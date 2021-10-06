Цифровой банк для предпринимателей «Хайс» привлёк инвестиции от «Финвижн» Артёма Аветисяна Статьи редакции
«Финвижн» получит долю в 20% в рамках допэмиссии. Инвестиции направят на разработку новых сервисов.
- Инвестиционный меморандум подписали основатель ООО «Хайс» Кирилл Параска и директор «Финвижн Холдингс» Юрий Гусев, пишут «Ведомости».
- Стороны не раскрывают сумму сделки, «Финвижн» получит 20% банка в рамках допэмиссии. Привлечённые средства банк направит на разработку и запуск новых цифровых сервисов для бизнеса. По словам Параски, банк планирует стать лидером среди финтех-проектов.
- Цифровой банк «Хайс» заработал в России в начале 2021 года с инвестициями в $1 млн. Он объединяет сервисы для счёта индивидуального предпринимателя и карты физлица в одном мобильном приложении. Стоимость обслуживания: 690 рублей в месяц первые три месяца, затем — 2990 рублей в месяц.
- Компания хочет привлечь за первый год более 8000 клиентов, 30 000 активных пользователей — за три года. По данным базы «Контур.Фокус», убытки компании в 2020 году составили 8,6 млн рублей.
- По данным «Ведомостей», «Финвижн» в июле объявила об инвестициях в производителя оборудования для выпуска металлических порошков для 3D-печати. Компания хочет отобрать около 100 компаний в течение 3-5 лет и инвестировать в развитие каждой от 50 до 200 млн рублей, приводит издание.
Эта новость — пустышка про перекладывание денег из левого кармана в правый. Хайс — это обёртка, "надбанковский сервис" Модульбанка (как Точка у Открытия), совладельцем которого (мажоритарным акционером) является Аветисян.
Более того, это даже не новость, а пресс-релиз, который разместила Финвижн в Ведомостях. ред.
Товарищи, кто-то в реале пользуется этим спайсом? Планирую счет открыть, вроде на деле все звучит благополучно, но так как это платформа модульбанка, то есть некоторые сомнения. Есть ли там возможность принимать оплату от заказчиков из стран СНГ, как там вообще валютный контроль устроен? Может какие-то подводные камни? ред.
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