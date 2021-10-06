«Яндекс», «Ланит», Gigabyte, ВТБ вложат более 1 млрд рублей в строительство завода по производству серверов Статьи редакции
Его построят под Рязанью, а к концу 2022 года компании планируют выпустить первый сервер.
Завод будет производить системы хранения данных, шлюзы и компоненты «умных» устройств под маркой Openyard, сообщили vc.ru в компании.
Строительство завода уже началось под Рязанью на территории с площадью в восемь гектаров в индустриальном парке «Рязанский». Местность выбрали из-за транспортной доступности, инфраструктуры и соседства с вузами, где готовят профильных специалистов.
Партнёры планируют выпустить на заводе первый сервер до конца 2022 года. Пуско-наладочными работами завода начнут заниматься специалисты Gigabyte, а при проектировке серверов используют разработки и технологии «Яндекса».
- О совместном производстве компании объявили в июне на Петербургском международном экономическом форуме.
А когда вложитесь в улучшение сервиса?
В Яндекс Директ не мог счёт пополнить около двух недель, просто потому что форма оплаты работала через одно место, вы там на джуниорах решили сэкономить?
Только спустя две недели долбления в сп, поменяли форму на нормальную.
П.с ни с каких устройств своих, соседей и вообще смена геолокации не решало проблему. За то из-за этого у меня сгорел промокод
Каким должен быть личный кабинет клиента логистической компании? Функциональным, информативным и удобным в использовании, скажете вы. В идеале – таким же понятным, как агрегатор такси или приложение по доставке еды. Мы постоянно внедряем новые функции, которые позволят нашим клиентам получить услугу по доставке груза по железной дороге быстро и…
Его построят под Рязанью, а к концу 2022 года компании планируют выпустить первый сервер.
22 октября пройдет Tinkoff Agile Conference на тему «Масштабирование изменений от команд до организации». Обсудим методы управления работой, лидерство, командообразование, менеджмент инноваций, практический опыт построения компаний, инженерные подходы и практики.
Минфин предлагает усовершенствовать порядок выплаты налога на проценты по вкладам, а именно переносить неиспользованный остаток вычета на следующий год.
Друзья, привет! В старых традициях «Трибуны», решил поделиться новостями стартапа Event Link — решения для появления ваших событий в приложении «Календарь», которое уже установлено на всех смартфонах.
Когда Джейси Лопеса уволили с работы, он решил заработать на жизнь, перепродавая обувь. В 2014 году он открыл Urban Necessities, который стал одним из крупнейших магазинов на вторичном рынке кроссовок. Его историю рассказывает The Undefeated.
Главное из разговора Forbes c управляющим директором группы компаний «Яндекс».
Меня зовут Денис, я лидер проекта «Дринкит». «Дринкит» — это кофейный стартап компании Dodo Brands. В этой заметке я хотел бы поделиться простым способом найти точки роста кофейни или ресторана. Как мне кажется, мы с командой нашли интересный (и недорогой!) аналитический инструмент, возможно он будет полезен для кого-то еще.
Преподаватель облачных технологий и топ-менеджер Google Cloud Форрест Бразил рассказал о Дэниеле Синглетари, который благодаря своему опыту работы сантехником смог получить сертификацию AWS, изучить облачный стек и стать DevOps-инженером.
22 сентября в рамках GPB.Talks прошел онлайн-митап «ML и AI для решения задач в розничном бизнесе», на который зарегистрировалось более 400 человек. Спикеры из Газпромбанка, Авито и Яндекса поделились опытом работы своих компаний с клиентами.
В отличие от нефти и угля, природный газ из-за своих физических свойств достаточно сложно транспортировать на дальние расстояния. Поэтому газовые рынки исторически формировались обособленно друг от друга. Благодаря технологиям сжижения природного газа (СПГ) эти рынки все больше интегрируются в единую систему, но процесс до сих пор не завершен и в…