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Финансы
Маша Цепелева

ЦБ оштрафовал группу трейдеров за манипулирование рынком — они скупали активы, разгоняли их цену и перепродавали Статьи редакции

Трейдеры получили штрафы от 3000 до 5000 рублей, а доход превысил несколько миллионов рублей.

  • В 2018-2021 годах трое трейдеров Алексей Пермяков, Александр Смирнов и Елена Байрамова манипулировали рынком ценных бумаг по методу pump&dump, выяснил Банк России.

  • Они скупали активы, завышали на них цены за счёт выставления «агрессивных» заявок на покупку и продавали. Схему повторяли несколько раз за торговую сессию.

  • В манипуляциях применялись низколиквидные акции, например ПАО «Калужская сбытовая компания», «Астраханская энергосбытовая компания», ПАО «Меридиан» и другие. «"Разогнать" рынок на несколько десятков процентов можно было и с помощью 300 тысяч рублей», — сообщил «Интерфаксу» директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

  • Выгода трейдеров могла составлять около 5-10 тысяч рублей для каждой операции, но из-за их массовости общая сумма дохода превышала несколько миллионов рублей по каждому счету. По словам представителя ЦБ, манипуляции оказывали кратковременное влияние на цену, но другие инвесторы несли потери.

  • По статье административного кодекса, манипулирование рынком наказывается штрафом от 3000 до 5000 рублей. ЦБ также направил предписания «Московской бирже», ПАО «СПБ Биржа», АО СПВБ о приостановлении сделок и проведения операций по торговым счетам Пермякова и Смирнова.

#цб #акции #новость

2376 просмотров
37 37 комментариев
10
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37 комментариев
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Артём Чупраков

Это не новость, а целая инструкция. ред.

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39
Василий Белогородов

Так, я за вами буду в очереди на штраф.

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15
Сергей Гулькин

В чем инструкция. Всем эти схемы давно известны. Уже с 1637 года и тюльпановой лихорадки.

Ответить
5
Артём Чупраков

Краткая и понятная для новичков)

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5
Сергей Гулькин

Новички не реализуют ее. Главным пререквизитом для реализации этой схемы является наличие покупателя при таких манипуляциях. То есть ещё где то надо разместить «позитивные» новости про эти компании, что бы стихийно начали набегать физ. лица и выкупать у манипуляторов.

В противном случае вы либо в ноль, либо в минус продадите бумаги.

Теперь реализуют, так как я описал недостающий винтик)))

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8
andr oid

Создаёшь канал в телеге, называешь его «мамкин трейдер» и вперёд 

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10
Semyashkin Oleg

РДВ, пульс и прочие именно этим и занимаются)

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0
Вячеслав Андреевич

Уже запись идёт в группу трейдеров. Когда старт?

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3
Aziz Aibekuulu

Боже, как же я люблю комменты VC.RU

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8
Sergey Vasiliev

Наказание такое же смешное, как и преступление 

Ответить
10
Nikolay Skidanov

а особенно как штраф.

Ответить
1
Андрей Николаевич

А Елена как отмазалась?

Ответить
5
Игорь Рачук

Сдала остальных)

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0
RobinzonCruzo

Когда панорама ушла в отпуск, но новости публиковать надо

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4
Марсель
Ответить
4
Alexandr Shkuriin

Тааак, а Елена какие манипуляции применила, что в конечный список не попала?))

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3
Noblesse. tv

Кто бл* покупал этот не ликвид на несколько млн и как они со своими 300к разогнали ликвидность? Несколько десятков % или миллионы рублей?) ред.

Ответить
2
Уоррен Баффет

Фильмы "Бойлерная" и "Волк с Уолл-Стрит", там вам все объяснят.

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2
Noblesse. tv

Смотрел, но для разгона такого шлака, а тем более выставления агрессивных заявок на покупку, нужно немного больше денежных знаков

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0
Уоррен Баффет

Как же вы смотрели? Вместо ден.знаков там была команда ушлепков, насколько я помню.

Ответить
3
Noblesse. tv

В статье речь всего о 2х ушлепках, а Елена при бабле)

Ответить
0
Уоррен Баффет

Тут вам не США. 2 - это все, кого успели поймать.

Ответить
1
feiry fairy

Плечи никто не отменял. Но суммы тут не важны, покупатели то откуда возьмутся, надо создавать какой-нибудь модный телеграмм канал, звать хомяков "пампить" и закрываться об них.

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0
Клим Горяев

Какие плечи.... Бумаги немаржинальные. Кроме телеграма есть и другие источники

Пульс, мфд, ВК

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1
Игорь Мазаев

"Пампи-дампи", "Пампим вместе", "Пам-пам-памп" — определенно я бы смог возглавить эту секту🤔

Ответить
0
Marat Ahiar

Рекомендую ребятам после такого пиара от цбр:
1. создать курс
2. написать книгу
3. снять фильм.

Ответить
2
Роман Ваничкин

Кто назначает такие штрафы, принимая статью? Вот чем руководствуются? :)

Ответить
0
Артём Чупраков

Суммой выгоды с одной сделки)

Ответить
0
Evgeniy Zorin

Мне кажется такие солидные штрафы только простимулируют схему)

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0
Лев Щенин

Утром - ПАМП !
Вечером - ДАМП !
Смотри, не перепутай !
(кстати, при чём тут Кутузов ?)

Ответить
0
Noblesse. tv

Pop-it в помощь- точно не перепутаешь)

Ответить
0
Лев Щенин

Эх, молодёжь, молодёжь...
Классику знать надо !

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0
BadDaytrader ∞

Ай ай ай

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0

Комментарий удален

Сергей Милосердов

Ахаха, wallstreetbets местного разлива))

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0
Игорь Мазаев

Разогнали — опустили. И что ? У них весомый пакет и весомые заявки. Что хотят, то и делают.
Манипуляторов бояться — на IPO не выходить. ред.

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0
Nijam Khan

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–1
feiry fairy

1 https://www.youtube.com/watch?v=hHxI3B5QFO0
2 https://www.youtube.com/watch?v=ZxP4q4x3sgg
3 https://www.youtube.com/watch?v=EuhlYOfqO_g

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–1
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