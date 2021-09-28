В 2018-2021 годах трое трейдеров Алексей Пермяков, Александр Смирнов и Елена Байрамова манипулировали рынком ценных бумаг по методу pump&dump, выяснил Банк России.

Они скупали активы, завышали на них цены за счёт выставления «агрессивных» заявок на покупку и продавали. Схему повторяли несколько раз за торговую сессию.

В манипуляциях применялись низколиквидные акции, например ПАО «Калужская сбытовая компания», «Астраханская энергосбытовая компания», ПАО «Меридиан» и другие. «"Разогнать" рынок на несколько десятков процентов можно было и с помощью 300 тысяч рублей», — сообщил «Интерфаксу» директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Выгода трейдеров могла составлять около 5-10 тысяч рублей для каждой операции, но из-за их массовости общая сумма дохода превышала несколько миллионов рублей по каждому счету. По словам представителя ЦБ, манипуляции оказывали кратковременное влияние на цену, но другие инвесторы несли потери.