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Финансы
Маша Цепелева

«Сбер» начал выдавать кредиты через банкоматы Статьи редакции

Максимальная сумма — 5 млн рублей. Банк будет рассматривать заявку от двух минут.

  • «Сбер» начал оформлять потребительские кредиты без обеспечения в банкоматах во всех регионах России.

  • Сумма кредита — от 30 тысяч до 3 млн рублей. Для зарплатных клиентов лимит может быть увеличен до 5 млн рублей. Проценты и другие условия банк определит после заявки.

  • Чтобы получить деньги, надо авторизоваться в банкомате по карте и выбрать опцию «Взять кредит». После — указать сумму и срок кредита, проверить корректность паспортных данных и адреса, указать номер телефона и изучить предварительные условия. Для подтверждения заявки нужно ввести пин-код карты.

  • Банк будет принимать решение от двух минут. Если кредит одобрят, получить деньги можно будет в течение 30 дней.

#новость #сбер #кредит

1853 просмотров
57 57 комментариев
1
4
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57 комментариев
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Black Jack

Фиксирую данную информацию.

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25
Игорь Тимохин
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2
Искренний бокал

Приёмная спустя 2 дня: сбер, сбер, сбер, сбер, сбер! сбер, я не брал!!!

Ответить
24
Nikitinz
Ответить
4
Александр Сергеевич

Даа, теперь перекладывать их на защищённый счёт стало ещё проще :D

Ответить
2
Миша Магадан

да ё-маё! Герман Оскарович, как мне сделать так, чтобы Сбер НИКОГДА не выдал мне кредит?

Ответить
13
ЯжПрограммист

Пойти и ушатать свою кредитную историю 

Ответить
1
Candy Blue

Как? Взять кредит и просрочить? ред.

Ответить
0
Nicholas Fauler

Для того, чтобы не брать кредит, нужно сначала взять кредит :)

Ответить
4
Ilya Uryadov

Купить в кредит новый айфон и не платить кредит.

Ответить
0
Candy Blue

Да, но некоторые пользуются кредитными картами и её тогда тоже не станут выдавать

Ответить
0
ЯжПрограммист

Нет ну тут как бы уже нужно определиться, усидеть на всех стульях не получится. Я вот и кредитку рад бы не получать никогда. 

Ответить
1
Pavel Zhirnov

В чём разница между кредитом от Сбербанка и кредитной картой? Условия немного разные, но всё равно кредит. ред.

Ответить
0
Arkadiy K

Кредитную карту можно не получать, пользоваться дебетовой. Или иметь "техническую" кредитку с минимальным лимитом для всяких прокатных контор.

С новой "услугой", достаточно иметь счёт в банке и засветить где-то пин. Кстати, с новыми чудо-банкоматами Сбера это сделать совсем не сложно, там клавиатура не видна пользователю, но прекрасно палится со стороны

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2
Candy Blue

Я про то что многим нужна кредитная карта, но не нужен кредит

Ответить
1
Pavel Zhirnov

ок, понял:)

Ответить
0
Ilya Uryadov

Скоринг платежеспособности есть и на картах и на потребах. Стоит накосячить в одном - испортишь везде

Ответить
0
Елена Воротилова

да, косяки по кредитной истории висят не менее 10 лет в БКИ и еже с ними) ред.

Ответить
0
One Geek

Я так понимаю, 2 минуты на одобрение и 5 миллионов лимит выбраны по просьбе "службы безопасности"?

Ответить
13
Ilya Uryadov

Нет. Это обычные накладные расходы на запрос к уже заранее проскоренной витрине предодобренных кредитов

Ответить
1
Сергей Багрецов

Для 30 т.р. - 2 минуты. Для 60 т.р. - 4, 120 т.р. - 8 минут.
Для 1920 т.р. - 128 минут.
Лайфхаки подъехали)

Ответить
0
Candy Blue

Зачем упрощать мошенникам жизнь? Неужели в руководстве безопасности Сбера засели люди, которые имеют отношение к мошенническим подпольным колл-центрам? ред.

Ответить
6
Make Luv

Да ну, быть того не может!

Ответить
10
Candy Blue

Просто кивните перед любым отделением сбера и вам будет выдан кредит на 5 миллионов ред.

Ответить
7
ЯжПрограммист

Просто мимо пройдите и выдадут по лицу 

Ответить
1
the Red Cult

На

Ответить
0
Дима Басин

Ку

Ответить
0
Ayaz Umbatov

Ещё можно зевнуть. Таким образом зевок будет похож на звук "да".

Ответить
0
Сидор

"проверить правильность паспортных данных" - т.е. даже ЗАПОЛНЯТЬ не надо? Просто проверить паспортные данные владельца карты, и все - деньги твои (если ты знаешь пин)

С каких пор банковская карта и ПИН к ней стала заменой паспорта для человека при общении с банком. Интересно насколько это вообще законно?   ред.

Ответить
6
Алексей Дымов

с тех пор, как изобрели ДБО

Ответить
3
Семен Смирнов

Когда вы последний раз куда то вводили паспортные данные при оформлении кредита?

Ответить
0
Arkadiy K

Сотрудник банка хотя бы проверяет паспорт, плюс делает фото на камеру.

А сейчас получается, что можно подсмотреть пин, затем украсть карту и оставить человека с кредитом на 5 миллионов.

Ответить
2
ЯжПрограммист

В приёмной посмотрите сколько жалоб на выданные непонятно как кредиты, и везде вроде как человек всё должен был посмотреть и проверить

Ответить
1
Arkadiy K

Так это не отменяет того, что теперь получить нежелательный кредит станет в разы проще.

Подсмотреть пин может любой прохожий с видеокамерой, вытащить карту вообще не проблема, или даже сосканировать безконтактную. Всё. Теперь для банка вы должник.

Ответить
0
Candy Blue

Скорей всего банкомат будет просить код подтверждения из смс-ки

Ответить
0
leha2014 leha2014

бред

Ответить
0
Arkadiy K

Обоснуйте

Ответить
0
Hipsta Krippo

сбер с ума сошёл! кредиты выдаёт автомат!?

Ответить
0
Alexander Radutsky
Ответить
19
Константин Яковлев

Сохранил.

Ответить
0
Влад Дементьев

@Сбер с каких пор карта и пин-код могут быть использованы для получения кредита? И как служба безопасности будет определять, что это не мошенник, который получил карту и пин-код к ней? Ребята, вы как всегда на уровне. Потом вся Приемная будет в этом, молодцы, отличились!

А потом что? Прошел мимо отделения, попал на камеры безопасности и тебе выдали кредитную карту? ред.

Ответить
3
Evgeniy Zorin

Интересно, как отнесется к идее ЦБ) С начала года долги россиян по кредитам в рублях выросли на 3,606 триллиона рублей, за последние 12 месяцев - на 4,609 триллиона рублей (+24%). В результате его общий размер превысил треть годовых денежных доходов населения, составляющих около 60 трлн рублей

Ответить
2
Pavel Zhirnov

Так разве это не прекрасная новость для ЦБ и государства в целом? Пусть народ думает как кредит отдать, ипотеку оплатить, еды купить, а не об этой вашей политике.

Ответить
2
Evgeniy Zorin

физики итак уже набрали 23,556 трлн. кредитов, а чистые сбережения физлиц сжались в 2,6 раза за последние 8 месяцев. Закредитованность уже обновляет максимумы и с учетом надвигающегося очередного кризиса ни к чему хорошему это не приведет.

Ответить
2
Dennis Gooddeni

Больше доставки, доставки больше, нечего доставлять? Кредиты, бери кредиты, кредитов больше, всем кредиты раздать! Крепостных, больше крепостных 😅🙃

Ответить
2
Ilya Uryadov

Ах обманывать меня не надо. Я сам обманываться рад. (с)
Насильно никому кредиты не втюхивают

Ответить
–1
Name

Насильно нет. Мошенническими действиями да. ред.

Ответить
1
Максим Полуэктов

Там банкомат не заявку 2 минуты рассматривает, а подсчитывает есть ли у него достаточная сумма на выдачу))

Ответить
2
ЯжПрограммист

Служба безопасности сбера выходит на новый уровень. А чем теперь должны люди заниматься в местах лишения свободы? О них то подумали!? ред.

Ответить
1
Make Luv

указать номер телефона 

Изменить финансовый номер?

Ответить
1
Candy Blue

А если поднести фото лица к банкомату, то получится взять кредит? Или пин-код будет требовать?

Ответить
1
Candy Blue

Похоже лучшим решением скоро станет — закрыть все счета во всех банках и пользоваться только криптовалютой

Ответить
1
Misha Zakarin

«Бог не Яшка — видит, кому тяжко. От души.» Лицо Сотрудника службы безопасности расплылось в хищной ухмылке. Он ещё долго не отходил от зарешеченного оконца, щурясь навстречу осеннему солнцу. Но организм уже готовился к привычному испытанию — пора доставать симку.

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1
Nikitinz
Ответить
0
Sergey Furtaev

Ждём новости, что Альфа начала выдавать кредиты под честное слово, без договора.

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0

Комментарий удален

Александр Сергеевич

Смех смехом, а на самом деле это коварный план сбера!
Теперь если ты берёшь деньги в кредит, разговариваешь по телефону и тут же кладёшь их на другую карту ... из банкомата высовывается рука и бьёт тебя по щекам, из банкомата доносится "проснись голодранец!". Если же попытаться вновь, то уже вылетает боксерская перчатка с тем же комментарием))
По другому эту напасть не победить, согласно результатам долгих исследований сбера...

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0

Комментарий удален

Юрий Другач

Надеюсь будет работать только для тех кто им сдал биометрию

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0
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