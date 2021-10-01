Компания Admitad купила сервис сканирования чеков «ЧекСкан» Статьи редакции
Компания планирует обновить приложение и выйти на другие рынки.
- Приобретение сервиса способствует развитию в направлении Smart Shopping, сообщили в Admitad, которая собирает на одной площадке веб-мастеров и рекламодателей и помогает им наладить сотрудничество.
- Условия сделки стороны не раскрывают. Компания планирует обновить приложение, увеличить размер кешбэка, расширить возможности вывода накопленных средств. Также сервис планирует выйти на другие рынки в ближайшие 3-4 года.
- «ЧекСкан» — это бесплатный сканер кассовых чеков с QR-кодами. Также сервис анализирует расходы и позволяет находить товары по более выгодным ценам в других магазинах. По собственным данным, в месяц система сканирует более 2 млн чеков.
- Среди партнёров компании есть X5 Group, «Вкусвилл», «Красное и Белое», «Сбермаркет», Auchan, Metro Cash & Carry и другие. В ней работают 25 человек.
- В 2019 году Admitad приобрела 25% «ЧекСкан». По данным базы «Контур.Фокус», выручка сервиса по итогам 2020 года составила 6,4 млн рублей, чистая прибыль — 6 млн рублей.
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