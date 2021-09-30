Группа купила долю в лейбле своего издателя и стала контролировать создание песен, а также эффективно планировала выступления — вместо длинных туров участие на ТВ-шоу с большой аудиторией, пишет Fortune.

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ABBA Global Times

В марте 1980 года музыкальный журнал High Fidelity написал: «ABBA готова к Fortune 500». Хоть это была шутка, в ней была доля правды — шведская четвёрка и её менеджер Стиг Андерссон построили бизнес-империю, пишет издание. К 1980 году финансовые интересы ABBA включали производителя велосипедов, лизинговые компании и нефтеторговую фирму.

Успешные и провальные сделки подкрепляли образ группы как финансовой поп-машины — и он не всегда был положительным, отмечает Fortune.

Группа методично вела бизнес

Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Агнета Фельтског и Анни-Фрид Лингстад на момент создания ABBA уже были ветеранами шведской эстрады. «Музыканты наступили на всевозможные грабли и набрались опыта», — писал биограф группы Карл Магнус Пальм.

У всей четвёрки сложились тесные отношения с их менеджером, продюсером и издателем Стигом Андерссоном, и они выкупили долю в его лейбле Polar Music. Так группа обеспечила себе финансовый и творческий контроль: сама отвечала за тексты, музыку, концерты и записи, выбирала дистрибьюторов на каждом рынке.

Стиг Андерсон в центре вместе с ABBA Gustavo Bajo

Кроме того, группа эффективно планировала выступления: вместо длинных и утомительных туров выбирала телепередачи с максимальной аудиторией для каждого рынка.

«Мы привыкли думать, что рок- и поп-звезды — это люди свободного духа, которые думают только о музыке, концертах, наркотиках, выпивке и фанатках. Но ABBA действовала очень рационально», — рассказал Пальм.

В 1970-е на такую эффективность смотрели с подозрением. Критики не только ругали ABBA за коммерческую и шаблонную музыку, но и не одобряли её маркетинговую стратегию. Например, в 1977 году Rolling Stone написало о группе статью «Звуки бизнеса», где говорилось: «Рост ABBA был слишком методичен, так что некоторые даже подозревают, что маркетинг интересует группу больше, чем сама музыка».

За ABBA закрепилась репутация, которая готова ставить бизнес превыше музыки. Однако Пальм отвечал, что группа использовала бизнес-навыки, чтобы добиться творческой свободы.

ABBA Bloomberg

Одной из постоянных проблем ABBA была попытка легально снизить высокие шведские налоги, которые тогда могли лишить богатых людей части заработка, пишет Fortune. Для этого группа с Андерсоном создавала сложные схемы компаний — и это привело к основанию нефтеторговой компании Pol Oil.

Пальм рассказывал, что в 1980 году Pol Oil купила 55 тысяч тонн сырой нефти на бирже Роттердама, чтобы продать её по более высокой цене. Но ничего не вышло — на момент покупки цены на нефть были на пике из-за сложной обстановке в Иране, к тому же фирма неправильно оценила её качество. Нефть подешевела, пришлось продавать её с убытком. На этом Pol Oil потеряла 3,3 млн фунтов, в 2021-м это около $18 млн.

Фильмы и мюзиклы приносят больше, чем музыка

После распада ABBA в 1982-м музыка не приносила её участникам денег — группа вышла из моды, пишет Fortune. Однако к началу 90-х это изменилась — отчасти из-за культового статуса четвёрки в гей-среде, а отчасти из-за выпуска сборника лучших хитов «ABBA Gold» в 1992-м.

Его тираж составил 31 млн копий, а в июле 2021-го он стал первым альбомом в истории, который провёл 1000 недель (больше 19 лет) подряд в британских чартах.

В 1999 году вышел мюзикл Mamma Mia, который посмотрели, согласно сайту группы, 60 млн человек в 440 городах. В 2008-м по мюзиклу вышел фильм, а в 2018-м — его сиквел. Первый фильм заработал в прокате $609 млн, второй тоже был вполне успешен, пишет Fortune.

Выступление Mamma Mia Fortune

Ульвеус, Бенни Андерссон и Лингстад были инвесторами первого мюзикла. Кроме того, Ульвеус вложился в музей ABBA в Стокгольме. Главные источники денег музыкантов, по словам Пальма, — это не старые хиты, а мюзикл и фильмы.

Точное состояние музыкантов неизвестно. Пальм оценил, что и Ульвеус, и Бенни Андерссон в 2013 году были «кроновыми миллиардерами» — у них было минимум по $117 млн. У Лингстад — около $242 млн, у Фельтског — менее $100 млн. Вероятно, сегодня музыканты стали еще богаче, пишет издание.

В 2000 году ABBA отказалась от $1 млрд за турне-воссоединение на 250 концертов. Другие группы, которые проводят такие туры, решают: это большая сумма, от такого отказаться нельзя, говорит Пальм. «Но ABBA сказала “нет, мы лучше будем сидеть дома и поливать цветочки”. Это очень шведский подход».

В сентябре 2021 года группа объявила о новых концертах — но сами музыканты, которым уже за 70, ехать в тур не хотят. Это будут концерты с виртуальными моделями, разработанными на основе записей концертов 70-х.

За несколько десятков лет критики изменили взгляд на музыку ABBA, а истории о деловой хватке теперь воспринимают не с подозрением, а с уважением, пишет издание.