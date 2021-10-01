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Финансы
Nazigul Jusupova

Компания Admitad купила сервис сканирования чеков «ЧекСкан» Статьи редакции

Компания планирует обновить приложение и выйти на другие рынки.

  • Приобретение сервиса способствует развитию в направлении Smart Shopping, сообщили в Admitad, которая собирает на одной площадке веб-мастеров и рекламодателей и помогает им наладить сотрудничество.
  • Условия сделки стороны не раскрывают. Компания планирует обновить приложение, увеличить размер кешбэка, расширить возможности вывода накопленных средств. Также сервис планирует выйти на другие рынки в ближайшие 3-4 года.
  • «ЧекСкан» — это бесплатный сканер кассовых чеков с QR-кодами. Также сервис анализирует расходы и позволяет находить товары по более выгодным ценам в других магазинах. По собственным данным, в месяц система сканирует более 2 млн чеков.
  • Среди партнёров компании есть X5 Group, «Вкусвилл», «Красное и Белое», «Сбермаркет», Auchan, Metro Cash & Carry и другие. В ней работают 25 человек.
  • В 2019 году Admitad приобрела 25% «ЧекСкан». По данным базы «Контур.Фокус», выручка сервиса по итогам 2020 года составила 6,4 млн рублей, чистая прибыль — 6 млн рублей.

#новости #чекскан #admitad

975 просмотров
14 14 комментариев
2
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14 комментариев
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Сергей А.

Выручка 6,4 млн руб, чистая прибыль 6 млн руб. Налогов ноль. Эээ… А так что можно было?!

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11
shiva

присоединяюсь к вопросу

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1
Владимир FRUITSY

поддерживаю 

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1
shiva

я всё видел 🌚

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1
Владимир FRUITSY

держи лайк и никому ни слова

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1
shiva

держи взаимно, и будем оба партизаны ред.

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0
Владимир FRUITSY
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0
Андрей Маджидов

Чёт я не понял — 400к в год расходов на зарплату 25 сотрудникам и сервера?

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0
shiva

сервер может быть один за полкопейки VPS, не думаю что там такие прямо конские нагрузки, что на логику что на ширину канала что на хранение, а сотрудники - в доле, как вариант

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0
Constantin Chuprik

а ФОТ? :)

в после 25 человек, в выписке 3 ) видимо, основатели + бухгалтер

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0
Тот самый партизан

Эта та скам-лавка, которая шейвит, а потом блокирует веб-мастеров?
Тут кинули, там отобрали, так и накопили на покупку, верно? ред.

Я сделал сайт для мониторинга наличия PS5 и…
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4
Azat Khalilov

Она самая. По совместительству ещё и самая крупная партнерская сеть в России

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1
Евгений Городецкий

Дык поэтому и самая крупная, одно из другого вытекает.

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1
Владимир FRUITSY

del  ред.

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0
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