4 столпа продуктивной удаленной работы. Опыт цифрового кочевника

Всем привет, это номад Артём, пишу здесь про удаленную работу и темы, касающиеся географической независимости. Решил зафиксировать список вещей, которые я делаю для комфортной удаленной работы и по возможности увеличения продуктивности. Для диджитал номадов это особенно актуально, т.к обстановка вокруг них постоянно меняется, создавая каждый раз…