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Финансы
Nazigul Jusupova

«Почта России» запланировала IPO в 2023 году, чтобы избежать рисков дефолта — «Ведомости» Статьи редакции

В противном случае оператору придётся запрашивать 500 млрд рублей от государства.

  • Компания хочет провести IPO, чтобы избежать риска дефолта по обязательствам, пишут «Ведомости» со ссылкой на приложение к стратегии «Почты России» до 2030 года (копия есть у издания).
  • Как рассказал источник, совет директоров «Почты» рассматривал приложение стратегии 25 декабря 2020 года. Согласно документу, IPO и дополнительная капитализация позволит компании выплатить государству дополнительно 50 млрд рублей к 2030 году.
  • В противном случае у неё «упадёт выручка и она будет балансировать на грани безубыточности». В 2024 году при полном отсутствии инвестиций появится «высокий риск дефолта по обязательствам», к 2030 году произойдет «деградация коммерческой функции» и компании придётся просить от государства 500 млрд рублей.
  • В пресс-службе «Почты России» не прокомментировали материалы. Член комитета по стратегическому планированию компании Александр Хинштейн подтвердил «Ведомостям» факт обсуждения планов IPO, но не назвал сроки.
  • По его словам, согласно одному из планов развития «Почте» нужны дотации от государства для обновления инфраструктуры. Также он заметил, что кредиторам «не стоит беспокоиться по поводу прогноза риска дефолта по обязательствам в 2024 году», так как это стратегическое предприятие и «любые риски государством гарантируются».
  • 31 мая «Почта России» утвердила стратегию развития до 2030 года. Оператор анонсировал, что откажется от маркетплейса и будет развивать ритейл, а капзатраты на развитие составят 298 млрд рублей.

#новости #почтароссии #ipo

1488 просмотров
28 28 комментариев
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5
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Ложный Артем

Штаблядь?! 

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12
Джон Картошкин

Ну да... просрали все полимеры и теперь поделятся с народом.

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1
Для закладок

Мне кажется убыточные предприятия нужно закрывать, не?

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6
Максим Федоров

Не

Некоторые службы должны быть дотационные, транспорт например или почта…
Прибыльными они не станут, а поиск прибыльности — только портит их

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9
Ложный Артем

Не то, чтобы должны, конечно, но такие структуры, действительно, существуют не для прибыли 

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5
Алекс Арбеджанов

Лол они не прибыльным, потому что там сплошь и рядом коррупция, кроме того, ими управляют овощи и они существуют на деньги государства и агрессивно навязываются через различные антирыночные законы, почитайте историю почты россии и как ее глава стал миллиардером, а она до сих пор убыточна...не надо выдавать свои фантазии за реальность

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2
BearStrikesBack

Тогда львиная доля городов/сел останется без связи. Госпочта, что в РФ, что в США - это история не про деньги.

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10
Leo Uvarov

как же там Амазоны выживают, бедняжки? Кмк это история про неэффективность государства...

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0
роман долгополов

А амазон доставит газетку с утра на крыльцо?
А некоторые старые люди так новости читают,а не вот эти ваши интернеты ред.

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1
Георгий Михнов

Нет, их нужно выводить на IPO, 2020 год это показал😄

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2
Сергей Милосердов

OZON

Ответить
0
Ложный Артем

Вы чо, это ж стартап

Ответить
0
Аналитик Толян

А маркетплейс должен был быть из наших посылок?

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6
Ilya Vlasov

Что, даже продажи тушенки и носков уже не спасают? ред.

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2
Степан Фадеев

И кто-то будет в этом IPO участвовать, с такими предпосылками?

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1
Павел Родюков

Госбанки по развёрстке сгонят «добровольно-принудительно»

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2
Динислам Кутлумбетов

Жесть, они настолько уверены в своей инвестиционной привлекательности, что даже рассматривают вариант удачного IPO…

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1
Евгений Дроздов

Ну могут «попросить» какие-нибудь около государственные структуры типа Газпрома и ВТБ поучаствовать в IPO..

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1
 Anatoly Bereznyak

Давно пора проаудировать контору и менять бизнес-модель

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1
Леонид Михалев

Очень интересно посмотреть какой андерайтер согласиться пушить такую бумагу, учитывая мотивы компании «не умереть».

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1
Для закладок

 к 2030 году произойдет «деградация коммерческой функции» и компании придётся просить от государства 500 млрд рублей.

К 2030 уже могут либералы к власти прийти и послать нахой

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0
Оля Зима

Иногда конечно бывают приятные сюрпризы в работе почты России, но тут мне кажется не тот случай.

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0
Zoom Yoop

😂

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0
Владислав Рудаков

Шортить брокеры не дадут, а жаль, так и просится.

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0
Vladimir Ivanov

Не разбираюсь в биржах/брокерах, но очень интересно почему не дадут? Есть какая то причина? Общепринятая практика? Все ли брокеры вводят запреты?

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0
Павел Родюков

Ага, IPO только для этого и придумали…

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0
Павел Кристалл

Как можно по времена ковида где многие ритейлы развивают онлайн и доставки завафлить рынок ?

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0
Lenochka Magomedova

По-моему, "деградация коммерческой функции" у почты России произошла уже давно, хотя, они хотят всё водку на почте продавать, моет ещё есть шанс) :D

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0
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Финансы
Nazigul Jusupova
«Почта России» запланировала IPO в 2023 году, чтобы избежать рисков дефолта — «Ведомости» Статьи редакции

В противном случае оператору придётся запрашивать 500 млрд рублей от государства.

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