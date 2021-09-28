Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
iPhone 13 Pro уже в продаже
Пространство возможностей
ООО «Портативная техника», юр.адрес: 190031, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.109, литер А, пом. 13Н, ОГРН № 1057811930296
Финансы
Nazigul Jusupova

Facebook создала фонд для инвестиций в разработку «метавселенной» Статьи редакции

«Метавселенная» может существовать отдельно от Facebook.

  • За два года Фонд программ и исследований XR (расширенная реальность) планирует инвестировать $50 млн в программы и исследования, которые помогут создать платформу для взаимодействия людей вне физического пространства и без привязки к определённым устройствам. «Метавселенная» может существовать отдельно Facebook.
  • Компания будет «сотрудничать с промышленными партнёрами, группами по защите гражданских прав, правительствами, некоммерческими организациями и академическими учреждениями, чтобы определить, как создавать эти технологии ответственно».
  • Фонд будет сотрудничать с партнёрами по вопросам экономических возможностей, конфиденциальности, безопасности, равенства и инклюзивности.
  • «Вы сможете проводить время с друзьями, работать, играть, учиться, делать покупки, творить. Речь не только о том, чтобы проводить больше времени в интернете, а о том, чтобы сделать это время более значимым», — говорится в публикации в блоге компании. Компания планирует реализовать свои продукты в ближайшие 10-15 лет.

#новости #facebook

3225 просмотров
36 36 комментариев
19
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","facebook"], "comments": 36, "likes": 19, "favorites": 16, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 298636, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 28 Sep 2021 08:45:08 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
36 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Костя Жажиев

Чую и там работать заставят … таскать пиксельные камни

Ответить
20
Фиктивный Аккаунт

Ага, помню, как на Колыме.

Ответить
2
Kostya Koremin

Компания планирует реализовать свои продукты в ближайшие 10-15 лет

Похоже на какой-то распил, я понимаю еще 2-3 года, но смотреть на 10-15 лет вперед как-то баснословно. Все изменится, мир изменится, интернет изменится. Это все равно что смотреть из 90-х годов на айфоны и что-то пытаться размышлять по этому поводу. ред.

Ответить
1
Дмитрий Морошан

Так-то по факту первый планшет (деревянный в прямом смысле прототип) был придуман и представлен Джобсом внутри компании в начале 80-х. Так что удивительного ничего нет. Да и безопасный горизонт планирования у их бизнеса, в отличие от нашего в районе 15 лет. Поэтому вполне возможно.

Ответить
8
Kostya Koremin

Джобс не открывал никакого фонда для планшетов будущего, а лишь сказал: "What we want to do is we want to put an incredibly great computer in a book that you can carry around with you and learn how to use in 20 minutes ... and we really want to do it with a radio link in it so you don't have to hook up to anything and you're in communication with all of these larger databases and other computers." — другими словами у него была идея, но не было технологий. Не очень удачное сравнение. ред.

Ответить
0
Denis Bystruev

Единственный способ предсказать будущее — создать его.

Про iPad, придуманный студентами на конкурсе Apple, «Наука и жизнь» писала ещё в 1988 году, за 22 года до его появления.

Ответить
8
Наумов Сергей

Интернет ещё Джек Лондон предсказывал в начале 20 века, см. "Алая чума".

Ответить
0
Джон Картошкин

Заходишь, а там цукер на лонгборде.

Ответить
4
Руслан Шекуров

Еее - хочу как в фильме 13 этаж
И чтобы куча разных вселеннных

Ответить
4
Дима Басин

Отдельно Фейсбук или отдельно ОТ Фейсбука? 

Ответить
1
Artemida Svet

неважно,
главное настолько же запутанный, неудобный ,
и с рекламными баннерами ред.

Ответить
4
Александр Антипов

Об этом история умолчала, вы четко подметили. Оговорочка по фрейду!

Ответить
0
Светлана Завацкая

Очередной маркетинговый ход - "сделать это время более значимым". 

Ответить
2
Павел Переверзев

Наряду с перегретым рынком IT-специалистов ощущается, как кому-то голову напекло. Такое ощущение, что либо от безделия, либо от жажды очередной наживы от инвесторов компании генерируют какие-то безумные идеи сервисов, которыми они бы сами и навряд ли пользовались. 

Ответить
1
Похожий завод

Почему компании с такими огромными ресурсами не стоит хотя бы попытаться заглянуть в будущее или попробовать своими силами сформировать  концептуальное лекало какой-то отдельной сферы? Особенное учитывая, что жизненный цикл Фейсбука не стремительно, но таки подходит к концу.

Ответить
1
Павел Переверзев

Разумеется, идти в будущее - это правильно. Но сейчас чаще всего создается лишь имитация и заигрывание с проектами, которые должны поменять концепцию социальных сетей. Если это будет "Лабиринт отражений" Лукьяненко - ради Бога. "Метавселенная", которая будет объединять какие-то промышленные компании и другие организации - зачем это нужно?

Ответить
0
Похожий завод

На Виси был интересный материал на эту тему не так давно:

Что такое «метавселенная», которую строят Марк…
Компании хотят видеть виртуальные миры, в которых объединятся все имеющиеся технологии и…
vc.ru
Ответить
1
L. Firm

Там будет должность какая нибудь типо курьера, и люди будут зарабатывать криптовалюту... Когда друзья будут спрашивать где работаешь? Будет отвечать курьером в метавсленной dhl, зарплата пару биткоинов...

Ответить
1
Mike K

пара сатоши скорее

Ответить
0
Georgy Uvarov

Обычной вселенной на всех не хватает

Ответить
1
Петя Иванов

Оставим обычную вселенную Маску, Безосу и иже с ними

Ответить
0
Михаил Макаров

Заходишь и выходишь чтобы выспаться

Ответить
0
Leahpar

Заходишь и ложишься спать

Ответить
1
Vadim

Киберидеология

Ответить
0
Dmitri Petrov

. Обои в3d формате восприятия(разные вариации возможно..) .. Было уже давно в книгах описанно... И стульчик по середине😀...

Ответить
0
Maksim Shcheglov

Вопрос такой, а зачем это все нужно ?

Ответить
0
Tick

Бабки зашибать офигенские

Ответить
0
Nikolay Skidanov

 Матрица

Ответить
0
Михаил Беркут

"Любовь к трем Цукербринам" выходит на новый уровень

Ответить
0
ЯжПрограммист

Если оно и правда в итоге окажется похоже на это, то хз...

Ответить
0
Bobur Nazirov

Hello

Ответить
0
Turbo Fox

Прям как в фильме "Первому игроку приготовиться" пойду копить на шлем и перчатки.
Я был Дэвидом Лайтманом, персонажем Бродерика в фильме «Военные игры», в первой его сцене. Я оказался внутри кино

Ответить
0
Deni Baskovsky

Метавселенная очень крутая тема. Но ей, как мне кажется, будет не хватать возможностей цифрового двойника. О нем я писал в своей статье https://baskovsky.ru/2021/07/цифровой-двойник-реальных-действий/ 

Цифровой двойник реальных действий
Абстракты (abstract) из словаря (schema) связывают документы в уникальной области (spaces…
baskovsky.ru
Ответить
0
Bobur Nazirov

Hello ред.

Ответить
0
Руслан Агаев

Виртуальная реальность что ли?) так есть же VR chat

Ответить
0
Николай Ермаков

А что там с прошлыми проектами фб? Либра там, Окулус?

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 36 комментариев
Маркетинг
Alexander Chizhov
Как вывести бренд на европейский рынок при помощи соцсетей. Кейс Rosan Pay

Студия Чижова рассказывает, как при помощи социальных сетей продавать товары на европейском рынке.

4 4 комментария
6
Sigur
Контроль доступа как сервис: интегрированное решение Gaskar Group на базе Sigur
0 Обсудить
3
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Сервисы
Nazigul Jusupova
«TikTok пришёл к нам, а не мы к нему»: глава Microsoft рассказал о несостоявшейся покупке платформы в 2020 году Статьи редакции

TikTok обсуждала продажу части бизнеса на фоне запрета в США.

9 9 комментариев
8
IPQuorum
Зачем платить больше?

Генеральный директор IPCodex, юрист Наталья Полианчик — о том, почему кинотеатрам не стоит обижать кинокомпозиторов

1 1 комментарий
–1
Маркетинг
Андрей Чумаченко
Чеклист по развитию личного бренда

Для чего нужно развивать личный бренд? Если вы не можете самостоятельно ответить на этот вопрос, то, скорее всего, личный бренд вам развивать не нужно (как и тратить время на этот текст).

2 2 комментария
Easydocs
Как охватить 98% сотрудников кадровым электронным документооборотом

Кейс Альфа-Лизинга и EasyDocs

2 2 комментария
7
Право
Делобанк
Когда налоговая принудительно закрывает ИП и как этого не допустить

Многие индивидуальные предприниматели работают и даже не подозревают, что их могут закрыть в любой момент. С сентября прошлого года у налоговой службы появилось право принудительно исключать из госреестра ИП, которые не сдают отчётность и не закрывают долги по налогам.

13 13 комментариев
14
Открытие Инвестиции
Китай запретил любые операции с криптовалютами

Китай объявил все операции с криптовалютами нелегальными. Запрещено оказание любых услуг, связанных с криптовалютами и соответствующими производными инструментами.

2 2 комментария
3
Маркетинг
TextBack
7 ошибок бизнеса при продажах в WhatsApp

Как перестать проваливать план продаж и начать зарабатывать с помощью WhatsApp? Делимся советами и лайфхаками для тех, кто хочет увеличить свою выручку и окупить инвестиции на продвижение бренда.

2 2 комментария
Мнения
Полина Лааксо
Интернет превратил деньги в игру, а криптовалюта и знаменитости вроде Маска её «раздувают» — и это опасно Статьи редакции

Обыватели инвестируют в цифровые активы, надеясь мгновенно разбогатеть и стать, например, частью «племени» Илона Маска. Однако выгоду с них в основном получают разработчики, пиарщики и биржи, считает Fast Company. Для простых людей инвестиции в криптовалюту — это лотерея, чаще всего запрограммированная на проигрыш.

Своими публикациями Илон Маск неоднократно провоцировал как подъёмы, так и падения стоимости криптовалюты Dogecoin Time
0 Обсудить
5
NPLaw
Новый налоговый режим для малого бизнеса

Федеральная налоговая служба подготовила законопроект о новом налоговом режиме для малого бизнеса, который предполагает освобождение от взносов на пенсионное, социальное и медицинское страхование за себя и сотрудников при увеличении налоговой нагрузки.

0 Обсудить
0
Больше статей
null