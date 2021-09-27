Бывшие и нынешние работники огорчены: они не смогли стать миллионерами, как бывает в Кремниевой долине. И ещё разочаровались в основателях, которые гордились духом независимости проекта, а теперь получили миллиарды за сделку с корпорацией.

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Разработчик финансовых программ Intuit купил сервис email-рассылок для бизнеса Mailchimp в середине сентября за $12 млрд. До этого Mailchimp никогда не привлекала внешних инвестиций и принадлежала учредителям с момента основания в 2001 году.

Продажа компании стала неожиданностью для сотрудников, узнало Business Insider. Основатели обещали владеть Mailchimp до самой смерти, а рекрутеры на собеседованиях часто повторяли, что сотрудники не получат опционы — компанию не приобретут, и она не выйдет на биржу.

Фокус на прибыли, а не на росте

Бен Честнут и Дэн Курзиус создали Mailchimp в 2001 году как часть бизнеса по веб-дизайну для корпоративных клиентов. Сервис должен был помогать с маркетинговыми рассылками слабым и небольшим командам, у которых нет ресурсов, как у гигантов.

Mailchimp оказался успешным: когда в 2007 году количество пользователей достигло 10 тысяч, основатели отказались от основного бизнеса.

В Mailchimp работает около 1200 сотрудников. Компания всегда базировалась в Атланте, где она и останется в составе Intuit. Основанная на обломках краха доткомов, компания Честнута и Курзиуса гордилась тем, что она «не из Кремниевой долины», напоминает Business Insider.

В отличие от большинства ИТ-компаний, полных венчурными инвестициями, Mailchimp фокусировалась на прибыльности, а не на росте, и никогда не привлекала внешних инвестиций.

Поэтому Честнут и Курзиус владеют почти всей компанией — от сделки они получат по $5 млрд каждый.

Культура равенства

О покупке Mailchimp официально объявили 14 сентября. Некоторых сотрудников возмутило, что компанию покупает именно Intuit.

У Mailchimp на протяжении многих лет был «дух андердога», а теперь её покупает компания, которая 20 лет пытается помешать правительству сделать подачу налоговой декларации простой и бесплатной. Но я понимаю, что у каждого своя цена. один из бывший сотрудников Mailchimp

Другим сотрудниккм не понравилось, что основатели обещали не продавать Mailchimp, поэтому не предоставили сотрудникам опционы.

Один из бывших работников, недавно покинувший Mailchimp, заявил, что был зол из-за новости о продаже компании. «Думаю, для всех, кто проработал в компании долгое время и упорно трудился, чтобы сделать её такой, какая она сейчас, это была действительно тяжелая новость», — рассказал он.

В каждом стартапе, который выходит на биржу или продаётся, обычно большая разница в оплате труда, пишет Business Insider. По словам сотрудников, разница в Mailchimp особенно впечатляет — с учетом культуры равенства, которую так старались создать основатели.

«Это так лицемерно. Вы не смогли бы довести компанию до оценки в $12 млрд без труда множества людей, но большинство из нас никогда ничего от этого не получит», — сказал изданию другой бывший сотрудник.

«У Mailchimp есть девиз: "Расширять возможности отстающих (слабых,underdog)". Теперь это звучит так, будто всё это время мы расширяли возможности Бена и Дэна», — сказал другой бывший сотрудник.

Что говорят в Mailchimp

В Mailchimp считают, что сотрудники получили справедливую компенсацию. «Мы инвестировали миллионы в накопительные пенсионные счета наших сотрудников: каждый год в течение последних 9 лет мы вкладывали до 25%», — заявил представитель компании.

Он также добавил, что Intuit выдаст сотрудникам Mailchimp $200 млн в виде ограниченных акций. Кроме того, сделка включает в себя бонусы на сумму около $300 млн, которые будут распределены в течение трёх лет.

Однако многие сотрудники, которые ушли из компании в последние годы, ничего не получат. Бонусы для нынешних сотрудников составляют суммарно 2,5% от общей стоимости сделки — $83 тысячи на сотрудника в год.

Это значительная сумма, но слишком маленькая по сравнению с теми выплатами, которые получили первые сотрудники многих венчурных стартапов, отмечает Business Insider. Например, когда Twitter купил рекламную платформу MoPub за $350 млн в 2013 году, 36 из 100 сотрудников сразу стали миллионерами.

Сотрудники Mailchimp получали и другие привилегии: по контракту предусматривались повышенные отчисления на пенсионный счёт и бонусы в размере 10-15% от зарплаты за достижения целей.

«Иметь гарантированную сумму на пенсионном счёте было очень приятно. Я уже работал в других стартапах, где в итоге доля была равна нулю», — говорит один из бывших сотрудников.

При этом руководители компании представляли эти бонусы не как награду за тяжелый труд, а как результат щедрости основателей.

Я была поражена щедростью компании с первого дня. Знать, что это буквально деньги наших сооснователей и что они так щедро делятся ими, просто замечательно Фарра Кеннеди операционный директор с 2014 по 2020 год ( запись в блоге в 2015 году)

Зачем скрывать продажу

Опрошенные изданием сотрудники заявили, что не оставались бы в компании так долго, если бы знали, что её собирают продать. «Зачем мне работать без опционов, если я знаю, что компанию продадут за большие деньги», — заявил один из них.

derrick has started yet another project @dvsch I don’t really care about not having equity at MC. Equity rarely pays off (I have worked at many startups and seen $0). I’ll take my yearly bonus and retirement matching any day.

That said I joined the company because they said they wanted to remain independent.

Ощущение несправедливости у сотрудников усугубляется тем, что у высшего руководства из нескольких десятков человек всё же были доли.

Уитни Хоманс, которая занимала руководящие должности в Mailchimp до перехода в Instacart в марте, 20 сентября написала в Твиттере, что некоторым сотрудникам были предоставлены акции.

whitney homans @whitneyhomans I am still debating how spicy to be about this publicly, but beyond the RSUs, we should note that *some* employees do have equity. 😶 https://twitter.com/ekp/status/1437516618553192449