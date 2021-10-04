Общая выручка всех компаний рейтинга в России составила 7,2 трлн рублей.

2302 просмотров

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний, работающих в России. Список возглавил швейцарский производитель сигарет Philip Morris, выручка которого в России в 2020 году достигла 359,5 млрд рублей.

В 2020 году компания занимала второе место после французского автопроизводителя Renault, который в 2021 году опустился на пятое место с выручкой в 310 млрд рублей. С четвёртого на второе место рейтинга поднялся французский ритейлер Leroy Merlin с выручкой 347,2 млрд рублей. На третьем — немецкий автопроизводитель Volkswagen с выручкой 319,7 млрд рублей.

В топ-5 попала и другая швейцарская табачная фирма — Japan Tobacco International, которая заняла четвёртое место с выручкой 311,8 млрд рублей в России. Auchan, лидировавший в рейтинге с 2016 по 2019 годы, оказался на шестом месте и получил в России выручку в 273,7 млрд рублей.

Среди других известных компаний — Apple на седьмом месте с выручкой 246 млрд рублей и IKEA на десятом месте с выручкой 245,6 млрд рублей. Google заработала в России 85,5 млрд рублей и заняла 30 место.

Топ-10 рейтинга крупнейших иностранных компаний в России Forbes

По данным издания, суммарно 50 компаний рейтинга заработали за год 7,2 трлн рублей, на 2% больше, чем в 2020 году. В список включили компании, которые более чем на 50% принадлежат иностранным владельцам. Выручка рассчитывалась по данным всех российских подразделений иностранной компании.