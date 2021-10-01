Утомленные стартапами. Часть 1

Сегодня я не буду рассказывать повести о прекрасной жизни. О выходе моей компании на IPO в 24 года, переезде в Долину, о бесконечной любви масс ко мне и моему продукту и продажи на миллионы после второго месяца выхода продукта. Я просто расскажу свою историю просто для тех, у кого похожий период был или есть.