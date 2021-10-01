«Сбер» начал выдавать кредиты через банкоматы Статьи редакции
Максимальная сумма — 5 млн рублей. Банк будет рассматривать заявку от двух минут.
- «Сбер» начал оформлять потребительские кредиты без обеспечения в банкоматах во всех регионах России.
Сумма кредита — от 30 тысяч до 3 млн рублей. Для зарплатных клиентов лимит может быть увеличен до 5 млн рублей. Проценты и другие условия банк определит после заявки.
Чтобы получить деньги, надо авторизоваться в банкомате по карте и выбрать опцию «Взять кредит». После — указать сумму и срок кредита, проверить корректность паспортных данных и адреса, указать номер телефона и изучить предварительные условия. Для подтверждения заявки нужно ввести пин-код карты.
Банк будет принимать решение от двух минут. Если кредит одобрят, получить деньги можно будет в течение 30 дней.
Кредитную карту можно не получать, пользоваться дебетовой. Или иметь "техническую" кредитку с минимальным лимитом для всяких прокатных контор.
С новой "услугой", достаточно иметь счёт в банке и засветить где-то пин. Кстати, с новыми чудо-банкоматами Сбера это сделать совсем не сложно, там клавиатура не видна пользователю, но прекрасно палится со стороны
"проверить правильность паспортных данных" - т.е. даже ЗАПОЛНЯТЬ не надо? Просто проверить паспортные данные владельца карты, и все - деньги твои (если ты знаешь пин)
С каких пор банковская карта и ПИН к ней стала заменой паспорта для человека при общении с банком. Интересно насколько это вообще законно? ред.
@Сбер с каких пор карта и пин-код могут быть использованы для получения кредита? И как служба безопасности будет определять, что это не мошенник, который получил карту и пин-код к ней? Ребята, вы как всегда на уровне. Потом вся Приемная будет в этом, молодцы, отличились!
А потом что? Прошел мимо отделения, попал на камеры безопасности и тебе выдали кредитную карту? ред.
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Смех смехом, а на самом деле это коварный план сбера!
Теперь если ты берёшь деньги в кредит, разговариваешь по телефону и тут же кладёшь их на другую карту ... из банкомата высовывается рука и бьёт тебя по щекам, из банкомата доносится "проснись голодранец!". Если же попытаться вновь, то уже вылетает боксерская перчатка с тем же комментарием))
По другому эту напасть не победить, согласно результатам долгих исследований сбера...
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