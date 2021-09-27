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Финансы
Nazigul Jusupova

РБК продал регистратора доменных имён Ru-Center и получил долю в 25% в компании-владельце Статьи редакции

Помимо доли компания получила и денежные средства, но не раскрывает сумму.

  • Ru-Center купила компания «РУ-ВЕБ.Инвестиции».
  • По условиям сделки, РБК получил 25% в «РУ-ВЕБ.Инвестиции», еще 75% — консорциум инвесторов, лидером которого выступает инвесткомпания Proxima Capital Group. Помимо доли компания получила денежные средства, сумму которых не раскрывает.
  • РБК купил Ru-Center в середине 2012 года за 920 млн рублей. В компании отмечают, что сделка позволила привлечь новых партнёров и ресурсы для полноценного развития платформы.
  • По данным издания, в августе компания заключила предварительное соглашение о продаже сегмента Digital, куда входит Ru-Center и другие активы. По итогам шести месяцев 2021 года выручка этого сегмента составляла 1,459 млрд рублей, прибыль от операционной деятельности — 487 млн рублей против 7 млн рублей в 2020 году.

#новости #рбк

2305 просмотров
20 20 комментариев
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One Geek

Вот скажите, какое может быть полноценное развитие у Рунета? Ну так, чтобы без иллюзий.

Очень похоже на очередную консолидацию активов для передачи правильному инвестору. ред.

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6
Noblesse. tv

Тоесть прибыль возросла за год в ~70 раз? Ошибка в статье или налоговые манипуляции?

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0
Вадим Чиняев

нае..ть стали в 70 раз больше. 

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10
Евгений Ларин

подключать крайне нужную услугу персонального менеджера

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11
Георгий Хромченко

Тут полный vc.ru гневных постов про их способы увеличения "прибыли". А все это было просто накачкой "доходов" актива перед продажей.

Впрочем, вполне вероятно, что и покупателя они тоже поимели, предоставив ему эту отчетность как супер динамику бизнеса ред.

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1
Евгений Борисов

С 2007 года сижу на РуЦентре, все ровно и стабильно

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2
Sergey

Вы слова СТАБИЛЬНО и СТАГНАЦИЯ не перепутали? Хотя соглашусь, пожалуй, он РОВНО с 2007 года не менялся, таки да.

Только своих вебов-партнёров кинули всех лет 5 назад, которые им, по сути клиентскую базу всю и создали.

Ну и новым, неопытным пользователям навешивают без их ведома разные услуги, под предлогом заботы.

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1
Николай Даев

Я вывел всех клиентов с него. Из хостингов очень любит деньги и платные опции. 

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0
Лев Щенин

Отличная новость!
Как там писали раньше?
Новая метла по-новому метёт ?
Ждём улучшения работу Ру-центра !

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0
Egor Chusov

Персональный менеджер-мошенник, который будет подключать каждый месяц бесплатные пробные услуги, которые нельзя будет отключить и которые по истечении месяца будут становиться платными. ред.

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6
Noblesse. tv

Или увеличения цен на продление доменов)

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2
andr oid

Учитывая кому они продали, больше похоже на отмыв или перекладывание из карманов перед шмоном.

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0
Евгений Торанов

Влупят рекламы и будут дальше тухнуть. У этих ребят репутация сильно подмочена, знающие люди к ним точно не пойдут в ближайшие годы. 

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2
Николай Даев

Всё верно сказано. Подмочена и на долго!!! 

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0
andr oid

РБК получил долю в 25% в компании-владельце 

Уставный капитал ООО "РУ-ВЕБ. ИНВЕСТИЦИИ" - 136 000 руб.

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1
Christofor

не хотите поработать бухгалтером в российской фирме? в какой нибудь финико вас бы точно взяли

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1
Александр Гурьянов

В этом году был последний раз, когда мы заплатили ру-центру. "Израсходовали" все наши деньги, перечисленные авансом на услуги хостинга, на хрезнаетчто, отжали зеркальный 3-буквенный домен, который мы продлевали 15 лет. В общем, они вели себя как полные пидор@сы. А вон оно оказывается для чего.. уж извините за мой французский.

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0
Иван Евменов

Аналогично. Заплатил за 3 года вперед за 2 домена, а они подключили какой-то антивирус для сайта, хотя сайта на них нет, еще какую-то хрень. Мудаки, одним словом. 100% перейду от них, но вот к кому?

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1
Георгий Хромченко

reg.ru, beget

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0
Николай Даев

Вы уж простите. Но не менять шило на мыло. Я про рег.ру. 

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0

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