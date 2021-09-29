Игровая компания Nexters запустила Boost — проект поддержки русскоязычных разработчиков с инвестициями до $2,5 млн Статьи редакции
Компания хочет получить долю в перспективных студиях в обмен на помощь в продвижении на мировом рынке.
- Программа Boost ориентирована на русскоязычных разработчиков из стран Восточной Европы. Участники получат от $500 тысяч до $2,5 млн и помощь в выходе на мировой рынок в обмен на долю в капитале.
- Руководители отделов и топ-менеджеры Nexters будут наставниками участников программы. Они смогут помочь с UX, управлением сообществом, монетизацией и привлечением пользователей.
- Для участия разработчикам надо подать заявку на сайте программы Nexters Boost. Кандидатов будут оценивать по игровому прототипу или минимально жизнеспособному продукту, структуре команды, рыночному потенциалу для глобальной аудитории, продуктовым и маркетинговым инновациям.
- Запуск Boost — первый шаг в стратегии по слияниям и поглощениям, пояснила компания в заявлении.
- Nexters вышла на биржу Nasdaq в августе 2021 года с оценкой бизнеса в $1,9 млрд. Компания со штаб-квартирой на Кипре принадлежит основателям Андрею Фадееву, Борису Герцовскому и топ-менеджерам. В 2018 году её совладельцами стали основатели Playrix братья Бухманы.
- В 2020 году Nexters вошла в пятерку крупнейших независимых разработчиков игр в Европе, по данным AppMagic, которые приводит компания.
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