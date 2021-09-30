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Финансы
Маша Цепелева

Российский поставщик ИТ-решений и сервисов Softline проведёт IPO на Московской и Лондонской биржах Статьи редакции

Компания рассчитывает привлечь $400 млн.

6 6 комментариев
901 просмотров

Softline планирует потратить деньги на органический рост и покупку новых компаний, сообщает «Интерфакс». Детали и дату IPO — не раскрывает.

Компания основана в 1993 году и предлагает программы и ИТ-сервисы для партнёров в 55 странах. По данным «Интерфакса», около половины оборота приходится на продажу продуктов и услуг Microsoft.

Известно, что Softline выставит на продажу часть бумаг действующих акционеров, но в целом предложение будет «преимущественно» состоять из новых бумаг.

Глобальными координаторами IPO выступят Credit Suisse, J.P.Morgan и «ВТБ Капитал», сбором и учётом заявок от инвесторов будут заниматься Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sber CIB.

Softline сообщала о планах провести IPO в мае 2021 года, когда опубликовала результаты за прошлый год — оборот вырос на 9% до $1,8 млрд. Данные о выручке и прибыли не сообщает. Основной доход приносят облачные сервисы, подписка на программы и аппаратные решения.

  • В августе 2016 года Softline привлекла $40 млн от Da Vinci Capital. Тогда компания впервые сообщила о планах проведения IPO «в течение трёх лет».
  • В январе 2021 года группа купила индийский ИТ-компанию Embee, а в апреле — немецкую Softline AG, сообщает Reuters.

#новость #softline

6 6 комментариев
2
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Николай Черных

Бизнес по перепродаже софта идёт на ипо! Ух ты

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2
Rezon Altos

Ну ритейл есть на бирже, хотя все же я пас.

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0
Sergey Nikolaevich Gerasimov

Я на последнем абзаце мозг сломал)

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1
Artemy

Дожили. Эпидемия какая-то. Гребаный Софтлайн уже на IPO выходит. И прям в Лондоне. Интересно, когда дойдет до делистинга, как с Мегафоном.

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1
Vladislav Sukhin

Половина оборота - $900 млн, это дистрибьюция продукции MS, там маржа несколько процентов за продукты и немного больше за сервисы, продажа железа тоже низкомаржинальный бизнес. Что там делает 6000 сотрудников, ключики по email пересылают?

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1
Виктор Булов

VC скоро пойдет на IPO

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0
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