«Ренессанс страхование» проведёт IPO на Московской бирже Статьи редакции
Компания хочет привлечь 21 млрд рублей.
- Компания проведёт первичное размещение обыкновенных акций с привлечением средств и вторичное размещений акций, принадлежащих некоторым инвесторам. «Ренессанс страхование» не указывает сроки IPO.
В ходе размещения свои акции продадут Sputnik Management Services Limited, Notivia, Laypine, Bladeglow Limited и бизнесмен Андрей Городилов.
- Привлеченные деньги компания планирует потратить цифровизацию и другое развитие сервисов, а также возможный обратный выкуп акций.
В начале сентября источники Bloomberg сообщили, что «Ренессанс Страхование» проведёт IPO до конца 2021 года. По оценке аналитика «Атона» Михаила Ганелина, компанию могут оценить в $550 млн.
- Контроль в «Ренессанс страхование» принадлежит группе «Спутник» Бориса Йордана. В мае 2021 года 9,99% акций компании купил Роман Абрамович через компанию «Грано» и его партнёры Александр Абрамов и Александр Фролов, которые владеют 9,5% через «Инвест АГ».
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