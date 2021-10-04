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Финансы
Nazigul Jusupova

Индонейзийский стартап для закупок товаров Ula привлёк $87 млн от Джеффа Безоса, Tencent и других Статьи редакции

Безос вложился в сервис через семейную инвестиционную компанию Bezos Expeditions.

  • В раунде также принимали участие Prosus Ventures, Tencent и B Capital, пишет TechCrunch.
  • По данным источников, Безос вложился в стартап через свою семейную инвестиционную компанию Bezos Expeditions. Интерес Безоса к Ula связан с тем, что Amazon не работает в большинстве стран Юго-Восточной Азии, либо её присутствие там ограничено, отмечает издание.
  • Ula запустила в 2020 году команда из руководителя Flipkart в Индии Нипуна Мехра, бывшего сотрудника Amazon Алана Вонга, Дерри Сакти из P&G в Индонезии и Рики Тенггары из Lazada и aCommerce.
  • Сервис помогает владельцам магазинов в закупках, управлении товарными запасами, а также предоставляет им оборотный капитал. Всего с момента основания компания привлекла более $30 млн.

#новости #джеффбезос

417 просмотров
3 3 комментария
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Nick

Юла крутится за вас 😊

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Комментарий удален

Микаел Маферман

Созвучное название с одной из местных подделок Авито.

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Стас Плюснин

Юла крутится - лавешка мутится )))))) стартап Kadilo - раунд так сказать ))) пошумим б🤣🤣🤣

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