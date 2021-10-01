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Финансы
Маша Цепелева

ЦБ ограничил комиссии для магазинов при оплате QR-кодами через СБП Статьи редакции

Компании в несколько раз сократят издержки при оплате клиентами крупных покупок.

  • Банк России с 1 октября установил максимальный размер комиссии в 1500 рублей, которую банки могут взимать с магазинов за безналичную оплату с помощью системы быстрых платежей, сообщает РБК. Тарифы те же — 0,4-0,7% от стоимости. Выгода появится при единоразовой оплате на сумму 215-375 тысяч рублей.
  • Порог сократит издержки компаний, пояснили в ЦБ изданию. С этим согласны представители опрошенных РБК банков. В «Тинькофф Кассы» считают, что из-за ограничения к СБП подключится больше торговых компаний, а в МКБ — что оплату по QR-кодам теперь будут использовать для покупки машин и других крупных трат.
  • В обычном эквайринге, например, с комиссией 1,8% для чека на 250 тысяч рублей, выгода компании при использовании СБП составит 3 тысячи рублей, привёл пример бизнес-директор «Делобанка» Алексей Трегубов.
  • По данным ЦБ на начало 2021 года доля платежей по QR-кодам небольшая. Через СБП было проведено 800 тысяч платежей за товары и услуги на 4 млрд рублей. Объём транзакций для оплаты по картам составил 31,2 трлн рублей.
  • В ноябре 2020 года ЦБ обязал системно значимые банки подключить сервис оплаты товаров по QR-коду с октября 2021 года. По данным на 1 октября, сервис подключили 64 банка.

#новость #цб #сбп

714 просмотров
3 3 комментария
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Сидор

А можно ли оспорить такую сделку путем chargeback? 

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0
Конечный цветок

Может тебе еще и кэшбек начислить с перевода по СБП? ))

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1
Владимир Кузьмин

Имхо сам по себе способ оплаты никак не влияет на эту возможность. Хоть плевком в глаз переводи. Главное карта была соответствующая.

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0
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Финансы
Маша Цепелева
ЦБ ограничил комиссии для магазинов при оплате QR-кодами через СБП Статьи редакции

Компании в несколько раз сократят издержки при оплате клиентами крупных покупок.

3 3 комментария
1
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