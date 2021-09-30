Компания рассчитывает привлечь $400 млн.

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Softline планирует потратить деньги на органический рост и покупку новых компаний, сообщает «Интерфакс». Детали и дату IPO — не раскрывает.

Компания основана в 1993 году и предлагает программы и ИТ-сервисы для партнёров в 55 странах. По данным «Интерфакса», около половины оборота приходится на продажу продуктов и услуг Microsoft.

Известно, что Softline выставит на продажу часть бумаг действующих акционеров, но в целом предложение будет «преимущественно» состоять из новых бумаг.

Глобальными координаторами IPO выступят Credit Suisse, J.P.Morgan и «ВТБ Капитал», сбором и учётом заявок от инвесторов будут заниматься Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sber CIB.

Softline сообщала о планах провести IPO в мае 2021 года, когда опубликовала результаты за прошлый год — оборот вырос на 9% до $1,8 млрд. Данные о выручке и прибыли не сообщает. Основной доход приносят облачные сервисы, подписка на программы и аппаратные решения.