Honda потратит $45 млрд в течение шести лет на разработку ракет, роботов и летающих машин Статьи редакции
К 2025 году компания определится, собирается ли она запускать воздушное такси.
Honda увеличивает расходы на исследования, но не раскрывает, сколько именно пойдёт на производство ракет, роботов и летающих машин, пишет The Verge.
По данным издания, Honda рассматривает эти направления как часть бизнеса по производству автомобилей.
Компания рассматривает производство eVTOL (электрические летательные аппараты с вертикальным взлётом и посадкой), которые можно использовать как такси. В отличие от других стартапов, которые создают автомобили на литий-ионных батареях, Honda добавит к электродвигателю газовые турбины. Компания собирается до 2025 года принять решение о запуске воздушного такси в 2030 году.
Также Honda разрабатывает робота с «многопалыми руками», который может подбирать и захватывать предметы. Сейчас автопроизводитель изучает дистанционное управление роботом при помощи VR.
Компания планирует использовать рабочие двигательные установки и технологии управления и наведения для работы над «многоразовой ракетой». Honda приступила к разработке ракетной техники в 2019 году.
Насколько успешным будет любой из этих исследовательских проектов, еще неизвестно, пишет The Verge.
Из всех старых автопроизводителей, только Хонда способна на что-то такое. Наверное у них самая сильная инженерная команда и свой подход, поэтому надёжность основных узлов в автомобилях и мотоциклах все ещё не упало так сильно, как у конкурентов, включая великую Тойоту.
Ну и создать реактивный самолёт с нуля, да ещё и пользующийся спросом, мало кто смог.
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