Подборка кейсов: digital-профессии для фитнес-тренера, инженера-механика и музыканта

За последние два года мир изменился необратимо: часть бизнеса приостановила работу или живет краткосрочным планированием, часть — срезала маркетинговые бюджеты и уменьшила штат, но еще более значительная часть ушла в онлайн и сделала ставку на digital-специалистов. А это значит перспективы трудоустройства у таких специалистов тем выше, чем…