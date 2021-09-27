Облажались с аудиторией и производством в Китае, но вышли на 55 млн рублей за 2020 год: история ошибок компании Atmeex

Мы начали производить и продавать приборы по очищению воздуха в конце 2019 года. Первое время всё шло наперекосяк, но мы переосмыслили все процессы и за год увеличили выручку в 2 раза.