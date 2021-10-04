Philip Morris стала первой в рейтинге крупнейших иностранных компаний в России по версии Forbes — она обогнала Renault Статьи редакции
Общая выручка всех компаний рейтинга в России составила 7,2 трлн рублей.
Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний, работающих в России. Список возглавил швейцарский производитель сигарет Philip Morris, выручка которого в России в 2020 году достигла 359,5 млрд рублей.
В 2020 году компания занимала второе место после французского автопроизводителя Renault, который в 2021 году опустился на пятое место с выручкой в 310 млрд рублей. С четвёртого на второе место рейтинга поднялся французский ритейлер Leroy Merlin с выручкой 347,2 млрд рублей. На третьем — немецкий автопроизводитель Volkswagen с выручкой 319,7 млрд рублей.
В топ-5 попала и другая швейцарская табачная фирма — Japan Tobacco International, которая заняла четвёртое место с выручкой 311,8 млрд рублей в России. Auchan, лидировавший в рейтинге с 2016 по 2019 годы, оказался на шестом месте и получил в России выручку в 273,7 млрд рублей.
Среди других известных компаний — Apple на седьмом месте с выручкой 246 млрд рублей и IKEA на десятом месте с выручкой 245,6 млрд рублей. Google заработала в России 85,5 млрд рублей и заняла 30 место.
По данным издания, суммарно 50 компаний рейтинга заработали за год 7,2 трлн рублей, на 2% больше, чем в 2020 году. В список включили компании, которые более чем на 50% принадлежат иностранным владельцам. Выручка рассчитывалась по данным всех российских подразделений иностранной компании.
За основу были взяты официальные сведения компаний, их годовые отчёты, данные из системы «СПАРК». Если официальной информации не было, то авторы рейтинга брали расчётную оценку из данных о финансовом положении головной компании и подразделений.
Как-то грустно. Мне почему-то казалось, что курящих людей стало меньше, табак вышел из моды... В очередной раз убеждаюсь, что любые личные наблюдения – сугубо субъективны и никакого отношения к реальности не имеют. Просто я сам не курю и занимаюсь спортом, поэтому, вполне логично что большинство окружающих людей тоже ведут очень активный образ жизни и не курят. Отсюда и неправильные выводы
Окружающие без палева потягивают айкос - очевидной вони меньше, в общественных местах курить запретили. Потому их не видно.
И да, есть же статистика - в России действительно стали меньше курить. Просто сигареты неуклонно дорожают, потому выручка растёт. И через акцизы перекочевывает дальше наверх. ред.
Это не поможет, как в анекдоте - нет, сына, теперь вы с мамой будете меньше есть) Нужно убирать те факторы, которые способствуют вредной привычке. То есть менять условия/образ жизни. На бытовом уровне допустим вот я не пью не потому что это вредно, а потому что выпивши нельзя ездить на машине, а машина это последнее, чего бы я хотел лишиться из доступных мне удовольствий. Раньше в метро все бухали пивко, а как стали за это щемить, так резко перестали. Никогда вы не заставите бросить курить охранника, которому больше тупо нечем занять свое время, как не заставите деревенского алкаша перестать прикладываться к бутылке, пока это доступно физически и заполняет зияющие пустоты в их жизни. Та же фигня с наркоманами - хотя у этих все усугубляет то, что человек просто придурок по жизни.
да, поднять цены на все это через повышение налогов и проблема решается само собой
И проблема не решается. Перейдут на более дешёвое пойло, начнут гнать сами, начнут выращивать табак сами. Люди, блин, настолько запариваются, что коноплю растят, табак то точно вырастить смогут)
С запретами и налогами мы уже добрались до запрета продажи медицинского спирта в аптеках, приходится теперь добывать его окольными путями или довольствоваться хреново пропитанными дорогущими салфетками.
А решение проблемы простое: пропаганда здорового образа жизни.
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Как выглядит страна с точки зрения этого рейтинга? Все вопросы текстильной, пищевой и прочих промышленностей решены. Но немного нахватает табака, машин из бюджетного ценового сегмента, стройматериалов тоже из нижнего ценового сегмента и мебели, так чтоб лет на пять максимум, больше не нужно. А, ну и понты, куда мы без нового телефона от Самсунга или Эппла? Посоны не поймут.
Вот к качеству мебели из ИКЕА у меня нареканий точно нет. Хорошо сконструирована и качественно исполнена. Если не брать в пример самую дешёвую кровать из некрашеной сосны за пару тысяч, которая изначально задумывалась как времянка, то другие точно прослужат до морального устаревания.
Мой город слишком мал для ИКЕА (300 км до ближайшей), однако почти вся мебель куплена там и радует долгое время. Особенно легендарное кресло МАРКУС. Местные мебельщики не выдерживают сравнения.
людям разрешено убивать себя медленно на уровне государства всякими такими штуками, вообще не понимаю как устроен этот мир. медленно убивать можно, а вот быстро какими нибудь тяжелыми наркотиками нет, не за что. умирай медленно и дай другим еще на этом заработать) прямо капитализм на максималках. ред.
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Среди других предложений — создание спецфонда для иностранных компаний и выдача субсидий на покупку оборудования.