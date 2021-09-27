РБК продал регистратора доменных имён Ru-Center и получил долю в 25% в компании-владельце Статьи редакции
Помимо доли компания получила и денежные средства, но не раскрывает сумму.
- Ru-Center купила компания «РУ-ВЕБ.Инвестиции».
- По условиям сделки, РБК получил 25% в «РУ-ВЕБ.Инвестиции», еще 75% — консорциум инвесторов, лидером которого выступает инвесткомпания Proxima Capital Group. Помимо доли компания получила денежные средства, сумму которых не раскрывает.
- РБК купил Ru-Center в середине 2012 года за 920 млн рублей. В компании отмечают, что сделка позволила привлечь новых партнёров и ресурсы для полноценного развития платформы.
- По данным издания, в августе компания заключила предварительное соглашение о продаже сегмента Digital, куда входит Ru-Center и другие активы. По итогам шести месяцев 2021 года выручка этого сегмента составляла 1,459 млрд рублей, прибыль от операционной деятельности — 487 млн рублей против 7 млн рублей в 2020 году.
Вы слова СТАБИЛЬНО и СТАГНАЦИЯ не перепутали? Хотя соглашусь, пожалуй, он РОВНО с 2007 года не менялся, таки да.
Только своих вебов-партнёров кинули всех лет 5 назад, которые им, по сути клиентскую базу всю и создали.
Ну и новым, неопытным пользователям навешивают без их ведома разные услуги, под предлогом заботы.
В этом году был последний раз, когда мы заплатили ру-центру. "Израсходовали" все наши деньги, перечисленные авансом на услуги хостинга, на хрезнаетчто, отжали зеркальный 3-буквенный домен, который мы продлевали 15 лет. В общем, они вели себя как полные пидор@сы. А вон оно оказывается для чего.. уж извините за мой французский.
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