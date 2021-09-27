«Ж@па в дымоходе» триллер о ритейле в России. Антикейс

«Ж@па в дымоходе» — старинная фламандская поговорка. Означает она человека, который занимает руководящую позицию в организации, но его компетенций недостаточно, чтобы занимать эту должность. Не тянет. Такая «ж» затыкает собой условный дымоход, и весь дым идет в дом. В Нидерландах это явление называется «Ж@па в дымоходе», а у русских — эффективный…