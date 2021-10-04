«Почта России» запланировала IPO в 2023 году, чтобы избежать рисков дефолта — «Ведомости» Статьи редакции
В противном случае оператору придётся запрашивать 500 млрд рублей от государства.
- Компания хочет провести IPO, чтобы избежать риска дефолта по обязательствам, пишут «Ведомости» со ссылкой на приложение к стратегии «Почты России» до 2030 года (копия есть у издания).
- Как рассказал источник, совет директоров «Почты» рассматривал приложение стратегии 25 декабря 2020 года. Согласно документу, IPO и дополнительная капитализация позволит компании выплатить государству дополнительно 50 млрд рублей к 2030 году.
- В противном случае у неё «упадёт выручка и она будет балансировать на грани безубыточности». В 2024 году при полном отсутствии инвестиций появится «высокий риск дефолта по обязательствам», к 2030 году произойдет «деградация коммерческой функции» и компании придётся просить от государства 500 млрд рублей.
- В пресс-службе «Почты России» не прокомментировали материалы. Член комитета по стратегическому планированию компании Александр Хинштейн подтвердил «Ведомостям» факт обсуждения планов IPO, но не назвал сроки.
- По его словам, согласно одному из планов развития «Почте» нужны дотации от государства для обновления инфраструктуры. Также он заметил, что кредиторам «не стоит беспокоиться по поводу прогноза риска дефолта по обязательствам в 2024 году», так как это стратегическое предприятие и «любые риски государством гарантируются».
- 31 мая «Почта России» утвердила стратегию развития до 2030 года. Оператор анонсировал, что откажется от маркетплейса и будет развивать ритейл, а капзатраты на развитие составят 298 млрд рублей.
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