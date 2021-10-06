Инвестиционное подразделение «Альфа-групп» предложило выкупить доли производителя сырков «Б.Ю. Александров» Статьи редакции
После смерти основателя Бориса Александрова компания находится в состоянии корпоративного спора.
- Компания А1 Михаила Фридмана и Германа Хана направила совладельцам ГК «Ростагроэкспорт» предложение о выкупе активов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя A1.
- Источник издания рассказал, что сейчас компанией руководит дочь одного из основателей Бориса Александрова — Екатерина Александрова, которая от незадолго до его смерти получила товарные знаки «Ростагроэкспорт» и «Б.Ю. Александров».
- Наследникам Александрова, а также пяти представителям менеджмента предложили выкуп принадлежащих им долей и прав за равные денежные суммы. Управляющий партнёр А1 Андрей Елинсон сообщил «Ъ», что, предложив выкуп, компания хочет вывести группу из кризиса и разрешить «сложный спор в интересах всех сторон».
- У Бориса Александрова не было доли в бизнесе. По словам источников «Ъ», владельцем ООО «Ростагрокомплекс» выступал Юрий Изачик, которому летом 2021 года менеджеры компании предложили поделить бизнес, чтобы ключевые руководители получили по 17%. Он согласился, а после консультации с юристами вернул доли. Стороны обратились в полицию.
- На 16 сентября по 17% «Ростагрокомплекса» владели Сергей Бабаченко, Валентина Кшенникова, Галина Макарова, Марина Резникова и Нелли Храпунова. У Юрия Изачика было 15%, приводит «Ъ» данные из ЕРГЮЛ. Весь бизнес «Ростагроэкспорта» оценивается в $50 млн, рассказал источник.
- Борис Александров умер в ноябре 2020 года. Под брендом «Б.Ю. Александров» выпускаются творожные сырки, йогурты и другие молочные продукты.
Куда его портить? Он в черном списке находился еще при жизни этого основателя, дофига честного и порядочного, как о нем тут писали. А сырок все равно с кучей заменителей.
P.S. Решил перепроверить, оказывается после смерти этого самого, сырок то улучшили. Теперь он только по безопасности не проходит, а раньше по заменителям. ред.
Не всё так однозначно: "им важна выгода" не означает "спасут бизнес". Бизнес можно попилить на составляющие и дорого продать по отдельности, можно перепрофилировать, можно площади выгодно распродать. Всё-таки А1 - это про деньги, а не про бизнес. В составе сплошные юристы-финансисты, которые руками работать не умеют и/или не хотят. Посмотрим, куда кривая вывезет, но я бы больших надежд не питал. Погуглите про А1 и их "специальные ситуации".
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После смерти основателя Бориса Александрова компания находится в состоянии корпоративного спора.