«Ведомости» сообщили о планах «Почты России» провести IPO в 2023 году, оператор опроверг информацию Статьи редакции
В противном случае оператору придётся запрашивать 500 млрд рублей от государства.
- Компания хочет провести IPO, чтобы избежать риска дефолта по обязательствам, пишут «Ведомости» со ссылкой на приложение к стратегии «Почты России» до 2030 года (копия есть у издания).
- Как рассказал источник, совет директоров «Почты» рассматривал приложение стратегии 25 декабря 2020 года. Согласно документу, IPO и дополнительная капитализация позволит компании выплатить государству дополнительно 50 млрд рублей к 2030 году.
- В противном случае у неё «упадёт выручка и она будет балансировать на грани безубыточности». В 2024 году при полном отсутствии инвестиций появится «высокий риск дефолта по обязательствам», к 2030 году произойдет «деградация коммерческой функции» и компании придётся просить от государства 500 млрд рублей.
- В пресс-службе «Почты России» не прокомментировали материалы. Член комитета по стратегическому планированию компании Александр Хинштейн подтвердил «Ведомостям» факт обсуждения планов IPO, но не назвал сроки.
- По его словам, согласно одному из планов развития «Почте» нужны дотации от государства для обновления инфраструктуры. Также он заметил, что кредиторам «не стоит беспокоиться по поводу прогноза риска дефолта по обязательствам в 2024 году», так как это стратегическое предприятие и «любые риски государством гарантируются».
- 31 мая «Почта России» утвердила стратегию развития до 2030 года. Оператор анонсировал, что откажется от маркетплейса и будет развивать ритейл, а капзатраты на развитие составят 298 млрд рублей.
Лол они не прибыльным, потому что там сплошь и рядом коррупция, кроме того, ими управляют овощи и они существуют на деньги государства и агрессивно навязываются через различные антирыночные законы, почитайте историю почты россии и как ее глава стал миллиардером, а она до сих пор убыточна...не надо выдавать свои фантазии за реальность
Давай конкретику, руби правду матку.
С моей колокольни лоббисты госкомпаний законченные идиоты, у которых из кармана вытаскивают деньги, а они только в ладоши хлопают от радости.
PS Я довольно хорошо знают почту изнутри, так как знаком с многими ее местными начальниками, 16 лет с ней работаю как никак. ред.
Которые успешно пользуются логистической системой почты 😄 DPD чуть ли не полностью на доставке почтой, Алиэкспресс плотно сотрудничает, Озон имеет ПВЗ в почтовых отделениях.
Вы сами подумайте, какая может быть прибыль в почтовом отделении в населенном пункте в 100 человек? А таких пунктов по просторам нашей необъятной тьма. В таких местах почта, как бы это не звучало смешно и высокопарно, последний оплот жизни этого населенного пункта, на ваш современный - единственное место тусовки населения.
И несмотря на это, у коммерческих негосударственных компаний, таких как сотовые операторы, тоже открыто куча салонов связи, которые являются убыточными, только в случае операторов, они их открывают ради имиджа, т.к. через дорогу у конкурента уже есть точка продаж.
Я тут как-то собирался в МегаФон зайти, посмотрел по карте их салоны и потом долго мучился в муках выбора, в какой их трёх всё же заглянуть, т.к. они находились друг от друга в 200-а метрах. ред.
Логистической системой почты некоторые пользуются, так как она за гос счет начала демпинговать жестко, если поставит тариф с прибылью, то те скорее всего продолжат работать с частными перевозчиками типа ПЭК и Деловые Линии, так как без госдотаций, госкомпания труп обычно.
Вы мало что знаете про поселки, там почта не последний оплот жизни, туда ездят еще и автолавки, которые бы с удовольствием привозили бы и посылки, если закроется отделение.
Без почты наступит хаос ( в смутное время, конечно же)
https://www.kinopoisk.ru/film/12523/
АО "Почта России" сообщает о финансовых итогах 2020 г. по РСБУ. Главный результат заключается в том, что несмотря на непростую экономическую конъюнктуру, пандемию и существенное ограничение трансграничной логистики Почте России удалось закончить 2020 г. с чистой прибылью в размере 2,3 млрд руб. и ростом выручки до 211 млрд руб. Показатель EBITDA составил 7 млрд руб. Годом ранее прибыль по РСБУ составляла 3 млрд руб., выручка – 206,8 млрд руб.
Там же все написано.
"В противном случае у неё «упадёт выручка и она будет балансировать на грани безубыточности». В 2024 году при полном отсутствии инвестиций появится «высокий риск дефолта по обязательствам», к 2030 году произойдет «деградация коммерческой функции» и компании придётся просить от государства 500 млрд рублей."
Сейчас почта принадлежит государству на 100%, в ходе эмиссии акций, доля государства снизится, это разве не продажа части компании о чем я пишу?
Если в ходе IPO контроль над почтой в размере 100% останется у государства, пусть в лице сбера и втб, то это не IPO, а новый способ дотирования убыточного монстра. ред.
Данные немного устаревшие, но не думаю что число работников сильно изменилось
в почте РФ 350 тыс. примерно.
Учитывая разницу в населении в 8 раз на 2015 год, то численность рабочих почты РФ больше в 16 раз. т.е. число работников на душу населения в два раза выше.
При том, доля урбанизации в РФ гораздо выше, около 75%. То есть поидее эффективность доставок должна быть выше. ред.
АО "Почта России" сообщает о финансовых итогах 2020 г. по РСБУ. Главный результат заключается в том, что несмотря на непростую экономическую конъюнктуру, пандемию и существенное ограничение трансграничной логистики Почте России удалось закончить 2020 г. с чистой прибылью в размере 2,3 млрд руб. и ростом выручки до 211 млрд руб. Показатель EBITDA составил 7 млрд руб. Годом ранее прибыль по РСБУ составляла 3 млрд руб., выручка – 206,8 млрд руб.
Ну работать и правда не умеют.
Цены не ориентир, если дешевле — обращайтесь туда :) понимаете посыл?
Но! У европейских компаний конкуренция, у нас же монополия со всеми вытекающими. Плюс огромная территория.
На почте ещё выдача пенсий и прочее, много социальных штук.
В Европе например общественный транспорт тоже показывает убытки, но выигрывают за счёт его качества (лучше логистика в городах, лучше имидж и прочее) ред.
На самом деле почта почти потеряла рынок пенсий и соцпособий, эти деньги перетекли в банки, в первую очередь в сбер. Через почту пенсии получают только в глухих деревнях, ну и пенсионеры, которым лет по восемьдесят. В ПФР при оформлении сейчас в первую очередь банки предлагают.
Так что у почты идет стагнация.
Вы наверное фильмов пересмотрели. Периодичность газет и журналов доставляемых Почтой 2-4 выпуска в месяц. Скорее всего проблема в том, что раньше ЖК, налоги и прочее платились через Почту, пенсию так же получали через Почту. Потом появились альтернативные способы оплаты, а пенсию взял на себя Сбер.
насколько я помню , в почту вливали слишком много денег там столько миллиардов , что мне хватало бы на каждый день если тратить в день миллионов 5
и только недавно они показали чистую прибыль в размере двух миллиардов вроде бы , но при этом на почте работает почти 400 тысяч человек , то есть если у каждого сотрудника зп 15 тысяч , то они тратят ежемесячно только 5 миллиардов на выплату зарплату , а плюс налоги отчисления и плюс сколько ещё убыточных отделений в местах где никто не бывает
Глава «Почты России» купил квартиру стоимостью миллиард рублей...
Вот куда будут вкладывать инвесторы...
Место проклятое, предыдущий тоже ни чем в себе не отказывал:
https://ria.ru/20161127/1482276861.html
Не понимаю убеждённый скепсис, по-моему почта неплохо развивается. Что касается их прямых обязанностей - вообще нет существенных претензий, уже давно. Они прекрасно отладили и саму доставку, и сроки, и оптимизацию действий для получения/отслеживания. Я бы сказал, что для такой громадины это превосходный результат, они не уступают частным компаниям, а в чём-то даже превосходят. Да, есть какие-то странные побочные проекты, но почему бы и нет? Пытаются диверсифицировать, это нормально же. Пусть и не всё получается, но разве у всех всё всегда безупречно? В общем, лучи поддержки почте.
Причем года с 2014 там нет дотаций, по моему. Хотя они активно просят, но не дают ) Причем, даже субсидий не дают на всякие обязательные доставки, типа газет за Полярный круг.
Просто мы с Почтой работаем активно, и я вижу, что качество основного продукта у них лучше, чем у СДЭК (хотя, клиенты считают иначе и это видно даже тут по комментам).
А вот последняя миля слабовата пока, конечно. И ЕМС тоже такое себе.
В РЖД по такой же схеме стали дотации засовывать, чтобы никто не сомневался в экономической мудрости царя.
Типа они просто молодцы и сами инвестиции находят)))
PS Вы сильно умно написали для поцреотов, они не поймут смысл фразы: "и что прибыль появляется не из-за основной операционной дятельности" ред.
У почты социальная функция.
Это как от трамвая требовать прибыльности.
Почта (и трамвай) должна дёшево связывать город/страну .
Соответственно, повышать оборот капитала прямо или косвенно.
А деньги брать из других мест: налогов например.
Этак докатимся до платных дорог! Хотя...подождите ка... ред.
Давайте конкретику, что вы понимаете под связывать страну?
СДЕК и PickPoint (например) делают это быстрее и дешевле.
Когда вы берете деньги из других мест, показатели эффективности автоматически засовываются в жопу, так и докатываемся, когда говно контора на полном серьезе начинает требовать полтриллиона на доставку китайского шлака, которого больше половины в ее доставках.
Кстати, я за платные дороги, а не за бензин где 80% налоги и транспортный налог, даже если ты ездишь раз в год.
Почте России снизить бы стоимость доставки внутри страны. А то заходишь на сайт сделать расчёт, пишешь вес 10 грамм, выдаёт стоимость ~310 рублей, пишешь 500 грамм и стоимость не меняется. Интересно, с Aliexpress сколько они получают за доставку пары модулей оперативной памяти или какого-нибудь кабеля пары метров?
Почему не развивают свой почта маркет? Почему не выдают терминалы оплаты для предпринимателей в отделениях? Почему не продают услуги Ростелеком, который позакрывал все свои офисы в небольших городах? Продажа/замена сим, продажа других устройств. Зато консервы, макароны продаются и сим карты других операторов, которые ещё и не регистрируют, вероятно теряя договор по дороге.
С учётом цифровизации, Почта России могла бы стать единым окном для гос.услуг, нужно только персонал переучить и переосмыслить набор предоставляемых услуг, но сперва расстрелять совет директоров.
Самый обычный, из центрального региона в Красноярский край. Сам сейчас удивился, т.к. до этого не помню точно какие регионы выбирал, но тоже была стоимость 187.
Я не делал никаких расчётов, т.к. не знаком в принципе с внутренней структурой компании, да и считать не умею, но рано или поздно им всё равно придётся меняться.