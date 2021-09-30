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Финансы
Nazigul Jusupova

Honda потратит $45 млрд в течение шести лет на разработку ракет, роботов и летающих машин Статьи редакции

К 2025 году компания определится, собирается ли она запускать воздушное такси.

33 33 комментария
882 просмотров

Honda увеличивает расходы на исследования, но не раскрывает, сколько именно пойдёт на производство ракет, роботов и летающих машин, пишет The Verge.

По данным издания, Honda рассматривает эти направления как часть бизнеса по производству автомобилей.

Компания рассматривает производство eVTOL (электрические летательные аппараты с вертикальным взлётом и посадкой), которые можно использовать как такси. В отличие от других стартапов, которые создают автомобили на литий-ионных батареях, Honda добавит к электродвигателю газовые турбины. Компания собирается до 2025 года принять решение о запуске воздушного такси в 2030 году.

eVTOL Honda

Также Honda разрабатывает робота с «многопалыми руками», который может подбирать и захватывать предметы. Сейчас автопроизводитель изучает дистанционное управление роботом при помощи VR.

Робот Honda Honda

Компания планирует использовать рабочие двигательные установки и технологии управления и наведения для работы над «многоразовой ракетой». Honda приступила к разработке ракетной техники в 2019 году.

Робот Honda Honda

Насколько успешным будет любой из этих исследовательских проектов, еще неизвестно, пишет The Verge.

#новости #honda

33 33 комментария
7
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33 комментария
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Константин Полухтин

Ну первую ракету они уже сделали)

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16
KINCH

Был такой в 2010, только седан на палке, 160лс 🥰
Вот мы на нем шороху наводили по ночам... Никакой самолет не нужен 😂

Ответить
0
Иван Шеметов

я точно не в вк зашёл?

Ответить
6
Christofor

а ты что заходишь в вк?

Ответить
0
Koan

Наконец-то сейчас уже стали бороться с такими мудаками, которые любят шуметь в городе ред.

Ответить
1
KINCH

Согласен, понаставят колхозного выхлопа и нарушают наш с вами покой

Ответить
0
Константин Полухтин

160 сил на тонну веса очень даже неплохо)

Ответить
–1
Дрюс Уилис

И космолет уже один сделали ;) 

Ответить
0
Константин Полухтин

Спорный, но видный дизайн) и кастрированные ЕВРО и экономичностью двигатели) Седан мне нравится больше.

Ответить
0
Koan

Самое главное, что красненькая

Ответить
1
Alex Petrov

Хонда ну давай, я хочу опять покупать ваши машины, такие как вы делали в 80-е и 90-е или хотя бы в начале 00-х.  Это же вы сделав NSX заставили феррари делать суперкары которые не ломаются в   течении одной поездки. ред.

Ответить
4
Сергей Щукин

Два слова: запланированное устаревание 🤷‍♂

Ответить
1
Alexey Shabolkin

Не хотелось бы незапланированного, кстати

Ответить
–1
Сергей Щукин

Вы загуглите - думаю, захочется 😉

Ответить
0
Koan

А ваше мнение автоиндустрия не спрашивает

Ответить
0
quaitiz

Без заводов на территории России массовым автомобилем уже не стать. А с нашей политикой сюда уже никто не сунется с такими инвестициями.

Ответить
0
Alex Petrov

Хонда в принципе сейчас не выпускает культовых автомобилей,  как в тот период что я указал. 

Ответить
0
StepanCapusta

Мировые компании оперируют такими деньги, такими суммами, в нашем российском измерении даже представить сложно..

Ответить
1
Aleksey Kozhevnikov

почему сложно, это всего-лишь примерно равно оттоку капитала из России за год

Ответить
3
StepanCapusta

Ну да.. Я про это и говорю.
Вся Россия и одна частная компания с сопоставимыми суммами

Ответить
0
Gedevan

Ну вообще Сбербанк например крупнее хонды и вполне мог бы наверное потянуть такие же исследования. Думаю тут дело в государстве, в России вкладывать деньги в исследования на много более рискованное занятие чем в Японии из-за непредсказуемости действий власти в России. 

Ответить
0
Nesterov Igor

Ну дают, а как же дворцы построить? 

Ответить
2
quaitiz

Из всех старых автопроизводителей, только Хонда способна на что-то такое. Наверное у них самая сильная инженерная команда и свой подход, поэтому надёжность основных узлов в автомобилях и мотоциклах все ещё не упало так сильно, как у конкурентов, включая великую Тойоту.
Ну и создать реактивный самолёт с нуля, да ещё и пользующийся спросом, мало кто смог.

Ответить
1
Shmyax

Вы точно видели машины, которые Хонда продает сейчас?))

Ответить
0
quaitiz

Полно. Что вас конкретно не устраивает?

Ответить
1
Shmyax

атмосферные двигатели с вариаторами, кнопки со складов тойоты времен перестройки, дубовый пластик, дизайн, который я даже вспомнить не могу, кастрированные ассистенты и функции))) Ну, для начала вот это не устраивает.

Ответить
0
Koan

Есть ещё Toyota и Subaru

Ответить
0
Сергей Щукин
Ответить
1
Nick

Жаль в России больше нет их... 🥴

Ответить
0
Илья Шишкунов

Видимо, они нашли заначку Сиитиро, раз начали аналогично отжигать  ред.

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0

Комментарий удален

Nadir Abdullaev

Запрыгивают в последний вагон скоростного МАСКопоезда

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0
Sigit Ahmd

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0
Азиатский Таксист

Извините, я не хотел приплетать.

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0
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