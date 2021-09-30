«Сбер» сообщил о возможном IPO «Самоката» и Delivery Club на фоне интереса инвесторов Статьи редакции
Компании могут выйти на биржу в 2022-2023 годах.
- «В нашем совместном с Mail.ru Group предприятии есть очень интересные, быстро развивающиеся активы. В первую очередь, конечно же, это “Самокат” и Delivery Club. Мы думаем, что потенциально, возможно, начиная уже со следующего или с 2023 года, будет иметь смысл подумать о публичном размещении этих активов», — передаёт «Интерфакс» слова первого зампреда правления банка Льва Хасиса.
- Конкретного плана у «Сбера» нет. В сентябре 2021 года директор по связям с инвесторами Mail.ru Group Татьяны Волочкович заявила, что IPO совместных предприятий со «Сбером» может пройти в 2022 году.
Mail.ru Group и «Сбер» владеют по 45% в совместном предприятии, в которое входят такси «Ситимобил», каршеринг «Ситидрайв», автоматы с едой DC Daily, сервис доставки готовых блюд Performance Group, «2ГИС», сервисы доставки еды и продуктов Delivery Club, «Кухня на районе» и «Самокат».
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