Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Финансы
Nazigul Jusupova

Инвестиционное подразделение «Альфа-групп» предложило выкупить доли производителя сырков «Б.Ю. Александров» Статьи редакции

После смерти основателя Бориса Александрова компания находится в состоянии корпоративного спора.

  • Компания А1 Михаила Фридмана и Германа Хана направила совладельцам ГК «Ростагроэкспорт» предложение о выкупе активов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя A1.
  • Источник издания рассказал, что сейчас компанией руководит дочь одного из основателей Бориса Александрова — Екатерина Александрова, которая от незадолго до его смерти получила товарные знаки «Ростагроэкспорт» и «Б.Ю. Александров».
  • Наследникам Александрова, а также пяти представителям менеджмента предложили выкуп принадлежащих им долей и прав за равные денежные суммы. Управляющий партнёр А1 Андрей Елинсон сообщил «Ъ», что, предложив выкуп, компания хочет вывести группу из кризиса и разрешить «сложный спор в интересах всех сторон».
  • У Бориса Александрова не было доли в бизнесе. По словам источников «Ъ», владельцем ООО «Ростагрокомплекс» выступал Юрий Изачик, которому летом 2021 года менеджеры компании предложили поделить бизнес, чтобы ключевые руководители получили по 17%. Он согласился, а после консультации с юристами вернул доли. Стороны обратились в полицию.
  • На 16 сентября по 17% «Ростагрокомплекса» владели Сергей Бабаченко, Валентина Кшенникова, Галина Макарова, Марина Резникова и Нелли Храпунова. У Юрия Изачика было 15%, приводит «Ъ» данные из ЕРГЮЛ. Весь бизнес «Ростагроэкспорта» оценивается в $50 млн, рассказал источник.
  • Борис Александров умер в ноябре 2020 года. Под брендом «Б.Ю. Александров» выпускаются творожные сырки, йогурты и другие молочные продукты.

#новости #бюалександров

1373 просмотров
14 14 комментариев
6
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u044e\u0430\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440\u043e\u0432"], "comments": 14, "likes": 6, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 302003, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 06 Oct 2021 08:28:30 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Никитка Хархардинов

Испортят продукт(

Ответить
4
Nikitinz
Ответить
5
Андрей Николаев

Куда его портить? Он в черном списке находился еще при жизни этого основателя, дофига честного и порядочного, как о нем тут писали. А сырок все равно с кучей заменителей.

P.S. Решил перепроверить, оказывается после смерти этого самого, сырок то улучшили. Теперь он только по безопасности не проходит, а раньше по заменителям. ред.

Ответить
4
Опытный микрофон

Хрен с ними с сырками, ты мне лучше расскажи про сметану ростагроэкспорт.

Ответить
0
Kesha Pazzy

Акулы бизнеса тут как тут. Молодцы!

Ответить
0
Андрей Васильев

Они спасут бизнес хоть как, им важна выгода а за ней следует и грамотное руководство, конечно не как и собственник и качество пострадает, но компания останется на плаву. А не как у НатураСибирики

Ответить
5
Даниил Романов

Это точно, то что стало с Натура Сиберика - это показатель того, как творческий человек построил за три десятка лет, а крахаборы развалили за какие то 4 месяца. ред.

Ответить
3
Nikitinz

Не всё так однозначно: "им важна выгода" не означает "спасут бизнес". Бизнес можно попилить на составляющие и дорого продать по отдельности, можно перепрофилировать, можно площади выгодно распродать. Всё-таки А1 - это про деньги, а не про бизнес. В составе сплошные юристы-финансисты, которые руками работать не умеют и/или не хотят. Посмотрим, куда кривая вывезет, но я бы больших надежд не питал. Погуглите про А1 и их "специальные ситуации".

Ответить
1
BearStrikesBack

Волки, санитары леса

Ответить
2
Nikitinz
Ответить
0
Дмитрий Веселов

Лучшие сырки, с натуральным составом, главное не развалите бизнес как Nature Siberica🙈

Ответить
0
BearStrikesBack

Лучшие сырки

Далеко нет.

Ответить
0
LolKekNet

Для Альфы возможно это также имиджевое приобретение, банк целится в молодую аудиторию, а эти сырки сейчас в моде :)

Ответить
0
Людмила

Надо спросить Моргенштейна. Он несомненно дасть дельный совет

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 14 комментариев
Техника
TJ
Apple почтила память Стива Джобса, посвятив ему главную страницу сайта к десятилетней годовщине смерти Статьи редакции

«Память не так сильна, как наши чувства: мы глубоко по нему скучаем».

49 49 комментариев
108
Личный опыт
Эльвира Воин
Как мы отдохнули на море и заработали больше, чем в своем городе. Личный опыт
9 9 комментариев
29
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Технологии Москвы
От бумажных документов – к суперсервису: как «цифра» сделала программу реновации понятной и удобной
0 Обсудить
2
Apibank
Apibank запустил сервис для работы с самозанятыми

Платформа «Мои самозанятые» помогает компаниям автоматизировать работу с исполнителями, а людям — находить выгодные заказы и легко платить налоги.

0 Обсудить
4
IPQuorum
Правительство РФ утвердило устав Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности

Председатель Правительства России Михаил Мишустин утвердил устав общероссийской общественно-государственной организации «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности», созданной в соответствии с указом Президента России (далее – РЦИС). Постановление предписывает Минцифры РФ провести первый съезд организации в течение…

1 1 комментарий
0
Личный опыт
Дмитрий
Как я сэкономил много денег на ремонте HDD

Любимый внешний HDD на 3 Тб перестал определяться ноутбуком. А на нем сотни проектов в Adobe Premiere и в том числе недоделанный о сольном восхождении на Эльбрус. Все пропало?

Вид на Эльбрус с г. Чегет. Это фото могло пропасть навсегда. Дмитрий 
49 49 комментариев
88
Торговля
Маша Цепелева
Канадский сервис доставки еды Tiggy с основателями из России привлёк $6,1 млн от Оскара Хартманна и других Статьи редакции

Tiggy предлагает доставку продуктов и бытовой химии за 15 минут, первый даркстор открылся в Ванкувере.

28 28 комментариев
14
Маркетинг
TJ
Microsoft в честь выхода Windows 11 сделала своё мороженое и бесплатно раздала его в Нью-Йорке Статьи редакции

Лимитированная версия десерта отсылает к стандартным обоям новой операционной системы.

7 7 комментариев
4
Тинькофф
Двенадцать дней за пределами Земли: как Тинькофф отправился в космос

Сегодня в 11:55 с космодрома «Байконур» стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-19», на борту которого в числе экипажа находится съемочная группа фильма «Вызов» — первого художественного фильма, который будет снят в космосе. Что это за проект и при чем тут 15-летие Тинькофф, рассказываем ниже.

7 7 комментариев
19
Финансы
Nazigul Jusupova
Инвестиционное подразделение «Альфа-групп» предложило выкупить доли производителя сырков «Б.Ю. Александров» Статьи редакции

После смерти основателя Бориса Александрова компания находится в состоянии корпоративного спора.

14 14 комментариев
6
Больше статей
null