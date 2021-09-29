Что нужно было знать о SEO, прежде чем запускать стартап

Создавая сервис хранения багажа Qeepl, мы не осознавали, что SEO-продвижение станет для нас основным каналом привлечения клиентов. Поэтому нам пришлось трижды переделывать сайт и погружаться в азы поисковой оптимизации с нуля. В статье я расскажу наш путь в SEO — от первого осознания его необходимости, до попадания в ТОП Яндекса и Google.