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Финансы
Nazigul Jusupova

Facebook создал фонд для инвестиций в разработку «метавселенной» Статьи редакции

«Метавселенная» может существовать отдельно Facebook.

  • За два года Фонд программ и исследований XR (расширенная реальность) планирует инвестировать $50 млн в программы и исследования, которые помогут создать платформу для взаимодействия людей вне физического пространства и без привязки к определённым устройствам. «Метавселенная» может существовать отдельно Facebook.
  • Компания будет «сотрудничать с промышленными партнёрами, группами по защите гражданских прав, правительствами, некоммерческими организациями и академическими учреждениями, чтобы определить, как создавать эти технологии ответственно».
  • Фонд будет сотрудничать с партнёрами по вопросам экономических возможностей, конфиденциальности, безопасности, равенства и инклюзивности.
  • «Вы сможете проводить время с друзьями, работать, играть, учиться, делать покупки, творить. Речь не только о том, чтобы проводить больше времени в интернете, а о том, чтобы сделать это время более значимым», — говорится в публикации в блоге компании. Компания планирует реализовать свои продукты в ближайшие 10-15 лет.

#новости #facebook

248 просмотров
5 5 комментариев
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Заходишь, а там цукер на лонгборде.

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Заходишь и выходишь чтобы выспаться

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Dmitri Petrov

. Обои в3d формате восприятия(разные вариации возможно..) .. Было уже давно в книгах описанно... И стульчик по середине😀...

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Костя Жажиев

Чую и там работать заставят … таскать пиксельные камни

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