Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Финансы
Nazigul Jusupova

«Яндекс», «Ланит», Gigabyte, ВТБ вложат более 1 млрд рублей в строительство завода по производству серверов Статьи редакции

Его построят под Рязанью, а к концу 2022 года компании планируют выпустить первый сервер.

  • Завод будет производить системы хранения данных, шлюзы и компоненты «умных» устройств под маркой Openyard, сообщили vc.ru в компании.

  • Строительство завода уже началось под Рязанью на территории с площадью в восемь гектаров в индустриальном парке «Рязанский». Местность выбрали из-за транспортной доступности, инфраструктуры и соседства с вузами, где готовят профильных специалистов.

  • Партнёры планируют выпустить на заводе первый сервер до конца 2022 года. Пуско-наладочными работами завода начнут заниматься специалисты Gigabyte, а при проектировке серверов используют разработки и технологии «Яндекса».

  • О совместном производстве компании объявили в июне на Петербургском международном экономическом форуме.

#новости #яндекс #ланит #gigabyte #втб

2262 просмотров
33 33 комментария
10
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043b\u0430\u043d\u0438\u0442","\u0432\u0442\u0431","gigabyte"], "comments": 33, "likes": 10, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 302161, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 06 Oct 2021 14:03:34 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
33 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Евгений Дроздов

Отлично. Удачи.

Ответить
15
Станислав Назаров

В госзакупках.

Ответить
0
Riddick

Хоть что-то хорошее, высоко технологичное производство, рабочие места...

Ответить
9
Опытный микрофон

Вроде бы и правда хорошая новость.
Но вот у меня глаз дёргается.
как бы не аукнулось принудительным импортозамещением в будущем.

Ответить
3
Вишняк Олег

Так уже началось. В рамках 44ФЗ с сентября можно только отечественные сервера/СХД поставлять. Видимо под эту дудку и строят.

Ответить
5
Sergei Timofeyev

Рязанский радиозавод сразу вспомнился. )))

Ответить
0
Ол Сен

Да, чувствуется Чебурнет. Видимо готовятся

Ответить
0
KINCH

А у нас в Рязани — сервера с глазами... (с)

Ответить
10
vmp

Сервера на "Эльбрусе" будут?

Ответить
6
Alexander Popov

под Рязанью

на AMD Ryzen видимо сервера будут

Ответить
10
Sergey L.

😂😂😂👌🏼

Ответить
0
Денис Демидов

На байкале!

Ответить
0
Oleg Nikolenko
Ответить
6
Александр Зуев

Начало производства нового российского продукта для мира, ну что круто. Удачи, задумка великолепна

Ответить
3
Агнец невинный

да для себя они это

Ответить
1
Роман Милованов

а там только "отверточная" сборка будет или все-таки производство чипов тоже и печатных плат?

Ответить
1
ϏϙηαϟϮ

Платы - может быть, чипы - точно нет.

Ответить
4
Yuri Istomin

Для чипов нужна фабрика, современную нам никто не продаст.
А на технологиях 10-20 летней давности конкурентную продукцию в массовом секторе не создашь.

Ответить
0
Nec

Давно пора

Ответить
2
Костя Маркин

Рельсы суверенного интернета

Ответить
2
Covid 19

Будут мамы с гигабайта возить. Наклейку сделают, а ля Аквариус, и будет вам очередное импорта замещение.

Ответить
1
Sergey L.

Для этого завод не нужен… хотя, где то надо делать корпуса 😂😂😂

Ответить
0
Никита Корниенко

А смысл? Тот же яндекс на своей инфраструктуре работает, в ЦОДах у них серверы собственного дизайна.
Ну и с учётом цифры, которую будут инвестировать — это точно пайка, а не переклеивание шильдиков

Ответить
0
Stanislav

Чот срок уж очень оптимистичный. Просто собирать там будут из готовых компонентов?

Ответить
1
El'murza Alchakov

А когда вложитесь в улучшение сервиса?
В Яндекс Директ не мог счёт пополнить около двух недель, просто потому что форма оплаты работала через одно место, вы там на джуниорах решили сэкономить?
Только спустя две недели долбления в сп, поменяли форму на нормальную.
П.с ни с каких устройств своих, соседей и вообще смена геолокации не решало проблему. За то из-за этого у меня сгорел промокод

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Блокировщики рекламы есть?

Ответить
0
El'murza Alchakov

С многих устройств тестил, только в одном был блокировщик который я в первую же очередь выключил

Ответить
0
Яндекс для бизнеса

Здравствуйте! Хотим во всём разобраться. Уточните, пожалуйста, номер обращения в поддержку, даты, в которые вы наблюдали описанную ситуацию и какой способ оплаты выбирали, можно в личные сообщения. Детально всё проверим. ред.

Ответить
0
Igor Arbichev

Есть такое слово - прибыль, и связанное с ним понятие - окупаемость. Хотелось бы посмотреть технико-экономическое обоснование этого проекта.

Ответить
0
Олег Павлов

Ну, слушай, у нас всё решается проще. Окупаемость обеспечат запретами отечественному бизнесу на использование импортных серваков. Это уже происходит потихоньку.

Ответить
2
Павел Харламов

Ну вот хорошая новость 👍
Главное чтоб их собирали не так ,как отечественные авто )

Ответить
0
Денис Демидов

Всего миллиард на завод серверов, какие-то копейки на фоне требований почты дать ей 500 млрд.

Ответить
0
Dimm Debrov

Интересно а на каких процессорах будут серверы выпускаться?

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 33 комментария
Первая грузовая компания
Еще больше инструментов: как личный кабинет упрощает процесс грузоперевозок

Каким должен быть личный кабинет клиента логистической компании? Функциональным, информативным и удобным в использовании, скажете вы. В идеале – таким же понятным, как агрегатор такси или приложение по доставке еды. Мы постоянно внедряем новые функции, которые позволят нашим клиентам получить услугу по доставке груза по железной дороге быстро и…

0 Обсудить
1
Финансы
Nazigul Jusupova
«Яндекс», «Ланит», Gigabyte, ВТБ вложат более 1 млрд рублей в строительство завода по производству серверов Статьи редакции

Его построят под Рязанью, а к концу 2022 года компании планируют выпустить первый сервер.

33 33 комментария
10
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Тинькофф
Tinkoff Agile Conference. Приглашаем тимлидов, менеджеров и руководителей проектов

22 октября пройдет Tinkoff Agile Conference на тему «Масштабирование изменений от команд до организации». Обсудим методы управления работой, лидерство, командообразование, менеджмент инноваций, практический опыт построения компаний, инженерные подходы и практики.

0 Обсудить
NPLaw
Налог на проценты по вкладам

Минфин предлагает усовершенствовать порядок выплаты налога на проценты по вкладам, а именно переносить неиспользованный остаток вычета на следующий год.

0 Обсудить
0
Трибуна
Иван Замятин
Мы отказали 134 клиентам, получили первые продажи, привлекли инвестиции от со-основателя Reg.ru

Друзья, привет! В старых традициях «Трибуны», решил поделиться новостями стартапа Event Link — решения для появления ваших событий в приложении «Календарь», которое уже установлено на всех смартфонах.

13 13 комментариев
15
Торговля
Мария Шибанова
Продажи на $100 млн за шесть лет: как бывший бездомный основал магазин подержанных кроссовок Urban Necessities Статьи редакции

Когда Джейси Лопеса уволили с работы, он решил заработать на жизнь, перепродавая обувь. В 2014 году он открыл Urban Necessities, который стал одним из крупнейших магазинов на вторичном рынке кроссовок. Его историю рассказывает The Undefeated.

Основатель магазина Джейси Лопес Hypebeast
14 14 комментариев
21
Торговля
Таня Боброва
Инвестировать в логистику и догнать Ozon: Тигран Худавердян о развитии «Яндекс.Маркета», конкурентах и планах на роверы Статьи редакции

Главное из разговора Forbes c управляющим директором группы компаний «Яндекс».

27 27 комментариев
19
Еда
Denis Chernobaev
Как поднять выручку своей кофейни, делая заказы у конкурентов?

Меня зовут Денис, я лидер проекта «Дринкит». «Дринкит» — это кофейный стартап компании Dodo Brands. В этой заметке я хотел бы поделиться простым способом найти точки роста кофейни или ресторана. Как мне кажется, мы с командой нашли интересный (и недорогой!) аналитический инструмент, возможно он будет полезен для кого-то еще.

125 125 комментариев
80
Личный опыт
Евгений Делюкин
«Наши миры не так далеки друг от друга»: история сантехника, который стал облачным инженером Статьи редакции

Преподаватель облачных технологий и топ-менеджер Google Cloud Форрест Бразил рассказал о Дэниеле Синглетари, который благодаря своему опыту работы сантехником смог получить сертификацию AWS, изучить облачный стек и стать DevOps-инженером.

Дэниел Синглетари
5 5 комментариев
9
Газпромбанк
Как работает машинное обучение: кейсы от Газпромбанка, Яндекса и Авито

22 сентября в рамках GPB.Talks прошел онлайн-митап «ML и AI для решения задач в розничном бизнесе», на который зарегистрировалось более 400 человек. Спикеры из Газпромбанка, Авито и Яндекса поделились опытом работы своих компаний с клиентами.

0 Обсудить
БКС Мир инвестиций
Как перевести цену газа из тысячи кубов в MWh или BTU

В отличие от нефти и угля, природный газ из-за своих физических свойств достаточно сложно транспортировать на дальние расстояния. Поэтому газовые рынки исторически формировались обособленно друг от друга. Благодаря технологиям сжижения природного газа (СПГ) эти рынки все больше интегрируются в единую систему, но процесс до сих пор не завершен и в…

0 Обсудить
1
Больше статей
null