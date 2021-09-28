Facebook создала фонд для инвестиций в разработку «метавселенной» Статьи редакции
«Метавселенная» может существовать отдельно от Facebook.
- За два года Фонд программ и исследований XR (расширенная реальность) планирует инвестировать $50 млн в программы и исследования, которые помогут создать платформу для взаимодействия людей вне физического пространства и без привязки к определённым устройствам. «Метавселенная» может существовать отдельно Facebook.
- Компания будет «сотрудничать с промышленными партнёрами, группами по защите гражданских прав, правительствами, некоммерческими организациями и академическими учреждениями, чтобы определить, как создавать эти технологии ответственно».
- Фонд будет сотрудничать с партнёрами по вопросам экономических возможностей, конфиденциальности, безопасности, равенства и инклюзивности.
- «Вы сможете проводить время с друзьями, работать, играть, учиться, делать покупки, творить. Речь не только о том, чтобы проводить больше времени в интернете, а о том, чтобы сделать это время более значимым», — говорится в публикации в блоге компании. Компания планирует реализовать свои продукты в ближайшие 10-15 лет.
Компания планирует реализовать свои продукты в ближайшие 10-15 лет
Похоже на какой-то распил, я понимаю еще 2-3 года, но смотреть на 10-15 лет вперед как-то баснословно. Все изменится, мир изменится, интернет изменится. Это все равно что смотреть из 90-х годов на айфоны и что-то пытаться размышлять по этому поводу. ред.
Джобс не открывал никакого фонда для планшетов будущего, а лишь сказал: "What we want to do is we want to put an incredibly great computer in a book that you can carry around with you and learn how to use in 20 minutes ... and we really want to do it with a radio link in it so you don't have to hook up to anything and you're in communication with all of these larger databases and other computers." — другими словами у него была идея, но не было технологий. Не очень удачное сравнение. ред.
Разумеется, идти в будущее - это правильно. Но сейчас чаще всего создается лишь имитация и заигрывание с проектами, которые должны поменять концепцию социальных сетей. Если это будет "Лабиринт отражений" Лукьяненко - ради Бога. "Метавселенная", которая будет объединять какие-то промышленные компании и другие организации - зачем это нужно?
На Виси был интересный материал на эту тему не так давно:
Метавселенная очень крутая тема. Но ей, как мне кажется, будет не хватать возможностей цифрового двойника. О нем я писал в своей статье https://baskovsky.ru/2021/07/цифровой-двойник-реальных-действий/
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