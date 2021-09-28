Facebook создал фонд для инвестиций в разработку «метавселенной» Статьи редакции
«Метавселенная» может существовать отдельно Facebook.
- За два года Фонд программ и исследований XR (расширенная реальность) планирует инвестировать $50 млн в программы и исследования, которые помогут создать платформу для взаимодействия людей вне физического пространства и без привязки к определённым устройствам. «Метавселенная» может существовать отдельно Facebook.
- Компания будет «сотрудничать с промышленными партнёрами, группами по защите гражданских прав, правительствами, некоммерческими организациями и академическими учреждениями, чтобы определить, как создавать эти технологии ответственно».
- Фонд будет сотрудничать с партнёрами по вопросам экономических возможностей, конфиденциальности, безопасности, равенства и инклюзивности.
- «Вы сможете проводить время с друзьями, работать, играть, учиться, делать покупки, творить. Речь не только о том, чтобы проводить больше времени в интернете, а о том, чтобы сделать это время более значимым», — говорится в публикации в блоге компании. Компания планирует реализовать свои продукты в ближайшие 10-15 лет.
Китай объявил все операции с криптовалютами нелегальными. Запрещено оказание любых услуг, связанных с криптовалютами и соответствующими производными инструментами.
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Фигуру «Бриллиант» (с англ. – «Diamond») называют также «Кристалл», «Алмаз», «Ромб». Формация состоит из двух конфигураций — расходящегося и симметричного (сходящегося) треугольников. Этот паттерн в теории служит сигналом для смены тренда или как минимум коррекцией в средне- или долгосрочном движении актива.