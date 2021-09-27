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Финансы
Маша Цепелева

«Ренессанс страхование» проведёт IPO на Московской бирже Статьи редакции

Компания хочет привлечь 21 млрд рублей.

  • Компания проведёт первичное размещение обыкновенных акций с привлечением средств и вторичное размещений акций, принадлежащих некоторым инвесторам. «Ренессанс страхование» не указывает сроки IPO.

  • В ходе размещения свои акции продадут Sputnik Management Services Limited, Notivia, Laypine, Bladeglow Limited и бизнесмен Андрей Городилов.

  • Привлеченные деньги компания планирует потратить цифровизацию и другое развитие сервисов, а также возможный обратный выкуп акций.

  • В начале сентября источники Bloomberg сообщили, что «Ренессанс Страхование» проведёт IPO до конца 2021 года. По оценке аналитика «Атона» Михаила Ганелина, компанию могут оценить в $550 млн.

  • Контроль в «Ренессанс страхование» принадлежит группе «Спутник» Бориса Йордана. В мае 2021 года 9,99% акций компании купил Роман Абрамович через компанию «Грано» и его партнёры Александр Абрамов и Александр Фролов, которые владеют 9,5% через «Инвест АГ».

#новость #ренессансстрахование #ренессанс

616 просмотров
4 4 комментария
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4 комментария
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Виктор Булов

Единственное стоящее IPO впереди это СПб биржа

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3
Андрей

когда ipo?

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0
33_rublya

Читаем внимательно:

«Ренессанс страхование» не указывает сроки IPO.

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0
Илья Шишкунов

IPO для страховой компании, это просто уморительно 

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0
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