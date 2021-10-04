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Финансы
Nazigul Jusupova

«Ведомости» сообщили о планах «Почты России» провести IPO в 2023 году, оператор опроверг информацию Статьи редакции

В противном случае оператору придётся запрашивать 500 млрд рублей от государства.

  • Компания хочет провести IPO, чтобы избежать риска дефолта по обязательствам, пишут «Ведомости» со ссылкой на приложение к стратегии «Почты России» до 2030 года (копия есть у издания).
  • Как рассказал источник, совет директоров «Почты» рассматривал приложение стратегии 25 декабря 2020 года. Согласно документу, IPO и дополнительная капитализация позволит компании выплатить государству дополнительно 50 млрд рублей к 2030 году.
  • В противном случае у неё «упадёт выручка и она будет балансировать на грани безубыточности». В 2024 году при полном отсутствии инвестиций появится «высокий риск дефолта по обязательствам», к 2030 году произойдет «деградация коммерческой функции» и компании придётся просить от государства 500 млрд рублей.
  • В пресс-службе «Почты России» не прокомментировали материалы. Член комитета по стратегическому планированию компании Александр Хинштейн подтвердил «Ведомостям» факт обсуждения планов IPO, но не назвал сроки.
  • По его словам, согласно одному из планов развития «Почте» нужны дотации от государства для обновления инфраструктуры. Также он заметил, что кредиторам «не стоит беспокоиться по поводу прогноза риска дефолта по обязательствам в 2024 году», так как это стратегическое предприятие и «любые риски государством гарантируются».
  • 31 мая «Почта России» утвердила стратегию развития до 2030 года. Оператор анонсировал, что откажется от маркетплейса и будет развивать ритейл, а капзатраты на развитие составят 298 млрд рублей.
Обновлено в 10:45 «Почта России» сообщила vc.ru, что не рассматривает ни вариант дефолта, ни вариант выхода на IPO. «Стратегия “Почты” утверждена и доступна на сайте компании, таких сценариев в ней нет», — сообщил оператор и добавил, что внутренние рабочие материалы, на которые ссылаются «Ведомости», полугодовой давности и «содержат экстремально маловероятный сценарий деградации коммерческой функции». «Те материалы не были приняты в работу ни руководством компании, ни советом директоров», — отметили в «Почте».

#новости #почтароссии #ipo

5680 просмотров
156 156 комментариев
1
18
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156 комментариев
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Ложный Артем

Штаблядь?! 

Ответить
39
Джон Картошкин

Ну да... просрали все полимеры и теперь поделятся с народом.

Ответить
6
Джон Картошкин

Бля, вспомнил анекдот в тему.

Мужик продаёт гнилую картошку на рынке. У него спрашивают:
- Почему вы продаёте гнилую картошку?
- А чё мне теперь её одному жрать? ред.

Ответить
31
One Geek

Ставка на дроны не оправдалась.

Ответить
8
Денис Демидов

500 млрд выложите пожалуйста на доставку писем счастья, газет для бабушек и льготную доставку с алиэкспресс.

Ответить
1
Для закладок

Мне кажется убыточные предприятия нужно закрывать, не?

Ответить
14
Максим Федоров

Не

Некоторые службы должны быть дотационные, транспорт например или почта…
Прибыльными они не станут, а поиск прибыльности — только портит их

Ответить
43
Алекс Арбеджанов

Лол они не прибыльным, потому что там сплошь и рядом коррупция, кроме того, ими управляют овощи и они существуют на деньги государства и агрессивно навязываются через различные антирыночные законы, почитайте историю почты россии и как ее глава стал миллиардером, а она до сих пор убыточна...не надо выдавать свои фантазии за реальность

Ответить
22
Ложный Артем

Воруют, конечно. Но, тем не менее, почта (как и ОТ) выполняет не коммерческие функции. Особенно в России

Ответить
22
Алекс Арбеджанов

Ну так не надо говорить что это нормально, кроме почты россии, у нас даже при всей жопе в законах продолжают существовать частные сервисы доставки, которые приносят прибыль

Ответить
2
Дэни Трэхо

Твои частные сервисы работают лишь в городах (и то не всех). А вот почта почти в каждом селе есть.

Ответить
18
Денис Демидов

Датируйте частников хотя бы третью от денег которые почте даете, они и в села придут, тот же WB уже в поселках появляется.

Ответить
0
Иван Шеметов

а зачем дотировать частников если есть госпочта?

Ответить
1
Денис Демидов

Чтобы сэкономить деньги и без того нищих налогоплательщиков? 

Ответить
1
Иван Шеметов

как ты сэкономишь?

Ответить
0
Денис Демидов

Через конкурс же.

Ответить
1
Иван Шеметов

то есть имея почту России по всей огромной территории РФ , ты хочешь начать помогать частникам потому что так якобы будет выгоднее?

Ответить
1
Денис Демидов

Именно, госкомпания монополист это априори оплот коррупции и неэффективности.
Но я вообще против любого вида дотации, это мысль для тех, кто любой ценой хочет в поселках видеть отделения почты и льготную доставку газет бабушкам. Если уж дотировать, то с умом.  ред.

Ответить
2
Иван Шеметов

ты мне казался умнее

Ответить
0
Денис Демидов

Когда нет аргументов, переходим на личности? 

Ответить
4
Ложный Артем

Нет, Денис, вы и вправду тут сморозили глупость -) 

Ответить
1
Денис Демидов

Давай конкретику, руби правду матку.
С моей колокольни лоббисты госкомпаний законченные идиоты, у которых из кармана вытаскивают деньги, а они только в ладоши хлопают от радости. 
PS Я довольно хорошо знают почту изнутри, так как знаком с многими ее местными начальниками, 16 лет с ней работаю как никак.  ред.

Ответить
0
Ложный Артем

Идиоты, дебилы, коррупционеры, конечно.
НО покрывают всю Россию, ты ( я думаю, что можно), не будешь с эти спорить? 

Ответить
0
Денис Демидов

Ну и зачем это нужно за такие конские деньги? Предположим, завтра все отделения почты закроют, что страшного произойдет?
Автолавки станут доставлять еще и посылки, условный WB или Озон со Сдеком вкладчину откроют пункт самовывоза, а скорее местный ларечник это про франшизе сделает. 

Ответить
0
Иван Шеметов

как я перешёл на личности
ты считаешь, что нужно логистическую систему рф закрыть , потому что в твоём понимание это не выгодно ибо тут дело только в сёлах и бабушках

Ответить
0
Денис Демидов

Почта России уже давно не логистическая система РФ, это больше паразит через который китайцы лезут на наш рынок. Это РЖД логистическая система.

Ответить
1
Dim

Вы в селе-то давно бывали? Во многих даже крупных сёлах отделения существуют лишь для того, чтобы было на что повесить объявления о том, что нужно в другое отделение (село) идти.

Ответить
0
Александр Романов

Которые успешно пользуются логистической системой почты 😄 DPD чуть ли не полностью на доставке почтой, Алиэкспресс плотно сотрудничает, Озон имеет ПВЗ в почтовых отделениях.
Вы сами подумайте, какая может быть прибыль в почтовом отделении в населенном пункте в 100 человек? А таких пунктов по просторам нашей необъятной тьма. В таких местах почта, как бы это не звучало смешно и высокопарно, последний оплот жизни этого населенного пункта, на ваш современный - единственное место тусовки населения.

Ответить
11
kazakov

И несмотря на это, у коммерческих негосударственных компаний, таких как сотовые операторы, тоже открыто куча салонов связи, которые являются убыточными, только в случае операторов, они их открывают ради имиджа, т.к. через дорогу у конкурента уже есть точка продаж.
Я тут как-то собирался в МегаФон зайти, посмотрел по карте их салоны и потом долго мучился в муках выбора, в какой их трёх всё же заглянуть, т.к. они находились друг от друга в 200-а метрах. ред.

Ответить
2
Денис Демидов

Логистической системой почты некоторые пользуются, так как она за гос счет начала демпинговать жестко, если поставит тариф с прибылью, то те скорее всего продолжат работать с частными перевозчиками типа ПЭК и Деловые Линии, так как без госдотаций, госкомпания труп обычно. 
Вы мало что знаете про поселки, там почта не последний оплот жизни, туда ездят еще и автолавки, которые бы с удовольствием привозили бы и посылки, если закроется отделение. 

Ответить
0
Ложный Артем

Частные - ключевое слово.
Почта России, троллейбусы в Самаре, медицинские учреждения - это не частные компании.
У них просто другая функция.

Ответить
3
Vyacheslav Anzhiganov

Вы прировняли троллейбусы (ФГУП) к почту (АО) ред.

Ответить
0
Ложный Артем

Учитывая, что Почта на 100% принадлежит государству - фактически это одно и то же.
Да и функции схожие - поддерживать связность 

Ответить
4
Скромный хичхакер

Без почты наступит хаос ( в смутное время, конечно же)
https://www.kinopoisk.ru/film/12523/

«Почтальон» (The Postman, 1997)
2013 год. Спустя несколько десятилетий после ядерной войны и последовавшего за ней распада…
www.kinopoisk.ru
Ответить
2
Денис Демидов

Ну и зачем она это делает? Не проще ли всех на госуслуги перевести, а бабушки пусть первый канал с НТВ смотрят, вместо такой же пурги, только в бумажном виде.

Ответить
0
Dmitrii Luckyenko

А ты не пургу смотришь? Первый канал уже давно стал оплотом хоть какой-то стабильности. Там хотя бы стабильно врут, в отличие от соцсетей, в которых уже не поймешь когда и где врут (спойлер: всегда и везде)

Ответить
1
Денис Демидов

Ну так тем более, зачем датировать доставку убогих гос. газет, когда первый стал оплотом стабильности?

Ответить
0
Daniyar Karimov

в Казахстане государственная почта выгодное предприятие. Приносит даже какую то прибыль.

Ответить
2
Благоприятный огонь

А в РФ Почта убыточная?

Ответить
0
Daniyar Karimov

Да и еще как

Ответить
0
Благоприятный огонь

АО "Почта России" сообщает о финансовых итогах 2020 г. по РСБУ. Главный результат заключается в том, что несмотря на непростую экономическую конъюнктуру, пандемию и существенное ограничение трансграничной логистики Почте России удалось закончить 2020 г. с чистой прибылью в размере 2,3 млрд руб. и ростом выручки до 211 млрд руб. Показатель EBITDA составил 7 млрд руб. Годом ранее прибыль по РСБУ составляла 3 млрд руб., выручка – 206,8 млрд руб.

Ответить
11
Daniyar Karimov

Видимо мои данные устарели

Ответить
1
Dim

Зачем же им тогда IPO?

Ответить
0
Благоприятный огонь

Там же все написано.
"В противном случае у неё «упадёт выручка и она будет балансировать на грани безубыточности». В 2024 году при полном отсутствии инвестиций появится «высокий риск дефолта по обязательствам», к 2030 году произойдет «деградация коммерческой функции» и компании придётся просить от государства 500 млрд рублей."

Ответить
1
Dim

Ошибка планирования?
Приведённый отчёт не сходится с остальным ринком подобных услуг. В пандемию конъюнктура для перевозчиков была как никогда благоприятной, акции всех перевозчиков выросли, а эти денег везде просят - не у государства, так у рынка.

Ответить
1
Денис Демидов

А сколько лет она с бюджета десятки миллиардов сосала, а тут вообще 500 хочет?

Ответить
0
Благоприятный огонь

Почему хочет?
Они же пишут - согласуйте IPO или вот такие риски.
Сами заработать предлагают.

Ответить
1
Денис Демидов

IPO это не про заработать, это про продажу части компании, учи матчасть, поцреот.

Ответить
–1
Благоприятный огонь

Еще один читать не умеет...

Ответить
1
Денис Демидов

Ну так ты и читай внимательно, хотят часть компании продать, чтобы долги закрыть, вас по объявлению хвалить Путина нанимают? 

Ответить
0
Igor Igor

Денис, если IPO происходит с дополнительной эмиссией акций, то компания получает дополнительные деньги. Если без дополнительной, то только собственник который продает пакет получает деньги. 

Ответить
0
Денис Демидов

Сейчас почта принадлежит государству на 100%, в ходе эмиссии акций, доля государства снизится, это разве не продажа части компании о чем я пишу?
Если в ходе IPO контроль над почтой в размере 100% останется у государства, пусть в лице сбера и втб, то это не IPO, а новый способ дотирования убыточного монстра. ред.

Ответить
0
Ложный Артем

Так я ж не говорю, что она должна быть прибыльной, а мой тезис в том, что у неё другая функция.
Связывает страну - ок, прибыль - тоже ок. 

Ответить
1
Денис Демидов

Связывают страну дороги, а не убогая почта, функцию которой частики много успешнее выполняют без дотаций от государства. 

Ответить
0
Иван Шеметов

а сколько сотрудников на почте в Казахстане?

Ответить
1
Daniyar Karimov

Данные немного устаревшие, но не думаю что число работников сильно изменилось

в почте РФ 350 тыс. примерно.

Учитывая разницу в населении в 8 раз на 2015 год, то численность рабочих почты РФ больше в 16 раз. т.е. число работников на душу населения в два раза выше.

При том, доля урбанизации в РФ гораздо выше, около 75%. То есть поидее эффективность доставок должна быть выше. ред.

Ответить
0
Благоприятный огонь

АО "Почта России" сообщает о финансовых итогах 2020 г. по РСБУ. Главный результат заключается в том, что несмотря на непростую экономическую конъюнктуру, пандемию и существенное ограничение трансграничной логистики Почте России удалось закончить 2020 г. с чистой прибылью в размере 2,3 млрд руб. и ростом выручки до 211 млрд руб. Показатель EBITDA составил 7 млрд руб. Годом ранее прибыль по РСБУ составляла 3 млрд руб., выручка – 206,8 млрд руб.

Ответить
0
Dim

Эти итоги уже разобрали ниже. Основная деятельность приносит убытки.

Ответить
0
Ложный Артем

Не то, чтобы должны, конечно, но такие структуры, действительно, существуют не для прибыли 

Ответить
8
Konstantin Mednikov

Про должны быть - это ещё почему?

Смотря как организовать работу. Тарифы на нашей почте уже приблизились к европейским, чего не сказать о качестве и особенно скорости работы. Может кто-то просто работать не умеет?

Ответить
1
Максим Федоров

Ну работать и правда не умеют.

Цены не ориентир, если дешевле — обращайтесь туда :) понимаете посыл?

Но! У европейских компаний конкуренция, у нас же монополия со всеми вытекающими. Плюс огромная территория.
На почте ещё выдача пенсий и прочее, много социальных штук.
В Европе например общественный транспорт тоже показывает убытки, но выигрывают за счёт его качества (лучше логистика в городах, лучше имидж и прочее) ред.

Ответить
0
Konstantin Mednikov

Из-за монополии, собственно, они работать не умеют и учиться не хотят.

Ответить
0
Roman Tarasov

На самом деле почта почти потеряла рынок пенсий и соцпособий, эти деньги перетекли в банки, в первую очередь в сбер. Через почту пенсии получают только в глухих деревнях, ну и пенсионеры, которым лет по восемьдесят. В ПФР при оформлении сейчас в первую очередь банки предлагают.

Так что у почты идет стагнация.

Ответить
0
Стас Версилов

На каком рынке у Почты монополия?

Ответить
0
Dim

На рынке никому не нужных почтовых отделений.

Ответить
0
Денис Демидов

Как СДЕК и PickPoint умудряются быть прибыльными при ценах ниже чем у почты? Отделений у них совокупно уже больше.
Любители государства в экономике, поймите простую вещь, если что-то не прибыльно в экономике, то значит это все оплачивают, даже те, кто не пользуется и не планирует.

Ответить
0
BearStrikesBack

Тогда львиная доля городов/сел останется без связи. Госпочта, что в РФ, что в США - это история не про деньги.

Ответить
21
Leo Uvarov

как же там Амазоны выживают, бедняжки? Кмк это история про неэффективность государства...

Ответить
1
роман долгополов

А амазон доставит газетку с утра на крыльцо?
А некоторые старые люди так новости читают,а не вот эти ваши интернеты ред.

Ответить
7
Гала Перидоловна

Вы наверное фильмов пересмотрели. Периодичность газет и журналов доставляемых Почтой 2-4 выпуска в месяц. Скорее всего проблема в том, что раньше ЖК, налоги и прочее платились через Почту, пенсию так же получали через Почту. Потом появились альтернативные способы оплаты, а пенсию взял на себя Сбер. 

Ответить
2
роман долгополов

Пенсию многие даже и не могут сходить получить физически-болеют,инвалиды.Таким почтальон приносит. ред.

Ответить
0
Dim

Для пенсий и хождений есть социальные службы, причём тут почта? Как раз это стали на почту вешать, чтобы меньше поводов её закрыть было.

Ответить
0
Благоприятный огонь

Амазон был в минусе 14 лет после ИПО и 18 в целом, надо было, видимо, закрывать

Ответить
3
Dim

Откуда у вас такие данные по Амазону?

Ответить
0
Стас Версилов

При чём тут Амазон?
Гос. почта в США также убыточна и имеет кучу претензий по качеству работы.

Ответить
0
Dim

Причём тут связь? Связиситы - это другое ФГУП. А вот налоговые уведомления присылать некому будет - это да. ред.

Ответить
0
Георгий Михнов

Нет, их нужно выводить на IPO, 2020 год это показал😄

Ответить
2
Сергей Милосердов

OZON

Ответить
1
Иван Шеметов

и правда, давайте закроем озон

Ответить
1
Ложный Артем

Вы чо, это ж стартап

Ответить
0
Dmitry Yashin

А кто сказал, что Почта РФ убыточная?

Ответить
0
Иван Шеметов

насколько я помню , в почту вливали слишком много денег там столько миллиардов , что мне хватало бы на каждый день если тратить в день миллионов 5
и только недавно они показали чистую прибыль в размере двух миллиардов вроде бы , но при этом на почте работает почти 400 тысяч человек  , то есть если у каждого сотрудника зп 15 тысяч , то они тратят ежемесячно только 5 миллиардов на выплату зарплату , а плюс налоги отчисления и плюс сколько ещё убыточных отделений в местах где никто не бывает

Ответить
0
Covid 19

Глава «Почты России» купил квартиру стоимостью миллиард рублей...

Вот куда будут вкладывать инвесторы...

Глава «Почты России» купил квартиру стоимостью…
Генеральный директор «Почты России», экс-замминистра экономического развития Николай Подгузов…
www.gazeta.ru
Ответить
14
Денис Демидов

Место проклятое, предыдущий тоже ни чем в себе не отказывал:
https://ria.ru/20161127/1482276861.html

Глава "Почты России" рассказал о своей премии в…
Дмитрий Страшнов добавил, что если признавать его премию незаконной, тогда стоит пересчитать…
ria.ru
Ответить
1
Александр А.

Хейтеры почты России мне чем-то напоминают хейтеров АвтоВАЗа, которые никогда на "Весте" не ездили и не сравнивали, ее, скажем, с одноклассным VW Поло седан.

Почта России за последние годы стала работать заметно лучше и надежнее. 

Ответить
8
Дмитрий Саранча

Поддерживаю! У нас небольшой бизнес бижутерии, постоянно пользуемся почтой России, от СДЭКа отказались, по причине нестабильности.
Да в Почте тоже есть проблемы, но большая часть решена за последние 2 года.
Это только касается почтовых отправлений, магазин и обслуживание всё-таки не оч.

Ответить
3
Денис Демидов

Кто же против, только почему я как налогоплательщик должен этот праздник оплачивать? Частники как-то на свои крутятся, причем успешнее, так как отделений уже больше, тариф ниже. 

Ответить
3
Николай Каменев

Совершенно верно. Я не много отправляю посылок, но раньше получал много. И точно могу сказать что сейчас почта на достойном уровне, да, не идеал и ещё много чего надо развивать.

Ответить
–1
Роман Анищенко

Такое ощущение, что вы не бывали в отделениях посты россии вечерами в СПб, это филиал ада

Ответить
1
Sam Esq

Извините, предпочитаю не разбираться в сортах говна 😏

Ответить
0
Аналитик Толян

А маркетплейс должен был быть из наших посылок?

Ответить
11
Игорь Протасов

Так есть у них. Можно подписаться на товары

Ответить
–1
Ilya Vlasov

Что, даже продажи тушенки и носков уже не спасают? ред.

Ответить
10
Джон Картошкин

Так нет доставки и аппухи в эпсторе. Отстаютъ.

Ответить
–1
Anatoly A. Krasnovsky

Не понимаю убеждённый скепсис, по-моему почта неплохо развивается. Что касается их прямых обязанностей - вообще нет существенных претензий, уже давно. Они прекрасно отладили и саму доставку, и сроки, и оптимизацию действий для получения/отслеживания. Я бы сказал, что для такой громадины это превосходный результат, они не уступают частным компаниям, а в чём-то даже превосходят. Да, есть какие-то странные побочные проекты, но почему бы и нет? Пытаются диверсифицировать, это нормально же. Пусть и не всё получается, но разве у всех всё всегда безупречно? В общем, лучи поддержки почте.

Ответить
9
Денис Демидов

Не кажется ли вам, что как-то дорого вышло это "развитие"?

Ответить
1
Леонид Михалев

Очень интересно посмотреть какой андерайтер согласиться пушить такую бумагу, учитывая мотивы компании «не умереть».

Ответить
8
Джон Картошкин

отечественный

Ответить
2
Vlad Semushin

У нас нет института репутации, так что какой-нибудь ВТБ все провернет как обычно, никто и внимания не обратит

Ответить
1
Ivan Kulmyaev

ВТБ им уже Лето Банк подарил. Теперь это Почти Банк.

Ответить
0
Arseniy Shestakov

Почту России будут не пушить андерайтеры, а выносить андертейкеры.

Ответить
0
Ложный Артем

Какой - какой...
Не имеющий аналогов в мире (с) 

Ответить
0
Boris Volkov

То есть они прямо говорят "мы убыточные, у нас говно менеджмент, но дайте нам денег"? Кайф :) Будет так же, как с USPS в США, где амазон вытеснил их, потому что у маркетплейса логистика и сервис лучше

Ответить
3
Благоприятный огонь

А где они говорят, что они убыточные?

Ответить
3
Boris Volkov

Дак о каких рисках дефолта шла бы речь, еслиб у них была прибыль :D они в долгах и на госдотациях, я бы честно не называл прибылью то, что идёт на обслуживание долгов

Ответить
–3
Благоприятный огонь

Ну то есть, не говорят, да?
А какие у них долги и когда они последний раз получали госдотации?

Ответить
2
Boris Volkov

Хм, и правда, дотации прекратились) Даж в отчетности по мсфо не докапаться, кроме как отношения обязательств к собственному капиталу и что прибыль появляется не из-за основной операционной дятельности

Ответить
4
Благоприятный огонь

Причем года с 2014 там нет дотаций, по моему. Хотя они активно просят, но не дают ) Причем, даже субсидий не дают на всякие обязательные доставки, типа газет за Полярный круг.
Просто мы с Почтой работаем активно, и я вижу, что качество основного продукта у них лучше, чем у СДЭК (хотя, клиенты считают иначе и это видно даже тут по комментам).
А вот последняя миля слабовата пока, конечно. И ЕМС тоже такое себе.

Ответить
0
Денис Демидов

В РЖД по такой же схеме стали дотации засовывать, чтобы никто не сомневался в экономической мудрости царя.
Типа они просто молодцы и сами инвестиции находят)))
PS Вы сильно умно написали для поцреотов, они не поймут смысл фразы: "и что прибыль появляется не из-за основной операционной дятельности" ред.

Ответить
0
Джон Картошкин

Ну а как Федька сытый кот пришёл и сказал "пиццерия говно - пора делать IPO"

Ответить
1
Денис Денисов

Кто сказал , что проиграли ?! Usps доставка самолетом за два дня в любой штат для покупателя бесплатно , для отправителя от 2 баксов и выше за единицу

Ответить
0
Boris Volkov

https://habr.com/ru/company/pochtoy/blog/499400/

Почту США опять хотят обанкротить из-за Amazon…
Почтовая служба США (USPS), через которую получают свои посылки и письма почти все американцы…
habr.com
Ответить
1
Динислам Кутлумбетов

Жесть, они настолько уверены в своей инвестиционной привлекательности, что даже рассматривают вариант удачного IPO…

Ответить
3
Евгений Дроздов

Ну могут «попросить» какие-нибудь около государственные структуры типа Газпрома и ВТБ поучаствовать в IPO..

Ответить
5
Степан Фадеев

И кто-то будет в этом IPO участвовать, с такими предпосылками?

Ответить
3
Павел Родюков

Госбанки по развёрстке сгонят «добровольно-принудительно»

Ответить
7
Джон Картошкин

Ну смотря какая цена, если с учётом долгов, то даже может есть смысл.

Ответить
0
Макс Фактор

Хомяков с пульса по традиции загонят красочными инфографиками:)

Ответить
0
 Anatoly Bereznyak

Давно пора проаудировать контору и менять бизнес-модель

Ответить
2
Павел Кристалл

Как можно по времена ковида где многие ритейлы развивают онлайн и доставки завафлить рынок ?

Ответить
2
Джон Картошкин

сидеть на официальном карантине всё это время

Ответить
–1
Оля Зима

Иногда конечно бывают приятные сюрпризы в работе почты России, но тут мне кажется не тот случай.

Ответить
2
Павел Родюков

Ага, IPO только для этого и придумали…

Ответить
2
Артём Тюменцев

Может через IPO их купит кто-то вроде dpd или boxberry и все наладится?))

Ответить
1
Ivan Kulmyaev

Им это зачем?

Ответить
1
Артём Тюменцев

Добить "конкурента"/отъесть долю рынка/расширить собственную сеть/расширить ЦА за счет бабушек/

Это так, навскидку)

Ответить
0
Ivan Kulmyaev

Вы что там столько пахучей субстанции разгребать надо. И менеджмент с наложений схемой менять замучаются.

Ответить
1
Вкусный жар

Я слышал,что хотят почту приватизировать. Видимо,новость из этой серии .

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1
Денис Демидов

Да пусть хоть бесплатно ее лично Путину отдадут, лишь бы перестала деньги из бюджета сосать и за его же счет предоставлять льготную доставку китайцам.

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1
Вкусный жар

Я считаю если приватизируют,то цены вырастут ещё сильнее

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0
Денис Демидов

Они и должны вырасти, так как честнее станут, на свои будут жить, а не с бюджета деньги тырить под видом инвестиций. 

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0
Вкусный жар

У почты социальная функция.
Это как от трамвая требовать прибыльности.

Почта (и трамвай) должна дёшево связывать город/страну .
Соответственно, повышать оборот капитала прямо или косвенно.

А деньги брать из других мест: налогов например.

Этак докатимся до платных дорог! Хотя...подождите ка... ред.

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–1
Денис Демидов

Давайте конкретику, что вы понимаете под связывать страну?
СДЕК и PickPoint (например) делают это быстрее и дешевле.
Когда вы берете деньги из других мест, показатели эффективности автоматически засовываются в жопу, так и докатываемся, когда говно контора на полном серьезе начинает требовать полтриллиона на доставку китайского шлака, которого больше половины в ее доставках. 
Кстати, я за платные дороги, а не за бензин где 80% налоги и транспортный налог, даже если ты ездишь раз в год. 

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0
kazakov

Почте России снизить бы стоимость доставки внутри страны. А то заходишь на сайт сделать расчёт, пишешь вес 10 грамм, выдаёт стоимость ~310 рублей, пишешь 500 грамм и стоимость не меняется. Интересно, с Aliexpress сколько они получают за доставку пары модулей оперативной памяти или какого-нибудь кабеля пары метров?
Почему не развивают свой почта маркет? Почему не выдают терминалы оплаты для предпринимателей в отделениях? Почему не продают услуги Ростелеком, который позакрывал все свои офисы в небольших городах? Продажа/замена сим, продажа других устройств. Зато консервы, макароны продаются и сим карты других операторов, которые ещё и не регистрируют, вероятно теряя договор по дороге.
С учётом цифровизации, Почта России могла бы стать единым окном для гос.услуг, нужно только персонал переучить и переосмыслить набор предоставляемых услуг, но сперва расстрелять совет директоров.

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1
Благоприятный огонь

Ну вы представляете себе, какой размер инвестиций нужен, что бы это сделать в масштабе РФ?
Кстати, почти по всей РФ (исключения там Норильск и тд) доставка 10 грамм стоит 187 рублей авиапочтой, в среднем идет 4 дня. Вы тариф какой выбираете?

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0
kazakov

Самый обычный, из центрального региона в Красноярский край. Сам сейчас удивился, т.к. до этого не помню точно какие регионы выбирал, но тоже была стоимость 187.
Я не делал никаких расчётов, т.к. не знаком в принципе с внутренней структурой компании, да и считать не умею, но рано или поздно им всё равно придётся меняться. 

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0
Благоприятный огонь

Ну там есть зоны, куда выше доставка стоит, севера, дальний восток, отдаленные деревни, где нет отделения и тд.

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1
Евгений Патрушев

эх.

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1
Дмитрий Тенетович

Доставка бухла не взлетела прост...

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1
Виктор Булов

Роснано на IPO

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1
Igor Igor

у меня у одного вопрос возник, а кто ее будет покупать на IPO при таком офигенном релизе?)

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1
Александр Кремлёв

Одна из самых позорных и мемных россиянских структур решила засорить собой ещё и биржу... Это эпик (как и все россиянское) фейл.

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1
расслабленный пост-хипстер

В любой непонятной ситуации выписывай премию топ-менеджерам.

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