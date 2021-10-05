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Финансы
Маша Цепелева

Подразделение Alphabet по разработке искусственного интеллекта DeepMind впервые отчиталось о прибыли Статьи редакции

DeepMind закончила 2020 год с прибылью в $59,6 млн.

  • До этого компания показывала убытки в сотни миллионов долларов, сообщает CNBC со ссылкой на реестр компаний Великобритании. Убыток DeepMind в 2019 году составил $649 млн.
  • Оборот DeepMind вырос больше чем в три раза за год — с £265,5 млн ($361,9 млн) до £826,2 млн ($1,2 млрд) в 2020 году. DeepMind не указала конкретную причину увеличения оборота и прибыли.
  • DeepMind продает программное обеспечение и услуги другим подразделениям Alphabet, включая Google, YouTube и X, которая занимается разработкой беспилотного автомобиля, «умными» устройствами и другим.
  • Скачок прибыли может быть связан с «креативным бухгалтерским учетом» — весь доход зависит от того, сколько Alphabet платит за внутренние услуги, сообщил CNBC источник на рынке искусственного интеллекта.
  • В DeepMind работают ведущие мировые ученые-исследователи искусственного интеллекта. Их годовая зарплата превышает $1 млн, сообщает издание. Общий штат компании — больше 1000 человек.
  • Alphabet купила DeepMind для собственных проектов в 2014 году за более чем $500 млн.

#новость #deepmind #alphabet

533 просмотров
2 2 комментария
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Фиктивный Аккаунт

DeepMind продает программное обеспечение и услуги другим подразделениям Alphabet,

По сути это означает, что траты на DeepMind внутри Гугл выросли ещё сильнее. ред.

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Фиктивный Аккаунт

Самое время Сундару Пичаи выделить DeepMind в отдельную компанию предварительно назначив там начальником свою любовницу.

Но у него кишка тонка.  ред.

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