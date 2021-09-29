Облако на основе доказательств: как оценить эффективность трансформации ИТ-инфраструктуры

Когда все переходят в онлайн, непросто сказать что-то новое и полезное об облачных технологиях. Но успешные истории не отменяют реальность, в которой периодически возникает «ошибка выжившего». Переход в облако — это не поездка в ИТ-диснейленд.