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Финансы
Маша Цепелева

Владелец брендов Befree, Love Republic, Zarina и Sela запланировал провести IPO — «Ъ» Статьи редакции

Оценка компании может составить 29-35 млрд рублей, считает эксперт.

  • Melon Fashion Group, которая владеет сетями Befree, Love Republic, Zarina и Sela, начала готовиться к проведению IPO, рассказали три источника «Ъ» в инвестиционных кругах. Размещение может пройти в 2022–2023 годах на Московской бирже.

  • По собственным данным, Melon Fashion Group управляет 819 магазинами в России, Украине, Белоруссии, Казахстане и Армении. По данным базы «Контур.Фокуса», выручка компании в 2020 году выросла на 9,7%, до 25,05 млрд рублей, прибыль составила 2,58 млрд рублей (2,07 млрд рублей была в 2019 году).
  • 35,96% Melon Fashion Group принадлежит шведской Eastnine, 35,53% — I.G.M. Manufactrust председателя совета директоров группы Дэвида Келлермана, 11,24% — шведскому фонду East Capital, 6,12% — гендиректору Михаилу Уржумцеву.
  • В ходе IPO компания может разместить до 45% акций, считает источник «Ъ» в инвестиционных кругах. Оценка компании может составить 10–12 EBITDA на фоне успешных IPO Ozon и Fix Price. Это 29–34,8 млрд рублей.
  • В ноябре 2019 года «Сбербанк CIB» начал искать покупателей на контрольную долю в Melon Fashion Group. Доля могла стоить до 9 млрд рублей, её не удалось продать.

#новость #mfg

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3 3 комментария
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3 комментария
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Jack Hammer

Ого, Села еще существует.

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1
Максим Когтев

Владелец Sela продал бренд и бизнес в Melon Fashion Group давно 

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1
Альберт Воронков

Ну, не Зара, конечно, так что IPO может быть и не таким удачным

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