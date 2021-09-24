В интернете появилась база клиентов «Совкомбанка», которые подавали заявки на кредит — банк подтвердил утечку Статьи редакции
В свободном доступе оказались более 150 тысяч анкет: с паспортными данными и адресом проживания россиян.
Объявление о продажи базы данных клиентов «Совкомбанка» появилось на теневом сайте 20 сентября. Среди них оказались те, кто подавал заявки на кредит в 2019-2020 годах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на основателя сервиса анализа утечек данных DLBI Ашота Оганесяна.
В анкетах указаны ФИО, номер телефона, паспортные данные, тип кредита, адрес, семейное положение, контакты родственников, место работы, должность и размер дохода. Также в базу данных включены ответы граждан на звонок специалиста из банка.
Как отмечает РБК, в файлах указана система, которая собирала заявки, — платформа Pyrus. Единственная кредитная организация, с которой она работает, это Совкомбанк.
В банке рассказали, что в 2020 году выявили сотрудника внешнего колл-центра, которые незаконно копировал заявки на кредит. Его признали виновным в разглашении банковской тайны и осудили на два года условно. Однако в ходе проверок он успел разместить базу данных в своём телеграм-канале.
Именно эта база и размещена в открытом доступе, отмечает РБК. Сотрудника повторно обвинили в разглашении банковской тайны и неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации.
1. Структуры Навального с самого их основания подвергаются жесточайшему прессингу, который с каждым годом усиливается (недавно их и вовсе запретили и приравняли к нацистам)
2. Помимо правового прессинга происходит прессинг в СМИ (принадлежащих государству и окологосударственным олигархам), соцсетях (через ботов господина Пригожина (повара Путина)) и т.д.
3. Многократно государство (а кто еще, учитывая предыдущие факторы?) засылало людей на более низшие должности (агитаторов и т.д.) для провокаций и раздувания негативного образа в СМИ
4. Слили только email-адреса. А потом база многократно появлялась в дополненном виде (адреса, место работы и т.д.), скорее всего объединенная с базой госуслуг, абсолютный доступ к которой есть только у государства.
4. НЕТ, БАЗА СЛИЛАСЬ САМА ПО СЕБЕ, НИКТО НИКОГО НЕ ЗАСЫЛАЛ
Так сказать, найдите лишнее утверждение)) Я удивлен, что базу не слили раньше.
Это же на самом деле небольшая кучка смелых людей против авторитарного государства, способного на что угодно ради своих целей.
У вас есть пруфы, что государство заслало?
Для тех умеет гуглить - есть статья на Хабре по поводу какая была дыра в безопасности сайта, там всё технически расписано.
А верить тому, что написали где-то(соцсети, статьи и т. д.) без пруфов, это извините мышление подростка.
На заборе тоже слово из трех букв написано, а девушки прибегают, а там его нет.
Как говорится, кто утверждает, тот и утверждает.
Логика у вас откуда такая?
Вот как пример, кто-то скажет в адрес коммерческой компании, что она слила данные. На что сразу отвечают "а где пруфы, Билли?".
И вы нормальным считает ответ "а вы сами предоставьте пруфы, что не слили"?
А тоже самое, что "а вы предоставьте пруфы, что не срете мимо унитаза, сразу на пол". 😅
На основе косвенных данных, лол, кек😏логика или заранее выбранное направленное мышление?
Вы путаете понятия и термины. У вас же не логика, а предположения, даже не гипотезы.
Следуя вашей "логике" можно обвинить кого и в чем угодно.
Из одного сериала "а говорят, что вы по ночам кошек мучаете".
Представьте, что вы на работе обнаружили пропажу личных данных клиентов. Всё началось с дня принятия на работу новенького сотрудника.
Естественно подозрения на него первого будут, но нужно же провести расследование и выяснить он или не он, а не просто предполагать и сразу обвинять.
А как вы думаете, например, у нас суды работают? Только так и работают - хайли лайкли по собранным доказательствам, которые вы можете и не считать таковыми. Есть такой в законе принцип - свобода оценки доказательств на основе внутреннего убеждения, вот это лол, прикинь? ))
Кто проведет расследование в данном случае, если в подозреваемых государство? Оно само? Вот и проводится негосударственное расследование и делаются выводы.
Вам про одно, а вы про другое.
Вам говорят про Арктику, а вы про Антарктиду.
Вам говорят, что у вас это не логика, а предположения, рассуждения, убеждения, а вы про суды!
И примеры, аналоги ставлю для упрощения, но увы вы не въезжаете.
Так и выясняется проблема не во мне, а в вас - в неумении отличать, различать понятия.
Более комментарировать вам считаю бессмысленно.
Я вам говорю именно про то - как делать выводы, развираясь в некой ситуации, вы про какие-то пруфы, доказательственное значение которых вы, естественно, определяете сами для себя.
Я вам привел пример, как работает государство, разбирая разные ситуации и решая кто виноват. У нас нет оснований не брать для себя такую же методику, нет оснований не доверять, как говорится. Ну ваш и финальный слив как раз это все и подтверждает.
Выводы, предположения.
И ноль пруфов.
А по итогу и не доказали, что государство причастно к этому.
Просто ваши влажные фантазии и не более.
А для тех кто в танке: была дыра в безопасности данных сайта - статья на Хабре со скриншотами - гуглите. Может ещё и автора статьи кремлеботом обзовете.😅 Государство специально в сайте Навального накосячило, не смешите мои тапочки.😄
"Так Петров и Боширов, вы так и не смогли толком отравить Скрипалей, Навального. Вечно косячите! По этому назначаю вас ответственными за безопасность сайта Навального. Вот тут точно справитесь как надо государству😏😁"
Любой кто мог это заметить.
О технической информациионой безграмотности айтишников можно даже судить по изначальному утверждению, что якобы слив был через Яндекс.Метрику.
Но потом поняли, что слишком заврались уже и что правда вскроется, если долго отстаивать обвинение в адрес Яндекса. В итоге переобулись.
С такими "грамотными" специалистами у команды Навального даже неудивительно, что есть проблемы с it-безопасностью.
по изначальному утверждению, что якобы слив был через Яндекс.Метрику
Ты сам-то читал, ботик?
1. ФБК никогда это не утверждали. Более того, вообще никто этого не утверждал.
2. У ФБК не было проблем с безопасностью данных, у них выгрузил логи рассылок Горожанко, который работал у них и у него был доступ к api Mailgun по работе. Человек совершил преступление.
3. Был косяк с Kubernetes, но там слито было 0 (там и сливать нечего было, время жизни логов мало)
4. Не пиши о том, в чем не разбираешься бот
Ну, ну я ботик.
То есть выдумал про то, что сам Леонид Волков утверждал про слив данных через Метрику? Именно, что то он обсирал айтишника? Пруфы-то есть, только такие как вы не гуглите их.
И правда зачем вам гуглить, если можно тупо верить, ключевое слово тупо.
Ну, можно даже предположить, что вас Гугл забанил😅
Ты настолько туп, что это прекрасно )))
То есть выдумал про то, что сам Леонид Волков утверждал про слив данных через Метрику?
Именно. Вот тред, где Волков утверждает ровно обратное.
Тупость твоя в том, что Волков писал про геокодер.
Вести борьбу против власти используя определение местоположения, ну такое себе.
Заявить о том, что все данные под защитой, а потом сказать, что и не собирались данные не разглашать.
Обвинить старого сотрудника, якобы что у него был доступ к логам, тоже тупость.
Что мешало сотруднику бывшему слить инфу раньше, а не ждать несколько лет😁
Вот вы и попали в "ловушку", преднамеренную мной.
Действительно, Леонид Волков, не обвинял Яндекс, специально вывел.
Вот только у вас теперь есть нерешимые вопросы про слив данных. С одной стороны, якобы тут Метрика "палит", а с другой стороны вроде специально "завербованный" сотрудник, который слил базу и просто сопоставили по email, номерам телефонам.
Настолько зашли в тупик, что уже никто из оппозиции не может сказать, как всё таки слили базу данных, как сопоставили с аккаунтами Госуслуг, а было ли сопаставление вообще?
Спасибо вам за пруф(тред), показывающий, что команда Навального не особо в it-безопасности шарит.
по второму пункту:
доказательства виновности этого гражданина - только на основе данных по движению денежных средств на его счету, полученных шантажом у сотрудницы банка или есть еще какие?
И сливов этих уже было пять разных порций, часть уже после того как этого гражданина выставили крайним - как-то странно выглядит. ред.
Я не буду про марши/митинги чтобы не выслушивать в стопиццотый раз "а вот конституция...".
Читал я про то что данные о движении ДС на банковском счете гражданина, которого обвиняют в ФБК в первых сливах (на Г как-то) - получены шантажом сотрудницы банка.
Готов допустить что это поклеп и всё такое.
Но врыв Соболь в чужую хату?
Получение доступа к данным о перемещениях каких-то там граждан (расследование многолетней попытки отравить Леху)?
Это из недавнего противозаконного.
Про коллаборационизм свой нам постоянно оппозиция напоминает призывая кто танки на красную площадь, кто санкции. Особой разницы с белым движением, работавшим под крышей интервентов во время гражданской или пособниками нацистов я не вижу.
Сюда же можно отнести то что среди утекших данных по донатерам всяческим фигурировали сотрудники иностранных посольств.
Еще есть "просто зашквар" когда новую версию ФБК регистрируют совместно с находящимся в федеральном розыске своровавшим здесь деньжат и свалившим за бугорм банкстером. Но это ладно, мало ли, может кому и вправду "деньги не пахнут".
Почему я должен верить в то что приди эти люди власти они вдруг бросят привычку к нарушению закона и сотрудничеству с иностранными государствами против своей же страны? ред.
1. Как оппозиция может шантажировать сотрудницу банка? Мб у нее есть возможность завести на нее уголовное дело? Терроризировать ее семью? Государство постоянно шантажирует и терроризирует всех, кто хоть как-то причастен к оппозиции (см. кейс отца Жданова). Поэтому сравнение некорректно.
2. Менты постоянно врываются к оппозиционерам, не имея ни ордера на обыск, ни права заходить без присутствия адвоката. А уж как часто забирают "улики" в виде техники и не возвращают, что тоже является нарушением закона. И это вы сравниваете с тем, что Соболь "вломилась" (по сути, просто стояла у двери) чувака, который причастен к убийству? Сравнение в очередной раз некорректно.
3. Санкции ФБК хочет в адрес олигархов, которые лично вам, как гражданину России, сделали очень много зла. Разворовали вашу страну, выводя сотни миллиардов долларов из нее, разорили промышленность и задушили свободную конкуренцию. Если вы патриот, вы первый должны требовать для них справедливого возмездия. Просто текущая власть может только с гражданами своими бороться, олигархи же ее обеспечивают.
1. всё корректно.
Шантаж бывает разнообразным, например угроза публикации любого компромата способного навредить личной/профессиональной жизни. В случае с сотрудницей банка речь шла про интимную переписку.
2. у ментов есть призрачная возможность отмазаться "подозрением на совершение преступления" - вы же не думаете что если за дверью кого-то убивают, то наряд вам какой-то ордер будет показывать ломая дверь? У Соболь таких полномочий нет в принципе, "постояла" она :)
3. не надо решать за меня, я это ФБК не уполномочивал на такое. Тем более с привлечением иностранного силового ресурса, который бьёт в том числе и по моему карману своими рестрикциями и угрозами таковых.
З.Ы. Ваша ошибка в том что вы пляшете от аргументов "они первые начали", это фиаско кмк. Если оппозиция начинает копировать действия властей не имея на то прав совершенно - на кой мне менять одно понятное Г. на другое, неизвестного сорта?
З.З.Ы. папа Жданова, емнип, квартирку любовнице (?) подогнал за гос счет - не надо делать из него "политического". ред.
Понимаете, дело даже не в том, что кто-то начал первым. Дело в несопоставимости уровня насилия. Винить оппозицию за то, что власть делает в стократном объеме некорректно. Особенно с учетом того, что оппозиция это обычные граждане и они не скованы обязательствами, которыми по закону скована власть, а значит и тем более критиковать их следует меньше, чем критиковать власть.
По вашему карману бьют контрсанкции (запрет на ввоз продуктов из Европы), которые ввел наш многоуважаемый президент. И падение курса рубля, в котором виновата Роснефть (играло с курсом, чтобы меньше налог заплатить) и правительство (см. бюджетное правило и инфляционный налог).
Так что если наша власть бездарна и беспомощна перед людьми, которые разворовывают нашу страну, пусть хоть иностранцы помогут. Это в наших общих интересах, пусть вы можете этого не понимать.
Про любовницу бред, не распространяйте ложь. Однако никакое преступление не заслуживает того, чтобы у человека отнимали жизненно важные лекарства.
Понимаете, дело даже не в том, что кто-то начал первым. Дело в несопоставимости уровня насилия.
Монополия на насилие в моей картине мира - только у государства. Конечно, иногда его заносит и законное насилие превращает в превышение полномочий и далее по списку.
Но если некие самозванные борцы за моё светлое будущее вдруг решают тоже побаловаться насилием - идут они, пожалуй, на нары. Точно не во власть.
Винить оппозицию за то, что власть делает в стократном объеме некорректно. Особенно с учетом того, что оппозиция это обычные граждане и они не скованы обязательствами, которыми по закону скована власть, а значит и тем более критиковать их следует меньше, чем критиковать власть
Что-что? оппозиция не скована КоАП и УК? :) Черт с ними, с нормами приличий даже (хотя истерика Лехи в суде уже бы поставила на нем крест лично для меня если б до этого он еще был допустимой кандидатурой).
Так что если наша власть бездарна и беспомощна перед людьми, которые разворовывают нашу страну, пусть хоть иностранцы помогут. Это в наших общих интересах, пусть вы можете этого не понимать.
Ага, "Иван, немецкие войска несут избавление от власти жидо-большевиков" и всё в таком духе. Спасибо, но нет.
Был в целом годный парень Удальцов - бодрый, боевитый, мог бы стать лидером левых нормальных (не КПРФ сгнившвей) - но для меня он кончился после публикации оперативных съемок где они клянчили денег на движуху у мутных иностранцев.
Надеюсь что я не один такой в стране и люди со взглядом на мир схожим с вашим - к власти у нас не придут никогда.
З.Ы. хватит уже использовать для отмазок воровские понятия вида "не мы такие - жизнь такая". На ровном месте слепленные за год Новые люди смогли в 5% в госдуму без всякого УГ и противозаконных действий - оппозиция здорового человека возможна.
С вами не о чем говорить, если вы сравниваете борьбу с коррупцией и коллаборционизм с нацистами) У вас явно беды с башкой, либо зашореное мышление. А может вы просто бот.
Но если вам проще жить в такой картине мира, пока большая часть страны беднеет, ваше право. Не мешайте только людям, которые действительно пытаются что-то менять.
ваш коммент - типичный пример тоталитарной природы текущей внесистемной оппозиции.
Чуть только кто-то высказывается недостаточно почтительно "за" ваших - сразу:
У вас явно беды с башкой, либо зашореное мышление. А может вы просто бот.
спасибо что еще про люстрацию или развешивание на столбах ничего не написали :)
Не мешайте только людям, которые действительно пытаются что-то менять.
Да вы сами успешно справляетесь, достаточно этот ваш комент прочесть :) к тому же как я уже ранее говорил - монополия на насилие у нас у государства и оно худо-бедно противозаконную деятельность всяких там оголтелых "спасителей родины" пресекает само.
С вами не о чем говорить, если вы сравниваете борьбу с коррупцией и коллаборционизм с нацистами)
мне действительно не о чем говорить с человеком , который то ли просто не понимает простых текстов, то ли умышленно лжет передергивая написанное.
"Понимаете, дело даже не в том, что кто-то начал первым."
Дело как раз в том, что тут срач вышел. А статья-то была вообще про коммерческий банк, пока одно чудо не вспомнило про Навального - вот кто начал первым.
И как без этого последователей сидельца вообще можно называть адекватными? Если мягко говоря, с башкой уже не дружат и не понимают о чем статья. Как выше писали , кто о чём, а школьник о Навальном.
Поэтому и называют пренебрежительно навальнятами, делая акцент на их неразумность.
Вот поэтому уже на митинги особо никто не ходит, только особо одаренные.
Да соратники Навального тоже умом особо не отличаются: Соболь, Волков и т.д. Порой несут ярчайшую дичь.
Кто-то понимает, что власть не особо всё в стране решает, но глядя на свихнувшуюся оппозицию чуть ли не говорит "да ну нах!".
Легко - это не так. Все по моей логике.
А теперь перейдем к твоей матери. Ты же не просто так это сказал, верно? Нормальному челу такое в голову же не придет? Значит, у тебя есть какое-то психологическое основание так говорить. Какое же? Скорее всего, ты сам узнал, что твоя мать именно такая. Также думаю, что ты и сам пользовался ее услугами.
Вот все и доказано, ведь других объяснений твоего мерзкого комента нет.
Статья на Хабре потверждает техническую рукожопость айтишников Навального.
Естественно, выгодно обвинять государство в сливе данных потому, что роль мученика нужно исполнить. А данный вброс был рассчитан на то, что люди прочитают новость и подумают на государство, что никто проверять не станет, верно на слово.
Вот всем по стране звонят "сотрудники" Сбербанка. Тут почему не обвинили государство? Или Альфа-Банк, ВТБ, ведь они конкуренты? Да потому, что им такие грязные вбросы не нужны.
И Совкомбанк провел расследование и выявили кто слил, человек срок получил.
Команда Навального обвинили какого-то человека, но никто в суд на него не подавал. Так сказать отсыпали дерьма последователям, а те довольные кушают его.
Всегда чувствовал прилив испанского стыда, когда слышал то кого-то слово "навальнята".
Люди в открытую идут(шли) против авторитарного правительства на его же территории, подвергались нападениям, арестам, гонениям, беззаконию со всех сторон... В по крайне мере основной команде сплошь серьезные ребята: политики, юристы, журналисты, взрослые лет по 30+ и отлично делают свою работу. Пусть даже местами слишком сильно пытаются похайпить - это их работа.
И куча ноунеймов в инете пытается их принизить обозвав "навальнятами", или исковеркав фамилию лидера организации.. Просто уровень дет сада.
Навальнята, это с ярким презрением и пренебрежением.
А вы уверены в том, что они обладают своей волей и не идут за лидером, вообще не вникая в мелочи, что их порой обманывают.
Да и вата, путинисты, либшиза, навальнята это люди без своего мнения, ведомые лозунгами. Людьми управляют и не важно на какой ты стороне, если ты ведомый, то какое может выражаться уважение?😏
По поводу управлением людьми политическими силами хорошо описывают Роберт Чалдини и Скот Адамс. Но к великому сожалению, большинство людей не читает таких книг. ред.
Почитайте другие комментарии этого человека) Реакция вполне себе бурная.
А притянутость за уши в глазах смотрящего. Кто-то (например, больше 60 человек, лайкнувших мой изначальный комментарий) не увидит в этом сравнении ничего странного. Кто-то, кто меньше интересуется политикой в России, подумает, что притянуто за уши.
Поискал тут по тредам - увидел местами более бурную. Вот только на момент моего ответа ее еще не было, так что ситуация аналогична древнекитайской истории про обвинение в 40 годах разрухи гробовщиков, уронивших гроб при похоронах императора :)
Или вы имеете в виду, что выводы о нем можно сделать после анализа всех его комментариев в профиле? А вы анализировали профили всех 60-и человек, которые вам лайкнули?
Вы неверно интерпретируете ситуацию. Например, если прийти на кремлеботский ресурс и там написать про что угодно, то будет абсолютно аналогичная ситуация, где большинство заплюсуют любой комментарий, восхваляющий их божество, независимо от темы поста. Это, знаете, как "хохлов" постоянно упоминать. Ну или говно. Нормальные люди от такого быстро устают, у их появляется раздражение на тех, кто как безумный тянет наболевшее в любые дискуссии.
Тут надо сделать уточнение, что эмоциональную окраску текстовым сообщениям (если они написаны по правилам русского языка, а не ВОТ ТАКИМИ ВОТ БУКВАМИ ПО ВСЕМУ СООБЩЕНИЮ И СО ЗНАКАМИ!!!!!!!) придаёт именно читающий :) конечно же, интерпретируя это в удобное для себя русло. Так что даже отвечать не интересно )
Потому что это поле ответственности государства - регулирование взаимоотношений между гражданами и институтами. Банки лишь следуют букве закона: заплатят штраф, подадут в суд. Собственно, это всё, что они могут сделать в рамках текущей правовой системы. Вы катите бочку не на меня или банки, а на государство, которое не может адаптироваться к столь быстро меняющемуся миру. А учитывая засевших там старпёров, и не сможет.
Утечки, блин, даже из государственных структур есть (случай WikiLeaks). Потому что везде работают люди, а они несовершенны.
С другой стороны, научно-технический прогресс будет нестись вперёд, и удалённые и цифровые сервисы всё больше будут набирать обороты. Кто их быстрее будет внедрять, и окажется в авангарде нового мира.
Я прекрасно осознаю риски таких мер. За всё приходится платить, в том числе за удобства современного мира. Абсолютная безопасность и неприступность - миф. Ко всему есть свой подход.
Да, размахивают. И плевать им на закон и ответственность. И власти плевать, потому что они не выносят справедливых наказаний за нарушение существующего закона. Анархия. И ведь там действительно можно хорошо пополнять бюджет. Но пополняют по привычке за счет простых граждан. А почему? Потому что банки - "чьи-то" кормушки. И с этим тоже пора разбираться - мухи отдельно, котлеты отдельно. И конечно неминуемость наказаний для банков (и всех компаний) за нарушение закона о ПД.
И мне, извините, надоели эти рыла. На рекламу банк тратится не слабо, а данные клиентов уберечь "не шмогли".
И надоела это отговорка, про "уборщица мимо проходила, хвостом махнула и данные утекли"!
Совкомбанк переложил обязанности по хранению ПД на стороннюю организацию, и тем не менее должен нести персональную ответственность за их утечку!
Штраф в полляма на этот Совкомбанк наложить. А на третьем нарушении - лицензию отобрать. И так делать с каждой организацией, которая компрометирует персональные данные.
Я не знаю, может сейчас закон соответствующий пересмотрели, но насколько помню там изменения где-то были в 2010х и суммы за нарушения были смешные. Что по логике и по стоимости легального сбора персональных данных - проще их своровать и заплатить штраф.
Мне вот недавно из одного банка звонили, и даже по имени-отчеству назвали, хотя я никогда не являлся и не являюсь клиентом этого банка, и рекламных звонков на свой номер от данной организации - не разрешал. Ну конкретно тогда, я не выдержал и решил бороться с "фашистами", отправив жалобу в наш любимый РКН. Пусть реальными делами занимаются, а не той фигнёй, как обычно.
Спам, и я думаю это ощущают все, перерос уже все возможные границы и никто им заниматься не хочет, как и за соблюдением федеральных законов. Возникают вопросы.
Текст песни Лагутенко как-будто намекает, но нихрена не понятно о чём. Вполне можно так спеть и про утечку данных из банка)) Гениально же:
Хочет нас посадить на крючок.
Kpaсавицы уже лишились своих чар,
Машины в парк, и все гангстеры спят.
Остались только мы на paстерзание-ее,
Парочка простых и молодых pебят.
Утекай, он поpежет меня на мехa
И граница потеряет контроль.
Руку ниже бедрa, он как столб,
Смотрит в щелочку штоp на отряд.
Остались только мы на paстерзание-ее,
Парочка простых и молодых pебят. ред.
Всё понятно.
Хочет нас посадить на крючок - банк (маньяк по определению) который хочет посадить на "крючок потребкредитования".
Kpaсавицы уже лишились своих чар - граждане уже пострадали
Машины в парк, и все гангстеры спят - виновники утечки данных "умыли руки" и спят.
Остались только мы на paстерзание-е-е, парочка простых и молодых pебят - граждане остались один на один со своими проблемами.
Утекай, он поpежет меня на мехa - утекай из банков, иначе пострадаешь.
И граница потеряет контроль - виновные всегда смогут убежать за границу, избежав наказания.
Бгг, чо
Клиентам Совкомбанка или Сбера или любого другого банка: если поступает звонок от имени их банка, первое что надо сделать - положить трубку.
Второе - номер в чëрный список.
Вам звонят либо мошенники чтобы вас поиметь, либо реально банк, чтобы вас поиметь ещë сильнее. И у тех и у других есть и ваши паспортные данные, и ФИО и всë проч.
Даже больше скажу - мне реально звонили 2 раза из Тинька, один - перевод на 400к, они позвонили через минуты 2 после отправки.
Второй- снял с банкомата 70к, банкомат выдал ошибку, звонок был через 30 сек.
Так что я их в общем ожидал.
Зато если просто звонят, а вы ничего не отправляли, это либо реклама (привет Ситибанку кстати, их уже мой оператор блокирует), либо мошенники.
И в обоих случаях вас хотят налюбить.
Зря вы так. Вполне могут звонить и по серьезной причине, например, образовалась задолженность по кредиту или РЕАЛЬНО кто-то пытается с вашего счета увести деньги. Звонки с телефонов банка я бы не игнорировал, хотя да, чаще всего пытаются что-то втюхать :-)
Например, у Сбера, помимо номера 900, есть специальный телефон с которого они звонят должникам для урегулирования: https://supportservice.su/support/index.php/banks-and-finance/479-88003023138-who-is-calling-me-sberbank-telephone-number-88003023138
Пропускать звонки с него - значит ухудшать ситуацию, испортить кредитную историю и т.п.