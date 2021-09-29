Mail.ru Group вложила в разработчиков игр больше 6 млрд рублей c 2017 года Статьи редакции
Всего инвестиции привлекли 45 разработчиков, но «нужных результатов» достигли только семь.
- С 2017 года в инвестиционное подразделение Mail.ru Group My.Games Venture Capital поступило больше тысячи проектов от российских и зарубежных игровых студий, из которых финансирование получили порядка 45, рассказал РБК сооснователь экосистему My.Games и операционный директор Mail.ru Group Владимир Никольский.
- Из 45 студий «нужных результатов» достигли и полноценно присоединились к My.Games пока только семь студий. По словам, Никольского не все компании в этой сфере сразу добиваются успеха.
- Самая большая сумма инвестиций — 2 млрд рублей в студию Deus Craft из Новосибирска, разработавшую игру Grand Hotel Mania. Игру выпустили в июле 2020 года, а к августу она заняла второе среди мобильных игр по размеру выручки в категории time management на iOS и Android, рассказал Никольский.
- В белорусскую Swag Masha компания вложила $150 тысяч. Компания начала зарабатывать сразу после запуска своего проекта Love Sick: Interactive Stories и вернула средства за несколько месяцев.
- По данным издания, в первой половине 2021 года выручка My.Games увеличилась на 18%, до 22,1 млрд рублей.
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