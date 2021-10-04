Обновлено в 10:45 «Почта России» сообщила vc.ru, что не рассматривает ни вариант дефолта, ни вариант выхода на IPO. «Стратегия “Почты” утверждена и доступна на сайте компании, таких сценариев в ней нет», — сообщил оператор и добавил, что внутренние рабочие материалы, на которые ссылаются «Ведомости», полугодовой давности и «содержат экстремально маловероятный сценарий деградации коммерческой функции». «Те материалы не были приняты в работу ни руководством компании, ни советом директоров», — отметили в «Почте».