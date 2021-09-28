ЦБ оштрафовал группу трейдеров за манипулирование рынком — они скупали активы, разгоняли их цену и перепродавали Статьи редакции
Трейдеры получили штрафы от 3000 до 5000 рублей, а доход превысил несколько миллионов рублей.
В 2018-2021 годах трое трейдеров Алексей Пермяков, Александр Смирнов и Елена Байрамова манипулировали рынком ценных бумаг по методу pump&dump, выяснил Банк России.
Они скупали активы, завышали на них цены за счёт выставления «агрессивных» заявок на покупку и продавали. Схему повторяли несколько раз за торговую сессию.
В манипуляциях применялись низколиквидные акции, например ПАО «Калужская сбытовая компания», «Астраханская энергосбытовая компания», ПАО «Меридиан» и другие. «"Разогнать" рынок на несколько десятков процентов можно было и с помощью 300 тысяч рублей», — сообщил «Интерфаксу» директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Выгода трейдеров могла составлять около 5-10 тысяч рублей для каждой операции, но из-за их массовости общая сумма дохода превышала несколько миллионов рублей по каждому счету. По словам представителя ЦБ, манипуляции оказывали кратковременное влияние на цену, но другие инвесторы несли потери.
По статье административного кодекса, манипулирование рынком наказывается штрафом от 3000 до 5000 рублей. ЦБ также направил предписания «Московской бирже», ПАО «СПБ Биржа», АО СПВБ о приостановлении сделок и проведения операций по торговым счетам Пермякова и Смирнова.
Новички не реализуют ее. Главным пререквизитом для реализации этой схемы является наличие покупателя при таких манипуляциях. То есть ещё где то надо разместить «позитивные» новости про эти компании, что бы стихийно начали набегать физ. лица и выкупать у манипуляторов.
В противном случае вы либо в ноль, либо в минус продадите бумаги.
Теперь реализуют, так как я описал недостающий винтик)))
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