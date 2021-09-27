Продажа Mailchimp за $12 млрд возмутила сотрудников — им не давали бонусы опционами, обещая не продавать компанию Статьи редакции
Бывшие и нынешние работники огорчены: они не смогли стать миллионерами, как бывает в Кремниевой долине. И ещё разочаровались в основателях, которые гордились духом независимости проекта, а теперь получили миллиарды за сделку с корпорацией.
Разработчик финансовых программ Intuit купил сервис email-рассылок для бизнеса Mailchimp в середине сентября за $12 млрд. До этого Mailchimp никогда не привлекала внешних инвестиций и принадлежала учредителям с момента основания в 2001 году.
Продажа компании стала неожиданностью для сотрудников, узнало Business Insider. Основатели обещали владеть Mailchimp до самой смерти, а рекрутеры на собеседованиях часто повторяли, что сотрудники не получат опционы — компанию не приобретут, и она не выйдет на биржу.
Фокус на прибыли, а не на росте
Бен Честнут и Дэн Курзиус создали Mailchimp в 2001 году как часть бизнеса по веб-дизайну для корпоративных клиентов. Сервис должен был помогать с маркетинговыми рассылками слабым и небольшим командам, у которых нет ресурсов, как у гигантов.
Mailchimp оказался успешным: когда в 2007 году количество пользователей достигло 10 тысяч, основатели отказались от основного бизнеса.
В Mailchimp работает около 1200 сотрудников. Компания всегда базировалась в Атланте, где она и останется в составе Intuit. Основанная на обломках краха доткомов, компания Честнута и Курзиуса гордилась тем, что она «не из Кремниевой долины», напоминает Business Insider.
Поэтому Честнут и Курзиус владеют почти всей компанией — от сделки они получат по $5 млрд каждый.
Культура равенства
О покупке Mailchimp официально объявили 14 сентября. Некоторых сотрудников возмутило, что компанию покупает именно Intuit.
Другим сотрудниккм не понравилось, что основатели обещали не продавать Mailchimp, поэтому не предоставили сотрудникам опционы.
Один из бывших работников, недавно покинувший Mailchimp, заявил, что был зол из-за новости о продаже компании. «Думаю, для всех, кто проработал в компании долгое время и упорно трудился, чтобы сделать её такой, какая она сейчас, это была действительно тяжелая новость», — рассказал он.
В каждом стартапе, который выходит на биржу или продаётся, обычно большая разница в оплате труда, пишет Business Insider. По словам сотрудников, разница в Mailchimp особенно впечатляет — с учетом культуры равенства, которую так старались создать основатели.
«Это так лицемерно. Вы не смогли бы довести компанию до оценки в $12 млрд без труда множества людей, но большинство из нас никогда ничего от этого не получит», — сказал изданию другой бывший сотрудник.
«У Mailchimp есть девиз: "Расширять возможности отстающих (слабых,underdog)". Теперь это звучит так, будто всё это время мы расширяли возможности Бена и Дэна», — сказал другой бывший сотрудник.
Что говорят в Mailchimp
В Mailchimp считают, что сотрудники получили справедливую компенсацию. «Мы инвестировали миллионы в накопительные пенсионные счета наших сотрудников: каждый год в течение последних 9 лет мы вкладывали до 25%», — заявил представитель компании.
Он также добавил, что Intuit выдаст сотрудникам Mailchimp $200 млн в виде ограниченных акций. Кроме того, сделка включает в себя бонусы на сумму около $300 млн, которые будут распределены в течение трёх лет.
Однако многие сотрудники, которые ушли из компании в последние годы, ничего не получат. Бонусы для нынешних сотрудников составляют суммарно 2,5% от общей стоимости сделки — $83 тысячи на сотрудника в год.
Это значительная сумма, но слишком маленькая по сравнению с теми выплатами, которые получили первые сотрудники многих венчурных стартапов, отмечает Business Insider. Например, когда Twitter купил рекламную платформу MoPub за $350 млн в 2013 году, 36 из 100 сотрудников сразу стали миллионерами.
Сотрудники Mailchimp получали и другие привилегии: по контракту предусматривались повышенные отчисления на пенсионный счёт и бонусы в размере 10-15% от зарплаты за достижения целей.
«Иметь гарантированную сумму на пенсионном счёте было очень приятно. Я уже работал в других стартапах, где в итоге доля была равна нулю», — говорит один из бывших сотрудников.
При этом руководители компании представляли эти бонусы не как награду за тяжелый труд, а как результат щедрости основателей.
Зачем скрывать продажу
Опрошенные изданием сотрудники заявили, что не оставались бы в компании так долго, если бы знали, что её собирают продать. «Зачем мне работать без опционов, если я знаю, что компанию продадут за большие деньги», — заявил один из них.
Ощущение несправедливости у сотрудников усугубляется тем, что у высшего руководства из нескольких десятков человек всё же были доли.
Уитни Хоманс, которая занимала руководящие должности в Mailchimp до перехода в Instacart в марте, 20 сентября написала в Твиттере, что некоторым сотрудникам были предоставлены акции.
Она отказалась от комментариев Business Insider. Представитель Mailchimp заявил изданию, что доли есть только у основателей — руководители участвуют в стандартном плане отложенного вознаграждения.
Рабство вроде давно отменили, любой сотрудник имел выбор и мог сменить компанию, если не устраивают условия текущего работодателя. А сначала согласиться работать без опционов (насколько понял, получая даже больше, чем по рынку из-за этого), а потом плакаться - это какой-то детский сад же. А как же личная ответственность за свою жизнь. Понятно, что кому-то деньги в чужом кошельке спокойствия не дают, но придумать про упущенную выгоду, когда ни о чем подобном и речи не было - выглядит очень забавно. Как и то, что им не понравилось, что владелец решил продать компанию - на то он и собственник, чтобы распоряжаться собственностью, как пожелает. Он принимает решение относительно этого, сотрудники, в свою очередь, могут решить продолжат ли работать дальше или нет.
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