В свободном доступе оказались более 150 тысяч анкет: с паспортными данными и адресом проживания россиян.

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Объявление о продажи базы данных клиентов «Совкомбанка» появилось на теневом сайте 20 сентября. Среди них оказались те, кто подавал заявки на кредит в 2019-2020 годах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на основателя сервиса анализа утечек данных DLBI Ашота Оганесяна.

В анкетах указаны ФИО, номер телефона, паспортные данные, тип кредита, адрес, семейное положение, контакты родственников, место работы, должность и размер дохода. Также в базу данных включены ответы граждан на звонок специалиста из банка.

Как отмечает РБК, в файлах указана система, которая собирала заявки, — платформа Pyrus. Единственная кредитная организация, с которой она работает, это Совкомбанк.

В банке рассказали, что в 2020 году выявили сотрудника внешнего колл-центра, которые незаконно копировал заявки на кредит. Его признали виновным в разглашении банковской тайны и осудили на два года условно. Однако в ходе проверок он успел разместить базу данных в своём телеграм-канале.

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