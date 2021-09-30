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Финансы
Евгения Евсеева

Сервис по управлению данными о товарах Brandquad привлёк €2,5 млн от Skolkovo Ventures и Bpifrance Статьи редакции

Средства пойдут на расширение международного присутствия и открытие научно-исследовательского центра во Франции.

2 2 комментария
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Brandquad направит инвестиции на рост и выход в новые индустрии — в частности, на активное расширение сбыта в России, Европе, ОАЭ и США и создание научно-исследовательского центра во Франции, рассказали vc.ru в компании.

Средства предоставлены в виде конвертируемого займа и льготного кредита.

Brandquad — разработчик платформы для производителей и ритейлеров. Она собирает данные о продуктах, хранит их, следит за их актуальностью и автоматизирует процесс размещения товаров в любые каналы продаж.

У компании есть офисы в России, Франции и ОАЭ. В России среди клиентов компании бренды L’Oreal, Unilever, Nestle, в Европе — Colgate Palmolive, Estee Lauder, Hills Pet и другие.

В системе Brandquad хранятся и обрабатываются данные о более чем 600 брендах и 30 млн товарных позиций (SKU). Данные о товарах передаются по 2 тысячам каналам, в том числе для Ozon, «Магнита», X5 Group, других крупных российских онлайн-ритейлеров и более 100 площадок в Европе.

В 2018 году стартап получил посевные инвестиции в 16 млн рублей, а в 2019 году привлёк 187,5 млн рублей.

Выручка группы за 2019 год составила примерно 140 млн рублей. По данным «Контур.Фокуса», выручка юрлица сервиса ООО «Бренд Квад» в 2020 году составила 157,3 млн рублей, чистый убыток — 30,9 млн рублей.

#новость #стартапы #инвестиции #brandquad #фрии

2 2 комментария
3
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Jack Hammer

Сколково

😂😂😂😂

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Dennis Gooddeni

Создание научно-исследовательского центра во Франции 🧑‍🎨🧑‍🎨🤓🤓 что они там исследовать то будут ??? 🤦‍♂

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