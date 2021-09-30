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Финансы
Маша Цепелева

«Сбер» сообщил о возможном IPO «Самоката» и Delivery Club на фоне интереса инвесторов Статьи редакции

Компании могут выйти на биржу в 2022-2023 годах.

  • «В нашем совместном с Mail.ru Group предприятии есть очень интересные, быстро развивающиеся активы. В первую очередь, конечно же, это “Самокат” и Delivery Club. Мы думаем, что потенциально, возможно, начиная уже со следующего или с 2023 года, будет иметь смысл подумать о публичном размещении этих активов», — передаёт «Интерфакс» слова первого зампреда правления банка Льва Хасиса.
  • Конкретного плана у «Сбера» нет. В сентябре 2021 года директор по связям с инвесторами Mail.ru Group Татьяны Волочкович заявила, что IPO совместных предприятий со «Сбером» может пройти в 2022 году.

  • Mail.ru Group и «Сбер» владеют по 45% в совместном предприятии, в которое входят такси «Ситимобил», каршеринг «Ситидрайв», автоматы с едой DC Daily, сервис доставки готовых блюд Performance Group, «2ГИС», сервисы доставки еды и продуктов Delivery Club, «Кухня на районе» и «Самокат».

#новость #самокат #deliveryclub #сбер

617 просмотров
7 7 комментариев
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Крипто Кун

Обе компании глубоко убыточны и постоянно генерируют убыток.  И все никак не могут выйти в безубыток как и убер которы сжег почти все деньги инвесторов

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0
Павел Корчагин

Где статистику посмотреть?

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0
Крипто Кун

https://vc.ru/finance/105854-kak-uber-pokazyvaet-pribylnost-poezdok-v-otchetnosti-i-pochemu-eto-pohozhe-na-manipulyacii-dannymi

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0
Крипто Кун

Как найди деливери скину.

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Станислав Романов

Как не взять акции Самоката, они скоро в каждом дворе будут

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Крипто Кун

Продают доллар за 0.90 центов.  

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Поверхностный Илья

Может выйти.
А может и не выйти

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0
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