Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Финансы
Nazigul Jusupova

Цифровой банк для предпринимателей «Хайс» привлёк инвестиции от «Финвижн» Артёма Аветисяна Статьи редакции

«Финвижн» получит долю в 20% в рамках допэмиссии. Инвестиции направят на разработку новых сервисов.

  • Инвестиционный меморандум подписали основатель ООО «Хайс» Кирилл Параска и директор «Финвижн Холдингс» Юрий Гусев, пишут «Ведомости».
  • Стороны не раскрывают сумму сделки, «Финвижн» получит 20% банка в рамках допэмиссии. Привлечённые средства банк направит на разработку и запуск новых цифровых сервисов для бизнеса. По словам Параски, банк планирует стать лидером среди финтех-проектов.
  • Цифровой банк «Хайс» заработал в России в начале 2021 года с инвестициями в $1 млн. Он объединяет сервисы для счёта индивидуального предпринимателя и карты физлица в одном мобильном приложении. Стоимость обслуживания: 690 рублей в месяц первые три месяца, затем — 2990 рублей в месяц.
  • Компания хочет привлечь за первый год более 8000 клиентов, 30 000 активных пользователей — за три года. По данным базы «Контур.Фокус», убытки компании в 2020 году составили 8,6 млн рублей.
  • По данным «Ведомостей», «Финвижн» в июле объявила об инвестициях в производителя оборудования для выпуска металлических порошков для 3D-печати. Компания хочет отобрать около 100 компаний в течение 3-5 лет и инвестировать в развитие каждой от 50 до 200 млн рублей, приводит издание.

#новости #хайс #финвижн

1674 просмотров
24 24 комментария
4
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u0438\u043d\u0432\u0438\u0436\u043d","\u0445\u0430\u0439\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 24, "likes": 4, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 302233, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 06 Oct 2021 15:35:46 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
24 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Valentin Dombrovsky

Смелые ребята…

Ответить
7
Mike Espoo

 Думаю все поняли, что вы про репутацию определенного человека.

Ответить
4
Светлана Анциферова

Эта новость — пустышка про перекладывание денег из левого кармана в правый. Хайс — это обёртка, "надбанковский сервис" Модульбанка (как Точка у Открытия), совладельцем которого (мажоритарным  акционером) является Аветисян.

Более того, это даже не новость, а пресс-релиз, который разместила Финвижн в Ведомостях. ред.

Ответить
9
Михаил Похеров

Аветисяну не хочется нести деньги. Какой-то очередной Рокет банк  ред.

Ответить
0
Дмитрий Шевченко

был клиентом Ррокет-банка. Ни один из текущих опробованных банков даже близко не стоит по удобству и уровню взаимодействия с клиентами. ред.

Ответить
0
Станислав Назаров

Еще один рокет банк.
Обычные условия, но в красивой упаковке. 

Ответить
2
Вячеслав Андреевич

Опять Тинькофф купит?

Ответить
0
Toroboro

Очередной финтех, который хочет покорить мир, а потом - извините, ну, не получилось. И самое непонятное - ну зачем стопятисотый онлайнбанк

Ответить
2
Светлана Анциферова
Ответить
2
Johnny Vorony

Товарищи, кто-то в реале пользуется этим спайсом? Планирую счет открыть, вроде на деле все звучит благополучно, но так как это платформа модульбанка, то есть некоторые сомнения. Есть ли там возможность принимать оплату от заказчиков из стран СНГ, как там вообще валютный контроль устроен? Может какие-то подводные камни? ред.

Ответить
0
Алексей Дымов

нет, зачем? Точка ж есть

Ответить
2
Johnny Vorony

Почка и у меня есть. И даже не одна.
Хотел другой попробовать

Ответить
0
Алексей Дымов

А смысл?  Тиньков ужасен с тз комплаенса. Сбер и Альфа еще есть. Туда идти?

Ответить
0
Johnny Vorony

А смысл?

Скрытый )
Альфа последнее время много негатива ловит и поддержка у них на отъебись. Сбер не хочу. Рассматривал ещё Бланк, но там что-то тоже отзывы не очень.

Ответить
0
Dmitry Salatov

Не смотри отзывы, попробуй )

Ответить
0
Johnny Vorony

Неа, там нет валютного контроля, а мне нужен.

Ответить
0
Dmitry Salatov

Как видишь уже в работе, скоро релиз ;)

Ответить
1
Алексей Дымов

Вот поэтому и Точка

Ответить
0
Станислав Назаров

Не стоит доверять новым банкам, учитывая что у всех остальных банков условия +- одинаковые.
Чисто мнение, я сам в заложниках у Тинькофф) ред.

Ответить
0
Johnny Vorony

Тинькофф слишком прожорливый на комиссии

Ответить
0
Oleg Vinokur

У спайса будет 3к за обслугу с 4го месяца. Не слабо так, даже учитывая комиссии Тинькофф и условия для ИП у других известных банков.

Ответить
0
Аккаунт

Нах если есть точка?

Ответить
0
Алексей Дымов

Часто бывает, что уже заранее известно, кто потом купит проект

Ответить
0
Konstantin T.

Даже по названию понятно, что цель - быстро срубить бабла и сделать exit.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 24 комментария
Газпромбанк
Как работает машинное обучение: кейсы от Газпромбанка, Яндекса и Авито

22 сентября в рамках GPB.Talks прошел онлайн-митап «ML и AI для решения задач в розничном бизнесе», на который зарегистрировалось более 400 человек. Спикеры из Газпромбанка, Авито и Яндекса поделились опытом работы своих компаний с клиентами.

2 2 комментария
8
Маркетинг
Полина Лааксо
Дети узнавали его чаще, чем Иисуса, а взрослые сжигали и расстреливали его фигурки: куда пропал Рональд Макдональд Статьи редакции

Клоун-маскот рекламировал McDonald’s с 1963 года, но в 2014-м исчез из заведений и рекламы. Компания пыталась осовременить его, превратить в «гуру здорового образа жизни» и даже заменить — но все попытки компании только порождали мемы. Как это было и вернётся ли Рональд — рассказало издание Vice.

Клоун-маскот McDonald's Рональд Макдональд The Daily Meal
25 25 комментариев
28
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Финансы
Nazigul Jusupova
«Яндекс», «Ланит», Gigabyte, ВТБ вложат более 1 млрд рублей в строительство завода по производству серверов Статьи редакции

Его построят под Рязанью, а к концу 2022 года компании планируют выпустить первый сервер.

79 79 комментариев
33
IVI
Эксклюзивная премьера второго сезона сериала «НАЙДЕН_ЖИВ» с 5 октября на IVI
0 Обсудить
0
Yota
Yota не будет снимать «Человека-лосося»
7 7 комментариев
4
Сервисы
DTF
Хакер опубликовал на 4Chan исходный код Twitch и данные о заработке стримеров с 2019 года Статьи редакции

Так он хотел «поспособствовать развитию конкуренции в области стриминга, поскольку сообщество доступных сервисов — отвратительная токсичная помойка».

52 52 комментария
38
Сервисы
Маша Цепелева
«Их украдут, продадут, сольют»: Наталья Касперская посоветовала не сдавать биометрические данные Статьи редакции

Она считает, что биометрические данные в отличие от пин-кодов и паролей нельзя сменить.

99 99 комментариев
42
Личный опыт
Александр Еремеев
Как мы вышли на оборот 1,5 млрд рублей в неделю с нуля за два года

Вторая годовщина компании и 1 млрд долларов ранрейта вдохновили меня на написание статьи, где я хочу поделиться подходом, который мы применяем в продажах, и фундаментом, на котором держится этот подход. Я и другие участники команды формировали этот подход много лет в разных компаниях — и, кажется, максимально успешно применили в…

81 81 комментарий
41
IVI
Мир спасут курьеры! Онлайн-кинотеатр IVI эксклюзивно показывает мультсериал «Джинджи»
0 Обсудить
0
Сервисы
Маша Цепелева
ФАС отказала Avito в покупке сервиса по поиску жилья «Циан» Статьи редакции

Слияние компаний может привести к ограничению конкуренции на рынке, считают в ведомстве.

63 63 комментария
56
Модульбанк
«Модульбанк» запустил пакет сервисов для работы с маркетплейсами «под ключ»

До конца 2021 года пакет предоставляется бесплатно.

Blake Wisz
2 2 комментария
7
Больше статей
null