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Финансы
Nazigul Jusupova

Philip Morris стала первой в рейтинге крупнейших иностранных компаний в России по версии Forbes — она обогнала Renault Статьи редакции

Общая выручка всех компаний рейтинга в России составила 7,2 трлн рублей.

43 43 комментария
2302 просмотров

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний, работающих в России. Список возглавил швейцарский производитель сигарет Philip Morris, выручка которого в России в 2020 году достигла 359,5 млрд рублей.

В 2020 году компания занимала второе место после французского автопроизводителя Renault, который в 2021 году опустился на пятое место с выручкой в 310 млрд рублей. С четвёртого на второе место рейтинга поднялся французский ритейлер Leroy Merlin с выручкой 347,2 млрд рублей. На третьем — немецкий автопроизводитель Volkswagen с выручкой 319,7 млрд рублей.

В топ-5 попала и другая швейцарская табачная фирма — Japan Tobacco International, которая заняла четвёртое место с выручкой 311,8 млрд рублей в России. Auchan, лидировавший в рейтинге с 2016 по 2019 годы, оказался на шестом месте и получил в России выручку в 273,7 млрд рублей.

Среди других известных компаний — Apple на седьмом месте с выручкой 246 млрд рублей и IKEA на десятом месте с выручкой 245,6 млрд рублей. Google заработала в России 85,5 млрд рублей и заняла 30 место.

Топ-10 рейтинга крупнейших иностранных компаний в России Forbes

По данным издания, суммарно 50 компаний рейтинга заработали за год 7,2 трлн рублей, на 2% больше, чем в 2020 году. В список включили компании, которые более чем на 50% принадлежат иностранным владельцам. Выручка рассчитывалась по данным всех российских подразделений иностранной компании.

За основу были взяты официальные сведения компаний, их годовые отчёты, данные из системы «СПАРК». Если официальной информации не было, то авторы рейтинга брали расчётную оценку из данных о финансовом положении головной компании и подразделений.

#новости #forbes #рейтинг #philipmorris #renault

43 43 комментария
5
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43 комментария
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Евгений Иванов

Как-то грустно. Мне почему-то казалось, что курящих людей стало меньше, табак вышел из моды... В очередной раз убеждаюсь, что любые личные наблюдения – сугубо субъективны и никакого отношения к реальности не имеют. Просто я сам не курю и занимаюсь спортом, поэтому, вполне логично что большинство окружающих людей тоже ведут очень активный образ жизни и не курят. Отсюда и неправильные выводы 

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8
Юрий Белоножкин

Окружающие без палева потягивают айкос - очевидной вони меньше, в общественных местах курить запретили. Потому их не видно.

И да, есть же статистика - в России действительно стали меньше курить. Просто сигареты неуклонно дорожают, потому выручка растёт. И через акцизы перекочевывает дальше наверх. ред.

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1
Igor Shkarin

Тоже спортом занимаюсь. Курю. Сейчаскурб, чтоб вес сбросить. Бросал полтора года назад и год не курил. Пока сидел в изоляторе вновь закурил. Курят там, где вас нет, эт правда.

Меня, к слову тоже очень удивляет. Даже стыдно в моих кругах.

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0
Ложный Артем

Не, я лучше буду курить, чем ездить на Рено 

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5
Sendero

На настоящем Рено я бы ездил - тот же Талисман очень красив. Вот Дачия это унылый треш, испортила французам всю репутацию, которой и так не очень-то много было.

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0
Dmitry Kiselev

Или Альпин

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0
Д Хб

какие-то не российские Рено обсуждаете.
Но я вам всё равно не поверю, после лагуны начала 2000х ничего не видел симпатичного у них.

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0
Dmitry Kiselev

Нет, не российские))    в России была парочка интересных Рено, Клио-Спорт и Меган, тоже Спорт, но их уже даже на авто ру почти не встретить((

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0
Igor Shkarin

По-моему колеос топчик

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0
Sergey Ontime

Курил. Потом курил меньше. Как раз их сигареты. После этой новости заканчиваю. Ну это жесть. Выручка вредящей здоровью компании такая.

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3
Волоцкой Дмитрий

Один курит, другой жрет овер дохрена, третий абьюзер, другой живёт рядом с заводом. Давай теперь все запретим, будем экологичны во всем (нет)

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2
Илья Шишкунов

Главное, чтобы люди в своём личном общении понимали, что чужая свобода воли не должна ограничивать их собственную, может тогда проблем будет меньше в целом. 

Ответить
0
One Geek

То есть вас смущает, что на табаке зарабатывают на вас деньги. То есть если бы раздавали бесплатно, например, за счёт субсидирования из государственного бюджета, вы бы продолжали курить?

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0
Борис Васильев

Молодец!

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0
Михаил Б

Мда.. Не зря вложились в IQOS. В 2020 году IQOS принес им 25% выручки. И доля растет. Собственно его доля растет больше, чем падает доля сигарет.
Интересно, что придумает Philip Morris, когда везде запретят IQOS (как в США)? Домашние ультразвуковые увлажнители с табачными картриджами?

Ответить
2
Илья Шишкунов

В США не запрет, там патентный троллинг от конкурентов для предела рынков, причём, сами PMI провернули схожий трюк в Британии, обычный лоббизм ради долей рынка, как поделят, так оба продукта будут представлены на рынках. 

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1
Александр Кузнецов

Всё логично, покупаем стройматериалы в Леруа, чтобы улучшить гнездо взятое в ипотеку, нервничаем- курим)

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2
Igor Shkarin

Леруа топчик.

Ответить
0
Александр Алексеевич

360 ярдов на наркошах заработали. Х10 нужно на их лечение. Разумно ли подобное в 21 веке?

Ответить
–1
Илья Шишкунов

Да, разумно, алкоголь, сигареты и наркотики безусловное зло, но запрещать их глупо, пусть и дальше приносят деньги, люди, которые опускаются до употребления, пусть лучше делают это в безопасных условиях. 

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1
Test Test

да, поднять цены на все это через повышение налогов и проблема решается само собой, государтсво имеет рычаги и влияние, но решает проблемы крайне медленно и не охотно, можно предположить откуда ноги растут ред.

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2
Dmitry Kiselev

Это не поможет, как в анекдоте - нет, сына, теперь вы с мамой будете меньше есть)   Нужно убирать те факторы, которые способствуют вредной привычке. То есть менять условия/образ жизни. На бытовом уровне допустим вот я не пью не потому что это вредно, а потому что выпивши нельзя ездить на машине, а машина это последнее, чего бы я хотел лишиться из доступных мне удовольствий. Раньше в метро все бухали пивко, а как стали за это щемить, так резко перестали. Никогда вы не заставите бросить курить охранника, которому больше тупо нечем занять свое время, как не заставите деревенского алкаша перестать прикладываться к бутылке, пока это доступно физически и заполняет зияющие пустоты в их жизни. Та же фигня с наркоманами - хотя у этих все усугубляет то, что человек просто придурок по жизни.

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2
Sendero

Поднять акцизы, заодно и деньги на лечение курильщиков-парильщиков найдутся, когда в 50 лет с раком лёгких к врачу придут, а там очередь до горизонта из таких же

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1
Роман Габидулин

да, поднять цены на все это через повышение налогов и проблема решается само собой

И проблема не решается. Перейдут на более дешёвое пойло, начнут гнать сами, начнут выращивать табак сами. Люди, блин, настолько запариваются, что коноплю растят, табак то точно вырастить смогут)

С запретами и налогами мы уже добрались до запрета продажи медицинского спирта в аптеках, приходится теперь добывать его окольными путями или довольствоваться хреново пропитанными дорогущими салфетками.

А решение проблемы простое: пропаганда здорового образа жизни.

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0
Igor Shkarin

Вы прям ничего из этого не делаете.. ни даже в игры, ни сладкое, ни жирное, и вообще дышите воздухом Альп с нотками навоза альпийских буренок. Да, даже, на vc только новости читаете, а до токсичных комментов и подавно не опускаетесь! ред.

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1
Дмитрий

А ты такой спортивный ногу потянул в спортзале - за что на тебя тратить деньги? Сидел бы дома. 

Ответить
0
Данила Романов

большая часть выручки ушла в акцизы и ндс

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0
Labelig

Новость со знаком минус :(

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1

Комментарий удален

Константин Суворов

Ну выручка и что? Как это меняет тот факт, что больше всего денег россияне занесли за табак?)

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0
Юрий Белоножкин

Верно, но веселее от того, что в России потрачено на сигареты и подобную хрень столько — рекордно много — денег, не становится.

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0
Даниил Марусяк

наценка на табачные изделия идёт огромная, думаю по прибыли там тоже все хорошо

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0
Дмитрий

Да ни с фиг там наценки, помимо акцизов

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0

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One Geek

Как выглядит страна с точки зрения этого рейтинга? Все вопросы текстильной, пищевой и прочих промышленностей решены. Но немного нахватает табака, машин из бюджетного ценового сегмента, стройматериалов тоже из нижнего ценового сегмента и мебели, так чтоб лет на пять максимум, больше не нужно. А, ну и понты, куда мы без нового телефона от Самсунга или Эппла? Посоны не поймут.

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0
Sendero

Вот к качеству мебели из ИКЕА у меня нареканий точно нет. Хорошо сконструирована и качественно исполнена. Если не брать в пример самую дешёвую кровать из некрашеной сосны за пару тысяч, которая изначально задумывалась как времянка, то другие точно прослужат до морального устаревания.
Мой город слишком мал для ИКЕА (300 км до ближайшей), однако почти вся мебель куплена там и радует долгое время. Особенно легендарное кресло МАРКУС. Местные мебельщики не выдерживают сравнения.

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1
Илья Шишкунов

Между прочим, РФ довольно хороший рынок для PMI, как и вся Восточная Европа, вот года два назад начали хорошо расти в Южной Америке и Юго-Восточной Азии, сильно порешал айкос, я бы даже почитал аналитику по маркетингу Айкоса по регионам. 

Ответить
0
One Geek

Рынок то хороший. Правда вопросы к рынку, а не к компании.

Ответить
0
Test Test

в сша его запретили на днях

Ответить
0
Иван Шеметов

а всё эти компании платят 30 процентов налогов или нет?

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0
Test Test

людям разрешено убивать себя медленно на уровне государства всякими такими штуками, вообще не понимаю как устроен этот мир. медленно убивать можно, а вот быстро какими нибудь тяжелыми наркотиками нет, не за что.  умирай медленно и дай другим еще на этом заработать) прямо капитализм на максималках. ред.

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0
Для закладок

Продажа сигарет как легальная продажа наркотиков зависимым хех

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0
Константин Суворов

Вы тут сидите свои стартапы и продукты придумываете, а суровые русские люди просто сжигают деньги в воздух и им норм :)

Я с иронией, если что) ред.

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0
hakhagmon

теперь понятно чо так икею щемят 

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0
Валерия Такидзе

Чистая прибыль  Philip Morris за 2020 год 7,5 миллиардов рублей это 100 миллионов долларов для такой компании это копейки 

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0

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