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Финансы
Маша Цепелева

«Тинькофф» начал выдавать кредиты на развитие бизнеса продавцам «Яндекс.Маркета» Статьи редакции

Продавцы смогут получить до 10 млн рублей по ставке — 1% в месяц.

  • Программа начнёт действовать с начала октября, сообщили vc.ru в «Яндекс.Маркете». В будущем банк планирует расширить сервис и на другие маркетплейсы.

  • Для получения кредита продавец должен работать на «Яндекс.Маркете» не менее трех месяцев, максимальный размер кредита — 10 млн рублей, ставка — 1% в месяц. Потратить деньги можно на развитие бизнеса — услуги маркетплейса, рекламное продвижение, закупку товаров.

  • Подать заявку можно будет в личном кабинете продавца на «Маркете». В заявке надо указать свои контакты и ИНН.
  • Банк будет принимать решение об одобрении займа на основе анализа оборота продавца. Данные будет предоставлять с его согласия маркетплейс. Все кредитные отношения, в том числе риски, продавец будет обсуждать с банком.
  • После одобрения заявки банк перечислит деньги на расчётный счёт продавца. С него же будет автоматически списывать сумму за кредит каждый месяц.
  • В августе 2021 года «Яндекс.Маркет» начал продавать товары в кредит.

    Первым партнёром сервиса стал «Тинькофф».

#новость #яндексмаркет #тинькофф

1703 просмотров
17 17 комментариев
8
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17 комментариев
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Пабы старой Руси

Другими словами, под 12% в год?

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2
Mike Kushtalov

проценты не складываются. 

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1
Пабы старой Руси

Это понятно, но для предварительной оценки и исходя из данных в статье считаю такую прикидку реалистичной

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2
Алексей Дымов

Но нигде не сказано, что от остатка считается

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0
Сергей Кайзер

Если я не ошибаюсь, то даже больше из-за капитализации.

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0
Fred Han

Когда прекратят необразованным в России деньги раздавать?

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–5
One Geek

Что вы имеете ввиду, когда говорите про "необразованных"? Три класса церковного-приходской школы? Или вы так хотите показать, что вы умный, потому что не брали кредитов? Если это так, то это не делает вас умным, как раз наоборот: во всем мире развита практика использования кредитного плеча в бизнесе. Или вы про финансовое образование? Ну тут аналогично: если у вас нет хотя бы мастера из топ-50 университетов или хотя бы двух CFA, то нужно быть аккуратнее в высказываниях.

Но то что люди часто берут кредит не осознавая всех рисков, это правда, это проблема. Хотя для кого проблема, а для кого рост капитализации.

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5
Fred Han

Сильное заявление, но всё так скомкано и вкучу... вы наверно тот самый самоучка, который кредитов под инфляцию взял? Понимаю. 

UPD Вот моё резюме в ВК, можете ознакомиться. Кредитов нет, и не было. Вот думаю может взять первый! Выбираю банк между Сбером и Яндексом ред.

Фёдор Легенда | ВКонтакте
Фёдор Легенда, New York City, США. Окончил Harvard University в 2016. Войдите на сайт или…
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0
One Geek

А где резюме-то? Страница вк, только возраст виден. И локейшн. Но судя по возрасту, у вас ещё все впереди.

У меня нет аккаунта во ВКонтакте, так что я не могу прочитать ваши, несомненно мудрые, статьи.

И да, я не самоучка, у меня хорошее экономическое образование. Финансы, например, вел профессор с PhD из LSE, если вам о чём-то говорят эти буквы :) ред.

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2
UNISON

Когда прекратят "необразованным" оставлять комментарии.

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1
Marat Galiullin

Тинькофф, спасибо за идею, твой Яндекс Банк👍

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1
One Geek

А что, если это Тинькофф решил сделать свой маркетплейс? Твой Тиняндекс 😉 ред.

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0
Stanislav Petrov

Тиндекс или Тяндекс

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0
Sergey Nikolaevich Gerasimov

Больше похоже на название раздела Порнхаб 😁🤣

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1
One Geek

Тоже вариант :)

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0
Nikita Artamonov

Идея конечно неплохая, но было бы логичнее, если бы на каждую нишу у банка Тинькофф был свой план по развитию продукта на платформе Яндекс маркет.
Тогда за счёт того, что владелец магазина на ЯМ мог быстрее отбивать свой кредит и увеличивать поток оборотки, а Тинькофф рекламирует свои потенциальным клиентам услуги другого контрагента.

Другими словами Тинькофф, продумай систему B2B2B для лучшего LTV и оборачиваемости.

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0
Sergey Nikolaevich Gerasimov

Тиньков и бизнес себе оставил и клиентов Яндекс Маркета получил 😁🤣
Кейс
Профит 🤣

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0
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