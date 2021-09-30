Сервис по управлению данными о товарах Brandquad привлёк €2,5 млн от Skolkovo Ventures и Bpifrance Статьи редакции
Средства пойдут на расширение международного присутствия и открытие научно-исследовательского центра во Франции.
Brandquad направит инвестиции на рост и выход в новые индустрии — в частности, на активное расширение сбыта в России, Европе, ОАЭ и США и создание научно-исследовательского центра во Франции, рассказали vc.ru в компании.
Средства предоставлены в виде конвертируемого займа и льготного кредита.
Brandquad — разработчик платформы для производителей и ритейлеров. Она собирает данные о продуктах, хранит их, следит за их актуальностью и автоматизирует процесс размещения товаров в любые каналы продаж.
У компании есть офисы в России, Франции и ОАЭ. В России среди клиентов компании бренды L’Oreal, Unilever, Nestle, в Европе — Colgate Palmolive, Estee Lauder, Hills Pet и другие.
В системе Brandquad хранятся и обрабатываются данные о более чем 600 брендах и 30 млн товарных позиций (SKU). Данные о товарах передаются по 2 тысячам каналам, в том числе для Ozon, «Магнита», X5 Group, других крупных российских онлайн-ритейлеров и более 100 площадок в Европе.
В 2018 году стартап получил посевные инвестиции в 16 млн рублей, а в 2019 году привлёк 187,5 млн рублей.
Выручка группы за 2019 год составила примерно 140 млн рублей. По данным «Контур.Фокуса», выручка юрлица сервиса ООО «Бренд Квад» в 2020 году составила 157,3 млн рублей, чистый убыток — 30,9 млн рублей.
Digital-агентство «Атвинта» рассказывает, как через дизайн интересно презентовать каталог оборудования на сайте.
Стоит $29.
LinkedIn тестирует возможность монетизации виртуальных событий, происходящих на своей платформе. В перспективе на этом сможет зарабатывать как сама компания, так и ее пользователи.
Оценка компании может составить 29-35 млрд рублей, считает эксперт.
Тема странная и потому подать мы хотим ее как большой вопрос ко всем, кто связан с работой ПВЗ Wildberries. Слышали ли вы о таком факте или все это фейк? Новость звучит очень серьезно, но, вместе с тем, похожа на вброс от конкурентов. Если вы в курсе ситуации, пожалуйста, расскажите о ней в комментариях.
19 октября TikTok Summit & Awards соберёт экспертов платформы и лидеров российского рекламного рынка. В рамках мероприятия пройдет церемония награждения брендов за лучшие достижения в области маркетинга на платформе TikTok.
Средства пойдут на расширение международного присутствия и открытие научно-исследовательского центра во Франции.
Размер пошлин может увеличиться до запретительных, считают эксперты.
В этом материале расскажем о современном аналитическом инструменте — платформе Loginom. В нашей статье вы узнаете, как можно автоматизировать анализ данных, легко консолидировать данные из разных источников, быстро настроить ETL-процедуры, избавиться от рутинных расчетов, улучшить производительность и качество анализа. Если Вы — аналитик,…
Когда все переходят в онлайн, непросто сказать что-то новое и полезное об облачных технологиях. Но успешные истории не отменяют реальность, в которой периодически возникает «ошибка выжившего». Переход в облако — это не поездка в ИТ-диснейленд.