа тестов на Covid-19 Opentrons Labworks стал «единорогом» с оценкой в $1,8 млрд Статьи редакции

Компания привлекла $200 млн от SoftBank и других.

  • В раунде также участвовали Khosla Ventures и гендиректор Pfizer Джефф Киндлер, сообщает Bloomberg. Компания планирует потратить инвестиции на разработку новых инструментов диагностики и производства тестов и дополнительные лаборатории.
  • Opentrons Labworks основали в Бруклине в 2013 году биоинженеры Чиу Чау (Chiu Chau), Николас Вагнер и предприниматель Уилл Кенайн. В 2014 году оценка компании составила $90 млн, по данным издания. Opentrons предлагает роботизированные лаборатории для анализов, робототехнику для медиков и занимается клеточной инженерией в биофармацевтике. Компания не раскрывает финансовые результаты.
  • За 2020 год Opentrons Labworks протестировала более 2 млн жителей Нью-Йорка и создала центры в Вашингтоне и Лос-Анджелесе, где проводит тесты для школ по цене около $1 за ребёнка. Компания работает с партнёрами и в других странах мира.
  • С июля 2020 года Opentrons сократила время получения результатов тестов на Covid-19 с 7-14 дней до 24 часов, а их стоимость — с $2000 до $28. Роботы компании первыми обнаружили дельта-мутацию коронавируса.
  • В 2021 году главой научного консультационного совета Opentrons стал сооснователь Moderna, профессор Роберт Лангер. Это может означать амбиции компании в области производства вакцин и разработки лекарств, считает издание.

#инвестиции #covid19 #softbank #новость

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Ruslan Umarkhanov

Первый раз бегло прочёл… профессор Роберт Ленгтон))) ред.

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Михаил Синицын

Царь

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