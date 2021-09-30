Владелец брендов Befree, Love Republic, Zarina и Sela запланировал провести IPO — «Ъ» Статьи редакции
Оценка компании может составить 29-35 млрд рублей, считает эксперт.
Melon Fashion Group, которая владеет сетями Befree, Love Republic, Zarina и Sela, начала готовиться к проведению IPO, рассказали три источника «Ъ» в инвестиционных кругах. Размещение может пройти в 2022–2023 годах на Московской бирже.
- По собственным данным, Melon Fashion Group управляет 819 магазинами в России, Украине, Белоруссии, Казахстане и Армении. По данным базы «Контур.Фокуса», выручка компании в 2020 году выросла на 9,7%, до 25,05 млрд рублей, прибыль составила 2,58 млрд рублей (2,07 млрд рублей была в 2019 году).
- 35,96% Melon Fashion Group принадлежит шведской Eastnine, 35,53% — I.G.M. Manufactrust председателя совета директоров группы Дэвида Келлермана, 11,24% — шведскому фонду East Capital, 6,12% — гендиректору Михаилу Уржумцеву.
- В ходе IPO компания может разместить до 45% акций, считает источник «Ъ» в инвестиционных кругах. Оценка компании может составить 10–12 EBITDA на фоне успешных IPO Ozon и Fix Price. Это 29–34,8 млрд рублей.
- В ноябре 2019 года «Сбербанк CIB» начал искать покупателей на контрольную долю в Melon Fashion Group. Доля могла стоить до 9 млрд рублей, её не удалось продать.
Стоит $29.
Оценка компании может составить 29-35 млрд рублей, считает эксперт.
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