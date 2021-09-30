К 2025 году компания определится, собирается ли она запускать воздушное такси.

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Honda увеличивает расходы на исследования, но не раскрывает, сколько именно пойдёт на производство ракет, роботов и летающих машин, пишет The Verge.

По данным издания, Honda рассматривает эти направления как часть бизнеса по производству автомобилей.

Компания рассматривает производство eVTOL (электрические летательные аппараты с вертикальным взлётом и посадкой), которые можно использовать как такси. В отличие от других стартапов, которые создают автомобили на литий-ионных батареях, Honda добавит к электродвигателю газовые турбины. Компания собирается до 2025 года принять решение о запуске воздушного такси в 2030 году.

eVTOL Honda

Также Honda разрабатывает робота с «многопалыми руками», который может подбирать и захватывать предметы. Сейчас автопроизводитель изучает дистанционное управление роботом при помощи VR.

Робот Honda Honda

Компания планирует использовать рабочие двигательные установки и технологии управления и наведения для работы над «многоразовой ракетой». Honda приступила к разработке ракетной техники в 2019 году.

Робот Honda Honda